Dermatolozi: Najbolji način da spriječite gubitak kolagena i zadržite mladenačku kožu

Kolagen je posljednjih godina postao jedan od najpopularnijih dodataka prehrani i čest sastojak proizvoda za njegu kože. Ipak, stručnjaci ističu da je najjednostavniji način očuvanja kolagena tijekom starenja daleko jednostavniji od uzimanja tableta ili dodataka prehrani.

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Kolagen je glavni strukturni protein kože koji joj daje potporu, čvrstoću, elastičnost i punoću. Prirodnim procesom starenja količina kolagena u koži postupno se smanjuje, što dovodi do pojave sitnih linija, bora i opuštenosti kože.

Iako taj proces nije moguće potpuno zaustaviti, dermatolozi tvrde da postoji jednostavan korak koji bi svatko trebao uključiti u svakodnevnu rutinu njege kože kako bi usporio gubitak kolagena.

Prema riječima Dr. Michelle Henry, svakodnevno korištenje zaštitne kreme sa zaštitnim faktorom jedna je od najvažnijih navika za očuvanje zdravlja i mladolikog izgleda kože.

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- Sunce u velikoj mjeri sudjeluje u razgradnji kolagena, objašnjava dermatologinja.

- UV zračenje djeluje poput škara koje režu kolagenska vlakna, nastavlja.

Zaštita kože od sunčevih zraka stoga može značajno smanjiti negativan utjecaj UV zračenja i usporiti gubitak kolagena.

Stručnjaci kolagen često uspoređuju s konstrukcijom kreveta – on pruža potporu i strukturu koži. Međutim, nakon otprilike 30. godine života prirodna proizvodnja kolagena počinje opadati. Posljedice su vidljive kroz opušteniju kožu, pojavu bora, sitnih linija i gubitak punoće lica.

Zbog toga je očuvanje postojećeg kolagena ključno za održavanje zategnutijeg i svježijeg izgleda kože, čak i tijekom neizbježnog procesa starenja.

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Kada je riječ o zaštiti od sunca, stručnjaci preporučuju svakodnevnu upotrebu krema sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30 i širokim spektrom zaštite. Za osobe koje provode više vremena na otvorenom često se preporučuje SPF 50.

No, važan nije samo broj zaštitnog faktora, već i pravilna primjena proizvoda. Za učinkovitu zaštitu potrebno je nanijeti dovoljnu količinu kreme na sve izložene dijelove kože te ju redovito ponovno nanositi. Dodatnu zaštitu pružaju boravak u sjeni i odjeća sa zaštitom od UV zračenja.

Osim zaštitnih krema, stručnjaci savjetuju uključivanje sastojaka poput peptida, koji potiču stvaranje kolagena, kao i antioksidansa poput vitamina C.

- Važno je koristiti antioksidanse jer slobodni radikali mogu oštetiti kolagenska vlakna, pojašnjava Henry.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Stručnjaci također naglašavaju da je uravnotežena prehrana bogata aminokiselinama, antioksidansima i mineralima ključna za stvaranje i održavanje kolagena.

- Bez kvalitetne i uravnotežene prehrane nije moguće učinkovito stvarati kolagen, zaključuje dermatologinja.