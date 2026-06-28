Hranom do preplanulog tena: Vodič kroz namirnice za brončanu put i zdravu kožu

Ideja da se ten može "pojesti" nije u potpunosti mit, ali zahtijeva pojašnjenje. Ne postoji namirnica koja će vas trenutačno učiniti preplanulima u klasičnom smislu te riječi.

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Sunčanjem koža tamni zbog proizvodnje melanina, pigmenta koji je štiti od UV zračenja. Hrana, s druge strane, djeluje drugačije. Ključ je u karotenoidima - prirodnim crvenim, narančastim i žutim pigmentima koji se nalaze u voću i povrću. Redovitim unosom namirnica bogatih karotenoidima, ti se pigmenti nakupljaju u vanjskim slojevima kože. Taj se proces naziva "karotenoidna koloracija" i može rezultirati toplim, zlatnožutim tonom kože, posebno kod osoba svjetlije puti, i to unutar otprilike šest tjedana. Ne radi se o tenu kao s plaže, već o zdravom sjaju koji koži daje živost.

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Beta-karoten: Neprikosnoveni saveznik zlaćane puti

Kada se govori o hrani za tamnjenje, prva asocijacija je gotovo uvijek mrkva, i to s dobrim razlogom. Mrkve su, kako im i boja sugerira, iznimno bogate beta-karotenom. Samo 100 grama mrkve sadrži oko 1200 mikrograma ekvivalenta vitamina A, što je otprilike dvostruko više od preporučene dnevne doze za odraslu osobu. Tijelo pretvara beta-karoten u vitamin A, koji je ključan za zdravlje kože, a ujedno potiče proizvodnju melanina. Nutricionistica Patricia Bannan ističe kako su mrkve predvodnice u postizanju prirodnog sjaja, jer se beta-karoten nakuplja u koži i daje joj toplu, zlaćanu nijansu. Uz mrkve, snažni izvori beta-karotena su i batat, bundeva, dinja te, pomalo iznenađujuće, tamnozeleno lisnato povrće poput špinata i kelja. Iako imaju manje beta-karotena od mrkve, špinat i radič sadrže dovoljnu količinu da zadovolje dnevne potrebe. Ipak, valja biti oprezan.

​- Pretjerivanje može dovesti do karotenemije, stanja u kojem koža poprima izrazito žuto-narančastu boju, sličnu žutici - upozorava Bannan.

Kako bi se postigao vidljiv učinak, istraživanja sugeriraju unos između 15 i 30 miligrama beta-karotena dnevno, što se može postići kombinacijom, primjerice, jednog srednjeg batata i šalice sirove mrkve.

Foto: 123RF

Šira slika: Nutrijenti koji čuvaju kožu i pojačavaju sjaj

Iako je beta-karoten zvijezda, cijeli niz drugih spojeva iz hrane doprinosi zdravlju i izgledu kože tijekom ljeta. Njihova uloga nije samo estetska; oni djeluju kao unutarnja zaštita od sunca.

Likopen: Crveni štit protiv UV zračenja

Žarko crvenu boju rajčicama, lubenici i guavi daje likopen, snažan antioksidans iz obitelji karotenoida. Njegova primarna uloga nije poticanje tamnjenja, već zaštita kože. Studije, poput one u časopisu 'British Journal of Dermatology', pokazuju da likopen može značajno ojačati obranu kože od UV oštećenja. Djeluje tako što neutralizira slobodne radikale koji nastaju izlaganjem suncu i mogu dovesti do opeklina, mrlja i preuranjenog starenja. Zanimljivo je da tijelo lakše apsorbira likopen iz termički obrađenih rajčica, što umak ili pastu od rajčice čini izvrsnim izvorom ovog zaštitnog spoja.

Vitamini C i E: Moćni duo za obnovu i elastičnost

Vitamin C, kojeg obilato ima u citrusima, jagodama, kiviju i crvenoj paprici, ključan je za proizvodnju kolagena, proteina koji koži daje čvrstoću i elastičnost. Djeluje kao antioksidans i štiti od oštećenja suncem, a viši unos vitamina povezuje se s manjom pojavom bora. S druge strane, vitamin E, poznat i kao "vitamin mladosti", štiti stanične membrane od oštećenja. Nalazi se u pšeničnim klicama, bademima, lješnjacima i sjemenkama suncokreta. Kada se unose zajedno, vitamini C i E djeluju sinergijski i mogu pomoći u sprječavanju opeklina, čime koža ostaje blistava i bez crvenila.

Snaga iz mora i gljiva: Omega-3, astaksantin i bakar

Masna riba poput lososa nije samo izvrstan izvor omega-3 masnih kiselina, već i astaksantina. Omega-3 masne kiseline imaju snažna protuupalna svojstva koja mogu ublažiti jačinu opeklina i pomoći koži da zadrži vlagu. Astaksantin je, pak, crveno-narančasti karotenoid koji lososu daje prepoznatljivu boju.

Foto: 123RF

Istraživanja ga povezuju s poboljšanjem stanja svih slojeva kože i zaštitom od UV zračenja. I gljive imaju svoje adute. Primjerice, shiitake gljive sadrže bakar koji pomaže u održavanju kožnih proteina te vitamin B skupine poznat kao PABA, koji može prirodno pomoći u zaštiti kože od štetnih sunčevih zraka. No, unos ovih nutrijenata ne zamjenjuje potrebu za nanošenjem kreme sa zaštitnim faktorom.

*kreirano preko AI-ja