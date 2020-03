Devet znakova koji pokazuju da ste pametniji nego što mislite

Često susrećemo ljude koji misle da su pametniji nego što stvarno jesu, no podjednako se često može vidjeti i ljude koji su zapravo pametniji nego što to sami za sebe misle. Znanstvenici su utvrdili devet znakova koji ukazuju na to da sami sebi možda niste dali dovoljno kredita, odnosno da ne vjerujete u sebe dovoljno:

Kreativni ste

Kreativnost je zasigurno jedan od pokazatelja visoke inteligencije, jer zahtijeva razmišljanje izvan granica i sposobnost da mijenjate način na koji razmišljate o nekim stvarima, kaže dr. Katie Davis, klinička neuropsihologinja.

- Radila sam sa dosta kreativnih oglašivačkih agencija, rekla bih da su to gotovo najpametniji ljudi koje znam. Njihova sposobnost da prodru u suštinu stvari i osmisle kreativnu poruku koja omogućava da se nečiji brend natječe s ostalima zadatak je koji može odraditi vrlo malo sposobnih ljudi.

Često sam nakon neke takve kampanje znala pomisliti da njihov mozak jednostavno radi drugačije, te da je kreativnost jednostavno brend koji ih čini pametnima - objasnila je.

Neuredni ste

Što ste neuredniji, to ste pametniji, tvrdi Kathleen Vohs, sa Sveučilišta Minnesota. Studija koju je objavila u časopisu Psychological Science pratila je dvije grupe ljudi od kojih su tražili da osmisle kako na kreativan način iskoristiti ping-pong loptice. Jedna grupa radila je u neurednom okruženju, dok su drugi radili u urednom prostoru. Oni neuredni na kraju su došli do puno kreativnijih i zanimljivijih ideja.

Ukratko, prije nego sami sebe popljujete zbog nereda na radnom stolu kojeg se ne možete riješiti, pripišite si nekoliko dodatnih IQ bodova.

Znatiželjni ste

Ako volite učiti, što više naučite, to ćete biti pametniji. I znanost stoji iza te tvrdnje. Naime, studija koju su proveli stručnjaci Sveučilišta Goldsmiths u Londonu utvrdila je da način na koji ljudi koriste svoje vrijeme i nastojanje da rade na svome intelektu igra veliku ulogu u kognitivnom rastu i razvoju. No nije stvar samo u tome da više učite, nego u tome da želite naučiti više, što je osobina većine inteligentnih ljudi.

Studija u 'Journal of Individual Differences' pokazala je vezu između ljudi koji su kao djeca postigli visoki rezultat na IQ testu i još veće znatiželje i želje za usvajanjem novih znanja u odrasloj dobi.

Pričate sami sa sobom

Ljudi koji pričaju na glas mogu se bolje koncentrirati i postižu bolje rezultate u životu. Dakle, nije to znak ludila, nego baš suprotno. Studija koju su proveli psiholozi Paloma Mari-Beffa i Alexander Kirkham, sa Sveučilišta u Bangoru, pokazala je da razgovor sa samim sobom na glas može popraviti samokontrolu, jedan od važnih oblika inteligencije.

Sudionicima istraživanja dali su nekoliko zadataka i upute kako ih treba obaviti, s tim da je jedna grupa te upute trebala pročitati na glas, a druga potiho, u sebi. Kad se mjerila koncentracija i izvedba, oni koji su upute čitali na glas, pokazali su bolje rezultate.

Razgovor sa samim sobom na glas omogućava kontrolu, što je jedan od razloga zbog kojih mnogi vrhunski atletičari u vrijeme natjecanja razgovaraju sami sa sobom. Što nas vodi do sljedećeg znaka inteligencije.

Imate visoku samokontrolu

Bilo da vježbate samokontrolu tako što ćete razgovarati sami sa sobom na glas, ili ju jednostavno želite uspostaviti, to je jedan od zanemarenih znakova inteligencije. Još 2009. godine studija koju su napravili stručnjaci sa Sveučilišta Yale obuhvatila je sudionike koji su dobili IQ test te trebali sami odlučiti hoće li ga riješiti odmah, ili kasnije, s tim da su za rješavanje trebali dobiti novčanu nagradu.

Oni koji su izabrali rješavanje kasnije dobili bi veći iznos novca. Pokazalo se da oni koji su odlučili pričekati imaju veći IQ, što upućuje na to da izbjegavanje impulzivnih reakcija i odluka, uz pažljivo vaganje opcija, ima veze s razinom inteligencije.

Možete biti sami sa sobom

Postoji veza između uživanja u samoći i inteligencije. Ako volite vlastito društvo i niste stalno okruženi drugima, to je znak inteligencije. Studija objavljena u 'British Journal of Psychology' pokazala je vezu između mogućnosti da se dobro nosimo sa samoćom i inteligencije. Slobodno vrijeme koristimo za razmišljanje, postavljanje prioriteta, planiranje, a sve to vodi većoj samokontroli.

Zabavni ste

Smisao za humor znak je verbalne inteligencije. Stručnjaci Sveučilišta New Mexico još su 2011. objavili psihološku studiju koja je pokazala da profesionalni zabavljači i ljudi koji pišu ili crtaju zabavne stripove, crtiće i slično pokazuju bolji rezultat na testu verbalne inteligencije. Tome treba dodati činjenicu da su neki od najinteligentnijih ljudi koje znamo zapravo poznati po vrlo britkom smislu za humor.

Otvorena ste uma

Ako si uzimate vrijeme da razmislite o različitim opcijama, vjerojatno je da ste sigurniji u sebe. Studija provedena 2008. godine na Sveučilištu Yale pokazala je da su visoko inteligentni ljudi uvijek otvoreniji za to da sagledaju stvari iz tuđeg gledišta, odnosno da neće formulirati svoj stav dok ne čuju barem nekoliko mišljenja. To ne znači da su povodljivi, naprotiv - studija je pokazala da su ljudi otvorena uma sigurniji u svoj stav kad ga jednom formiraju i teže je manipulirati njima.

Niste uvjereni u to da ste super-pametni

Psiholozi su otkrili Dunning-Krugerov efekt, koji kaže da ljudi koji su nesposobniji i i manje bistri često precjenjuju svoje mentalne sposobnosti, dok su inteligentni ljudi često svjesniji svojih ograničenja. Ako ih poznajete, veća je vjerojatnost da ćete se okružiti ljudima koji mogu 'pokriti' neki vaš nedostatak. To vas čini i više željnima učenja, što vas, opet, u konačnici čini - pametnijima.

Još je Shakespeare rekao: 'Budala misli da je pametna, no mudar čovjek zna da može biti glup', piše Business Insider.

