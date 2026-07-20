Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
U ČEMU JE TAJNA

Dermatolozi: Najbolji način da spriječite gubitak kolagena i zadržite mladenačku kožu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Dermatolozi: Najbolji način da spriječite gubitak kolagena i zadržite mladenačku kožu
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dermatolozi ističu da je svakodnevna zaštita od sunca ključna za očuvanje kolagena i usporavanje starenja kože. UV zrake ubrzavaju nastanak bora i gubitak elastičnosti kože

Admiral

Kolagen je posljednjih godina postao jedan od najpopularnijih dodataka prehrani i čest sastojak proizvoda za njegu kože. Ipak, stručnjaci ističu da je najjednostavniji način očuvanja kolagena tijekom starenja daleko jednostavniji od uzimanja tableta ili dodataka prehrani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Terapija puževima 01:08
Terapija puževima | Video: KanalRi

Kolagen je glavni strukturni protein kože koji joj daje potporu, čvrstoću, elastičnost i punoću. Prirodnim procesom starenja količina kolagena u koži postupno se smanjuje, što dovodi do pojave sitnih linija, bora i opuštenosti kože.

Bez skupih krema 20 namirnica za zdravu kožu i sprječavanje preranog starenja
20 namirnica za zdravu kožu i sprječavanje preranog starenja

Iako taj proces nije moguće potpuno zaustaviti, dermatolozi tvrde da postoji jednostavan korak koji bi svatko trebao uključiti u svakodnevnu rutinu njege kože kako bi usporio gubitak kolagena.

Prema riječima Dr. Michelle Henry, svakodnevno korištenje zaštitne kreme sa zaštitnim faktorom jedna je od najvažnijih navika za očuvanje zdravlja i mladolikog izgleda kože.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Sunce u velikoj mjeri sudjeluje u razgradnji kolagena, objašnjava dermatologinja. 

- UV zračenje djeluje poput škara koje režu kolagenska vlakna, nastavlja.

Zaštita kože od sunčevih zraka stoga može značajno smanjiti negativan utjecaj UV zračenja i usporiti gubitak kolagena.

PROMO Centar zdravlja i ljepote Dita: individualan pristup njezi kože i plazma tretmanima
Centar zdravlja i ljepote Dita: individualan pristup njezi kože i plazma tretmanima

Stručnjaci kolagen često uspoređuju s konstrukcijom kreveta – on pruža potporu i strukturu koži. Međutim, nakon otprilike 30. godine života prirodna proizvodnja kolagena počinje opadati. Posljedice su vidljive kroz opušteniju kožu, pojavu bora, sitnih linija i gubitak punoće lica.

Zbog toga je očuvanje postojećeg kolagena ključno za održavanje zategnutijeg i svježijeg izgleda kože, čak i tijekom neizbježnog procesa starenja.

woman apply collagen moisturizer
Foto: RyanKing999

Kada je riječ o zaštiti od sunca, stručnjaci preporučuju svakodnevnu upotrebu krema sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30 i širokim spektrom zaštite. Za osobe koje provode više vremena na otvorenom često se preporučuje SPF 50.

No, važan nije samo broj zaštitnog faktora, već i pravilna primjena proizvoda. Za učinkovitu zaštitu potrebno je nanijeti dovoljnu količinu kreme na sve izložene dijelove kože te ju redovito ponovno nanositi. Dodatnu zaštitu pružaju boravak u sjeni i odjeća sa zaštitom od UV zračenja.

ZA SVE KOJI ŽELE! Hranom do preplanulog tena: Vodič kroz namirnice za brončanu put i zdravu kožu
Hranom do preplanulog tena: Vodič kroz namirnice za brončanu put i zdravu kožu

Osim zaštitnih krema, stručnjaci savjetuju uključivanje sastojaka poput peptida, koji potiču stvaranje kolagena, kao i antioksidansa poput vitamina C.

- Važno je koristiti antioksidanse jer slobodni radikali mogu oštetiti kolagenska vlakna, pojašnjava Henry.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Stručnjaci također naglašavaju da je uravnotežena prehrana bogata aminokiselinama, antioksidansima i mineralima ključna za stvaranje i održavanje kolagena.

- Bez kvalitetne i uravnotežene prehrane nije moguće učinkovito stvarati kolagen, zaključuje dermatologinja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji je najljepši, a koji je najmanje lijep znak Zodijaka
SLAŽETE LI SE?

Evo koji je najljepši, a koji je najmanje lijep znak Zodijaka

Svaki horoskopski znak ima svoje jedinstvene fizičke karakteristike i šarm koji ih čini posebnima. Dok neki zrače očaravajućom privlačnošću koja oduzima dah, drugi su možda manje upadljivi
25 istina: Evo zašto muškarci ostavljaju žene u pedesetima
KLIMAVI BRAK

25 istina: Evo zašto muškarci ostavljaju žene u pedesetima

Navršiti 50 godina često znači puno više od šale na račun rođendana i kartica s velikom brojkom. Za mnoge muškarce to je tiha prekretnica - trenutak u kojem se zapitaju: 'Je li ovo još uvijek život koji želim?'
FOTO Pogodila je pravi balans! Mnogi kad krenu na fitness maštaju da će izgledati kao ona
TIJELO KOJE INSPIRIRA

FOTO Pogodila je pravi balans! Mnogi kad krenu na fitness maštaju da će izgledati kao ona

Tichy Graves, poznata i kao Tichy G, gradi snažan digitalni identitet temeljen na snazi, disciplini i tjelesnoj transformaciji. S više od 74 tisuće pratitelja na Instagramu, Tichy kombinira profesionalni rad, fitness lifestyle i kreativni izraz u svom sadržaju, pokazujući da samopouzdanje i posvećenost idu ruku pod ruku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026