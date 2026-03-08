Dijetetičarka otkriva: Evo koliko jaja je dnevno sigurno pojesti

Iako kolesterol u namirnicama poput jaja ima iznenađujuće mali utjecaj na razinu kolesterola u krvi, znanstvenici upozoravaju da je veća opasnost zasićena mast koja izravno doprinosi stvaranju naslaga u arterijama.

Kardiolozi i dijetetičari navode da bi zdrave osobe trebale pojesti najviše jedno cijelo jaje dnevno ili dva bjelanjka, dok bi osobe s postojećim zdravstvenim problemima, poput bolesti srca, dijabetesa ili povišenog kolesterola, trebale ograničiti unos na najviše četiri žumanjka tjedno.

Međutim, ovo ograničenje vrijedi pod jednim važnim uvjetom, da osoba ne unosi puno zasićenih masti iz drugih izvora poput crvenog mesa, sira i maslaca. Ako je prehrana bogata tim namirnicama, stručnjaci savjetuju da se unos žumanjaka dodatno smanji, piše DailyMail.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jedno veliko jaje sadrži oko 1,6 grama zasićenih masti, ali je istovremeno i nutritivno bogata namirnica jer sadrži važne tvari poput luteina, zeaksantina i kolina. Problem često nije samo jaje, nego ono što ide uz njega, primjerice kobasice, sir ili tost s maslacem.

Prehrana bogata zasićenim mastima i pretilost mogu potaknuti jetru da proizvodi više kolesterola. Taj se višak s vremenom može taložiti u arterijama i stvarati plak, čime se povećava rizik od srčanog ili moždanog udara.

Dijetetičarka za preventivnu kardiologiju Julia Zumpano iz Cleveland Clinic ističe da istraživanja pokazuju kako ukupna količina zasićenih masti u prehrani ima veći utjecaj na razinu „lošeg” LDL kolesterola nego kolesterol koji unosimo hranom.

Kako se jaja pripremaju također igra važnu ulogu. Primjerice, prženje jaja na maslacu može povećati količinu zasićenih masti za dodatnih 2,5 do 3,3 grama. Zdravije metode pripreme uključuju kuhanje, poširanje ili pripremu na neprianjajućoj tavi s minimalnom količinom masnoće.

Jednako je važno obratiti pažnju i na ostatak obroka. Dok povrće poput špinata može obogatiti doručak, prilog poput slanine, kobasica ili sira može udvostručiti unos zasićenih masti i natrija, čime se smanjuju zdravstvene prednosti jaja.

Foto: DREAMSTIME

Primjerice, sendvič s jajem, kobasicom i sirom može sadržavati gotovo cjelokupnu preporučenu dnevnu količinu zasićenih masti. Jedno jaje (1,6 g), svinjska kobasica (5 do 8 g), kriška sira (5 do 6 g) i maslac za pripremu mogu zajedno dosegnuti između 14 i 20 grama zasićenih masti.

Istraživanje objavljeno u časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazalo je da su osobe koje su jele dva jaja dnevno u prehrani s malo zasićenih masti imale nižu razinu LDL kolesterola u usporedbi s onima na prehrani bogatoj mastima. To upućuje na to da jaja mogu biti dio zdrave prehrane, sve dok se ograniči unos drugih izvora zasićenih masti.

Kada je razina LDL kolesterola previsoka, on se može nakupljati u arterijama i stvarati plak, zbog čega arterije postaju sužene i krute te se značajno povećava rizik od srčanog ili moždanog udara.

Inače, aktualne prehrambene preporuke navode da manje od 10 posto dnevnog unosa kalorija treba dolaziti iz zasićenih masti. Kod prehrane od 2000 kalorija dnevno to znači najviše oko 20 grama zasićenih masti.