Dijeta 5:2: Gubljenje viška masti i kilograma uz samo dva dana restriktivne dijete

Dijeta 5:2 postala je pravi hit među onima koji žele izgubiti kilograme i poboljšati svoje zdravlje. Ovaj način ishrane osmislio je britanski novinar i liječnik doktor Michael Mosley, a njezina popularnost raste zbog fleksibilnosti i jednostavnosti.

Što je dijeta 5:2 i kako funkcionira?

Dijeta 5:2 temelji se na principu povremenog posta (eng. intermittent fasting), gdje dva dana u tjednu postite, dok preostalih pet dana jedete normalno. Na ovaj način, tijelo se periodički izlaže manjim količinama hrane, što prema istraživanjima može pomoći u mršavljenju i poboljšanju općeg zdravlja.

Važno je napomenuti da dani posta nisu uzastopni. Na primjer, možete odabrati ponedjeljak i četvrtak, utorak i petak ili bilo koju kombinaciju koja vam odgovara. Doktor Mosley osobno prakticira post ponedjeljkom i četvrtkom, ali vi možete odabrati dane koji vam najviše odgovaraju.

Fleksibilnost u izboru dana posta

Jedna od najvećih prednosti dijete 5:2 je upravo fleksibilnost. Postoji mogućnost da sami odlučite koji će vam dani u tjednu biti dani posta, a koji će biti dani kada ćete uživati u normalnoj prehrani. To znači da možete prilagoditi dijetu svom načinu života, uzimajući u obzir društvene događaje, blagdane ili vikende kada je obično veće iskušenje zbog više hrane.

Koliko kalorija možete unositi tijekom dana posta?

Za razliku od mnogih drugih dijeta, dijeta 5:2 ne zahtijeva drastično smanjenje kalorija svakog dana. Tijekom dana posta, ženama je dozvoljeno unositi do 500 kalorija, dok muškarci mogu unositi do 600 kalorija. To je otprilike četvrtina dnevnog unosa kalorija za prosječnu odraslu osobu. Iako možete odlučiti hoćete li te kalorije unijeti u jedan obrok, stručnjaci preporučuju podjelu na dva manja obroka – lagani doručak i večera. Time ćete lakše podnijeti cijeli dan bez hrane.

Gubitak težine uz dijetu 5:2 – Koliko možete očekivati?

Gubitak kilograma s dijetom 5:2 obično je postupan. Prema riječima dr. Mosleyja, prosječni gubitak je oko 0,5 kilograma tjedno, što znači da biste za deset tjedana mogli izgubiti do 5 kilograma. No, ovo neće uvijek biti ravnomjerno. U nekim tjednima nećete primijetiti gubitak težine, dok drugi tjedni mogu donijeti brži gubitak. Ključno je biti strpljiv i dosljedan u primjeni dijete.

Koje osobe ne smiju prakticirati dijetu 5:2?

Dijeta 5:2 nije za svakoga. Stručnjaci upozoravaju da se ova dijeta ne preporučuje djeci, trudnicama, ženama koje pokušavaju zatrudnjeti, te osobama s poremećajima u prehrani ili onima s dijabetesom tipa 1. Također, osobe koje uzimaju lijekove ili imaju ozbiljne zdravstvene probleme trebale bi se prije započinjanja dijete konzultirati s liječnikom.

Stručna mišljenja – je li dijeta 5:2 sigurna i učinkovita?

Iako dijeta 5:2 ima mnoge prednosti, stručnjaci savjetuju da se prakticira uz liječnički nadzor, osobito kod onih koji imaju zdravstvene probleme ili uzimaju lijekove. Profesorica Željka Crnčević Orlić, specijalistica endokrinologije i dijabetologije, ističe da brz gubitak kilograma može biti iscrpljujuć, a dijeta nije uvijek dovoljno uravnotežena za dugoročnu primjenu.

Gubitak težine može biti brz, ali ujedno treba paziti na ravnotežu nutrijenata kako bi tijelo i dalje funkcioniralo u skladu s dnevnim aktivnostima.

Savjeti za uspješan početak dijete 5:2

Ako ste odlučili isprobati dijetu 5:2, nekoliko savjeta može vam pomoći u početku. Planirajte obroke unaprijed, izbjegavajte kalorične grickalice tijekom dana posta, i osigurajte da vaši obroci budu bogati vlaknima i proteinima kako biste dulje ostali siti. Također, nemojte zaboraviti piti dovoljno vode tijekom dana.

Dijeta 5:2 može biti efikasan način za mršavljenje i poboljšanje zdravlja, no važno je da je primjenjujete odgovorno i pod stručnim nadzorom, kako biste postigli najbolje rezultate.

