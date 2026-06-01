Noćna buđenja mogu biti normalna, ali i posljedica stresa, navika ili zdravstvenih problema. Kada postanu učestala i utječu na svakodnevno funkcioniranje, mogu upućivati na poremećaj sna
Koliko puta je normalno buditi se usred noći prema vašoj dobi?
Buđenje usred noći, iako često frustrirajuće, može biti normalan dio obrasca spavanja, objašnjava Ruchir Patel, dr. med., FACP, trostruko certificirani specijalist za medicinu spavanja. Međutim, problem nastaje kada učestalost ili trajanje tih buđenja prelaze uobičajene granice, što može upućivati na dublji poremećaj.
Prema njegovim riječima, okvirne “normalne” vrijednosti noćnih buđenja su sljedeće:
- u ranoj odrasloj dobi: jedan do dva puta
- u srednjoj odrasloj dobi: dva do tri puta
- u kasnijoj odrasloj dobi: tri do pet puta
No, jednako je važno da se osoba nakon buđenja može ponovno uspavati unutar 30 minuta, naglašava dr. Patel, osnivač Insomnia and Sleep Institute of Arizona.
Kada česta buđenja postaju problem
Iako povremeno buđenje noću nije nužno razlog za zabrinutost, stručnjaci upozoravaju da je važno reagirati ako to počne utjecati na svakodnevno funkcioniranje.
- Poremećaj sna često je posljedica kombinacije čimbenika – od životnih navika do zdravstvenih problema, a specijalist za spavanje može pomoći u otkrivanju uzroka, ističe dr. Morgan Soffler, specijalistica medicine spavanja i docentica na New York Medical Collegeu.
Stres kao najčešći uzrok nesanice
Nesanica je najčešći uzrok kronično poremećenog sna, kaže dr. Soffler. Istraživanja pokazuju da stres, anksioznost i depresija značajno doprinose problemima sa spavanjem, a kod osoba s nesanicom često su povišene razine kortizola, tzv. hormona stresa.
Privremena nesanica može se javiti zbog životnih promjena, bolesti ili stresnih situacija, no kada traje dulje od osam tjedana, preporučuje se stručna pomoć.
Mogući medicinski uzroci
Jedan od čestih, ali često neprepoznatih uzroka je opstruktivna apneja u snu. Radi se o stanju u kojem dolazi do opuštanja mišića grla i privremenog prekida disanja, zbog čega mozak “budi” osobu kako bi ponovno uspostavio normalno disanje.
Tipični simptomi uključuju hrkanje, buđenje uz osjećaj gušenja, učestalo noćno mokrenje, prekomjernu dnevnu pospanost te jutarnju suhoću usta ili glavobolje.
Ostali uzroci lošeg sna
Stručnjaci navode niz dodatnih faktora koji mogu narušiti kvalitetu sna:
- sindrom nemirnih nogu, koji uzrokuje nekontroliranu potrebu za pomicanjem nogu, osobito noću
- ekcem i svrbež kože, koji se često pogoršavaju navečer
- previsoka temperatura u spavaćoj sobi
- neodgovarajući madrac koji stvara pritisak na tijelo
- korištenje mobitela i “doomscrolling” prije spavanja
- konzumacija alkohola navečer, koji fragmentira san i smanjuje REM fazu
- hormonalne promjene tijekom menstrualnog ciklusa, trudnoće ili menopauze
- nuspojave određenih lijekova, uključujući antidepresive, lijekove za tlak i steroide
- učestalo noćno mokrenje, koje može biti povezano s prehranom, ali i bolestima poput dijabetesa ili srčanih problema
Kada potražiti liječničku pomoć
Stručnjaci upozoravaju da pomagala poput melatonina ili uređaja za bijeli šum mogu pomoći kratkoročno, ali ne rješavaju uzrok problema.
Dr. Patel savjetuje posjet specijalistu za spavanje ako:
- stalno osjećate umor unatoč 7–8 sati sna
- noću ležite budni više od 30 minuta
- trebate česta dnevna drijemanja ili pospanost tijekom vožnje
- i dalje ste omamljeni 30 minuta nakon buđenja
- partner primjećuje hrkanje ili prekide disanja
U takvim slučajevima često je potrebno napraviti i studiju spavanja kako bi se točno utvrdio uzrok, nakon čega liječnik može preporučiti odgovarajuće liječenje.
