Destilerije otkupljuju ustajalo pivo i pretvaraju ga u whiskey

Cisterna od nehrđajućeg čelika približava se širokom cestom, a 18 kotača istovremeno zastaje pred velikom, crvenom stajom. Izlazi čovjek koji na cisternu spaja crijevo iz kojeg ne izlazi gorivo, nego tisuće litara toplog piva, piše Bloomberg.

Takva je scena postala jutarnji ritual u destileriji WhistlePig u Novoj Engleskoj u koju na dan stiže više od 246 hektolitara ustajale vode. Industrija craft piva je propala gotovo preko noći jer je pala konzumacija proizvoda koji je zaglavio u skladištima diljem zemlje, a ustajalo pivo u pivovarama može se jedino pustiti u odvod. Samo u SAD-u riječ je o troškovima većim od 29,3 milijarde američkih dolara. No u Novoj Engleskoj pivarima se ipak osmjehnula sreća, zahvaljujući Jeffu Kozaku iz destilerije WhistlePig koja se bavi proizvodnjom whiskeya.

- Projekt zovemo Veliko spašavanje piva. Pokušavamo iz ustajalog piva u raznim fazama proizvodnje napraviti whiskey. Distributeri i pivari su pokazali velik interes za to - kazao je Kozak.

Od mnogih je proizvođača već dobio sirovinu i to besplatno, a većina ističe kako je za njih to dobra pogodba jer bi u suprotnom morali platiti visoke troškove za odlaganje i primjereno zbrinjavanje takvog otpada. Time su ujedno dobili prostor u skladištima i oslobodili proizvodni pogon da mogu ispočetka krenuti sa procesima proizvodnje te velike bačve piva u kakvima se ono obično skladišti zamijeniti manjim bocama kakve ljudi češće traže kad naručuju robu na internetu.

Pivo u bačvama može izgubiti svoje okuse za samo nekoliko tjedana, a i tada ostaje fermentirano zrno - osnovni građevni blok viskija. Upravitelj destilerije Emily Harrison može zahvaljujući tome pustiti skuhanu tekućinu kroz bakrene cijevi i pretvoriti je u alkohol potreban za proizvodnju whiskeya.

- Naš put na tržište očito je usporio COVID, ali za razliku od whiskeya, pivo nikad ne postaje bolje što je starije. Najmanje što možemo učiniti je da pomognemo prijateljima u industriji i omogućimo im da kuhaju što je moguće svježije pivo - kazao je Harrison.

Farmeri su se stoljećima okretali destilaciji kako bi urod koji bi inače propao i pokvario se, tim postupkom dobio novu svrhu. Na isti način na koji svježe voće čuvamo pretvarajući ga u pekmez ili kompot, grožđe se pretvara u vino, a žitarice postaju whiskey. Zbog pandemije koja je usporila prodaju, WhistlePig planira pokrenuti ograničenu prodaju bačvi u suradnji sa pivovarama koje su nenamjerno pripomogle u njihovoj proizvodnji.

- Negdje u budućnosti kad se okrenemo i pogledamo na današnji trenutak, s ponosom ćemo se prisjećati suradnje i načina na koji smo si uzajamno pomogli. Tijekom procesa zrenja piva, sa svakim ćemo pivarom razgovarati o najboljim strategijama za njegovo specifično pivo - govori Kozak dodajući kako bi to predstavljalo jedinstveni oblik suradnje, no na tom će putu biti i brojnih izazova.

- Velika je razlika između piva spremnog za konzumaciju u boci i onog koje je destilirano. U otopini hmelja ima puno više esencijalnih ulja i tko god se time bude bavio, trebat će mu puno prilagodbi i istraživanja - upozorio je Marko Karakasevic koji se već više od 20 godina u destileriji Charbay bavi proizvodnjom whiskeya iz piva.

Tu je i pitanje ugljikovog dioksida. Ako iz tekućine ne uklonite CO2 prije destilacije, to može upropastiti smjesu, no za Karakasevica ipak vrijedi rizika. - Što više okusa imate u pivu, završite ćete s više okusa u whiskeyu - istaknuo je.

On nabavlja pivo iz obližnje Bear Republic Brewing Co i pretvara 234 hektolitara piva u 23 hektolitra destilata kojem treba najmanje tri do deset godina starenja prije nego što je spreman za konzumaciju. No u ovom trenutku je usporio proizvodnju i prebacio se na izradu gelova za dezinfekciju ruku.

Isto radi i Kombucha iz Vermonta. Te tvrtke, naime, destiliraju sirovine u proizvodnji piva pretvarajući ih u visokopostotni alkohol za komercijalna dezinfekcijska sredstva za higijenu ruku. Osnivač tvrtke Jeff Weaber procjenjuje da su milijuni hektolitara spremni za taj postupak diljem SAD-a. - Samo na bacanje piva potrošili bismo sljedećih šest do devet mjeseci ako bismo ga bacali 24 sata na dan, sedam dana u tjednu. No od jedne palete piva kojem je prošao rok trajanja, možete dobiti oko 400 litara dezinfekcijskog sredstva - istaknuo je.

Bilo kao sirovi alkohol ili vrhunski viski, kultna piva po kojima je ovo područje poznato i dalje će se cijeniti. - Prerađivali smo pivo više kao uslugu našim pivarskim partnerima i tada shvatili da vjerojatno postoji dovoljno ustajalog piva da se napuni jezero Champlain. Pretpostavljam da ćemo samo morati nastaviti destilirati dok ne prođemo kroz njega. Imamo bačve, skladišta i vrijeme - kaže Kozak.

Stoga se cisterne i dalje voze od farme do farme, a crijeva spremno čekaju kako bi ispraznila baš svaku od njih. Proći će najmanje dvije godine prije nego što itko sazna kakav će whiskey ispasti iz svega ovoga, ali Kozak kaže da je sam proces terapeutske naravi i mimo trgovačkih pobuda: pretvaranje otpadne vode u whiskey upućuje nas na bolje dane u budućnosti. - Svakako se osjećam kao da imamo nešto obećavajuće - zaključio je.

