Devet prednosti pijenja tople vode natašte: Bolja probava...

Prema drevnoj kineskoj medicini i indijskoj kulturi, započnete li dan čašom tople vode, to pomaže pokretanju probavnog sustava i donosi niz blagodati za zdravlje. To se, naravno, odnosi i na topli čaj, kao i kavu, no voda definitivno ima najviše prednosti. Pritom, naravno, napitak ne smije biti prevruć, da ne biste oštetili epitelne stanice u ustima i grlu, pa je procjena da ne bi trebao biti topliji od 45 stupnjeva.

Drevni kineski dokumenti navode niz prednosti za takvu praksu. Evo za što bi to moglo biti korisno:

Potiče gubitak kilograma

Konzumiranje tople vode samo po sebi neće biti dovoljno, ali pomaže u tom procesu. Nutricionistkinja Cara Walsh preporučuje da započnete jutro šalicom tople vode u koju ste dodali sok od limuna, jer to potiče metabolizam. To daje tijelu mogućnost da sagori više kalorija tijekom dana, tvrdi ona.

- Konzumiranje tople vode čisti crijeva i spriječit će napuhavanje, te pomoći da se riješite viška vode koju možda imate - dodaje.

Čisti sinuse

Svi traže kućne lijekove za začepljen nos, pokušajte popiti toplu vodu ujutro. To može pomoći ublažiti neke simptome infekcije dišnih putova, kaže liječnik, dr. Nesochi Okeke-Igbokwe. Klinička ispitivanja sugeriraju da pijenje tople vode pomaže protiv začepljenog nosa brže nego kad pijete hladnu vodu, jer omekšava sluz i potiče njeno izbacivanje.

- Temperatura tekućine koju pijemo možda može utjecati na način na koji se nosimo s nekim simptomima respiratorne infekcije - kaže dr. Okeke-Igbokwe.

Lakše na zubima

Vaši zubi bit će vam zahvalni ako prestanete piti jako hladno i pređete na toplu vodu.

- Određeni bijeli materijali za plombe stisnu se kao reakcija na hladnu vodu, što uzrokuje da se odvoje od zuba - objašnjava dr. Sanda Moldavan. Još jednom - voda ne smije biti prevruća, jer niti jedan ekstrem za zube nije dobar. Želite li sačuvati zube, pijte tekućinu sobne temperature, prenosi Reader's Digest.

Bolje za probavu

Topla voda ima vazodilatacijski učinak, što znači da proširuje krvne žile i potiče protok krvi te ubrzava njen put prema crijevima, gdje pomaže probavnom procesu.

- Ako pijete toplu vodu ujutro na prazan želudac, stići će do crijeva i potaknuti probavu, kaže kardiologinja dr. Luiza Petre. Osim toga, voda ima hidratizirajući učinak, a ona visoke temperature pomaže emulgiranju masti, te ih čini lakše probavljivima.

Pomaže u uklanjanju toksina

Topla voda potiče tijelo na znojenje, što je jedan od načina na koji tijelo eliminira toksine. Pijemo li toplu vodu s dodatkom limuna, to pomaže uravnotežiti kiselost organizma, kaže dr. Petre. Ako niste ljubitelj limuna, probajte zeleni čaj koji može smanjiti aktivnost slobodnih radikala u tijelu.

Prirodno olakšava bol

Pijenje tople vode povećava dotok krvi u tkiva, omogućavajući mišićima da se opuste. To može pomoći kod svih vrsta boli, kaže dr. Petre, od bolova u zglobovima, do menstrualnih grčeva. Pijete li toplu vodu na večer, to može imati umirujući učinak, te pomoći da brže zaspite, a pomoći će i da se dulje osjećate sito.

Poboljšava cirkulaciju

Baš poput tople kupke, pijenje tople vode pomaže da krvožilni sustav efikasnije tjera krv po cijelom tijelu. To pomaže uravnoteženju krvnog tlaka i snižava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Olakšava zatvor

Zatvor se javlja kad su crijeva usporena, što je često povezano s nedostatnom konzumacijom vode. Ako svaki dan započnete s čašom tople vode, to će smanjiti vjerojatnost zatvora.

- Povišena temperatura potiče crijevnu peristaltiku i pomaže pri sporim pokretima crijeva - objašnjava dr. Petre. Ako to možete, popijte toplu vodu i tijekom dana, kako biste iskoristili sve njene prednosti.

Čini vas 'boljim' prijateljem

Osim zdravstvenih koristi, topla voda čini vas otvorenijima za prijateljske geste i suradnju. Studija koju potpisuju znanstvenici sa Sveučilišta Colorado, pokazala je da ljudi koji su neko vrijeme pili vruću šalicu kave (nasuprot ledenoj kavi) procijenili druge kao velikodušnije i brižnije. U drugom dijelu studije, sudionici koji su pili tople napitke češće su birali dar za prijatelja nego nešto za sebe.

