Dijete ne želi ništa jesti? Evo kako da ručak prođe bez stresa

Natjerati dijete da jede hranu nije tako lako kao što zvuči. Svi imamo različite ukuse kada je u pitanju hrana, a djeca nisu iznimka. Iako nisu probali toliko hrane kao mi, još uvijek postoje teksture, mirisi i okusi koji im se neće svidjeti. Međutim, kada se radi o jako maloj djeci, može biti teško snaći se u planiranju obroka kada ih pokušavate upoznati s novom hranom.

Svaki roditelj zna koliko je teško pokušati nahraniti dijete nečim što je već jelo, samo da bi se susreli s tvrdnjama da im se to "ne sviđa" - čak i kada oboje znate da to nije slučaj.

Lucy Upton, pedijatrijska dijetetičarka s 10 godina iskustva u NHS-u, podijelila je na TikTok video kako nagovoriti dijete da pojede hranu, nakon što je odbilo bez da uopće proba. Istu situaciju prošla je sa svojom kćeri, pa je željela drugim roditeljima pomoći da smanje stres.

Ne svađajte se s djetetom

Prvi korak je osigurati da se ne svađate s djetetom i pokušate razmisliti zašto govori da mu se nešto ne sviđa. Inzistirala je na tome da mala djeca ne pokušavaju biti teška, već jednostavno nemaju vokabular da objasne da im se ne sviđa kako hrana miriše ili izgleda, pa vam mogu samo reći - ne.

- Prvi korak nije odmah upoznati svog malog čovjeka s puno logike. Znam da želite reći "voliš piletinu, jeo si je prošli tjedan" ili "kako znaš da ti se ne sviđa kad nisi probao". Sve su to vrlo logične reakcije odraslog mozga na naizgled nelogično ponašanje vašeg djeteta. No, logika neće proći kod male djece - rekle je Upton.

Kada u tom trenutku kažu da ne vole piletinu, obično govori njihov živčani sustav. To ne znači nužno da im se ne sviđa, oni samo koriste svoj jezik kako bi rekli da im se dana ne jede baš to ili ne znaju kakvog je danas okusa. Umjesto da pokušavate urazumiti djecu, Lucy preporučuje da učinite što možete kako biste im smanjili pritisak, dajući im do znanja da je hrana tu ako i kada je žele probati.

- Neću ukloniti tu piletinu samo zato što je rekla da je ne želi. Ono što možete učiniti je i dalje nuditi tu hranu, ali s vrlo niskim očekivanjima. Stavite na tanjur, vrlo malu količinu te hrane. Ali još bolje, stavite hranu na sredinu stola da je dijete može vidjeti, gledati vas kako jedete i sami je uzeti ili istražiti ako se osjećaju spremnima - savjetuje Upton.

Ne forsirajte razgovor o obroku

Konačno, Lucy je inzistirala da ne smijete stalno forsirati tu temu za vrijeme obroka. Nemojte stalno pitati dijete je li sigurno da ne želi ništa i nemojte previše stavljati fokus na hranu pokazujući na druge članove obitelji koji je jedu. Ono što možete učiniti jest davati općenite izjave o hrani koje bi mogle pomoći ublažiti bilo kakvu znatiželju.

- Kći me gledala kako jedem piletinu, pa je jednostavno izjavila da je njezina "u crvenom umaku". Rekla je da to nije vršilo pritisak na njezinu kćer da sama pojede piletinu, ali je objasnilo zašto piletina izgleda drugačije, što je pomoglo ublažiti dio njezine strepnje zbog "nove" hrane. I poslije je krišom uzela malo. Nisam komentirala. Suzdržite se iako ste sretni - kaže Lucy.

Razlog zašto sve ovo funkcionira je jer smanjujemo pritisak, a i dalje djeci dajemo priliku da se upoznaju, vide druge kako uživaju u hrani i konačno, tražimo znatiželju. Tražimo njihovu motivaciju da ih dovede do te hrane. Ne da mi pokušavamo nametnuti izbor.

*uz korištenje AI-ja