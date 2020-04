Dika i ponos Baranje: Slavni je kulen na poštanskim markama

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Dvije Petre rođendane slavile u karanteni: Fale nam prijatelji...



U svjetlu promocije i podizanja svijesti o hrvatskim proizvodima te obilježavanju Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda Hrvatska pošta je, po drugi puta, na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, izdala prigodnu seriju poštanskih marki s motivima naših zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

U svim poštama se već mogu kupiti marke na kojima su Lički krumpir, Ogulinski kiseli kupus te Baranjski kulen, točnije, upravo onaj kojega proizvodi OPG Matijević iz Suze. Oni su, naime, jedini mali proizvođač u Baranji koji je dobio markicu EU kvalitete i oznaku zaštićenog zemljopisnog podrijetla. Drugi baranjski proizvođač zaštićenog kulena je Belje. Više ih niti nema.

- Baka i djeda oduvijek su u Suzi držali svinje i pravili kulen za svoje potrebe. Uvijek po istoj recepturi. Shvatio sam da je ona zapravo odlična i sasvim sam je malo doradio. Može se reći da ide s koljena na koljeno. Nekada smo, eto, proizvodili dva kulena, danas ih proizvedemo godišnje 2000. Toliko dobijemo od 150 uzgojenih svinja. I to je taman dovoljno da zadržiš tradicionalan način proizvodnje - kaže Hrvoje Matijević koji, sa majkom i ocem, vodi OPG Matijević u malom baranjskom selu Suza. Naime, čim se poveća proizvodnja, tehnološki proces je zahtjevniji i mora se odreći tradicije.

- Svi znaju da u kulen ide najkvalitetnije meso - samo but, file i kare, zbog čega to jeste skup proizvod. Mi nakon kolinja imamo nekoliko mesara koji gotovo kirurškom preciznošću uklanjaju iz svinjskog buta sve žilice i masnoće. Kad proizvodite deset tona, to ne možete raditi jer ne stignete. Naš kulen u sušari sazrijeva šest mjeseci, a onaj koji se proizvodi industrijski gotov je za manje od tri mjeseca - objašnjava Hrvoje. Proizvode također i kulenove seke i slaninu. Puno proizvoda prodaju “na kućnom pragu”, ali imaju i tržište u Zagrebu jer dobar proizvod uvijek brzo nađe kupce.

Hrvoje je već nekoliko puta imao priliku predstaviti kulen EU javnosti. Pozvani su i u Bruxelles u Parlament EU na predstavljanje hrvatskih proizvoda.

- Postupak dobivanja EU oznake trajao je jako dugo, ali ona je otvorila sva vrata na europskom tržištu. Naš je kulen potpuno prirodan proizvod od biranog mesa domaćih svinja, domaće paprike i drugih prirodnih začina te ne sadrži konzervanse, umjetne boje ni aditive. Proizvodi našeg OPG-a Matijević nisu za široku masu, već za dva posto onih ljudi koji će znati cijeniti ono što će dobiti, a to je vrhunska kvaliteta - kaže Matijević koji je iznimno ponosan što se upravo njegov kulen našao na fotografiji marke Hrvatske pošte kao zaštićeni hrvatski proizvod.

Na ostalim markicama je još i Ogulinski kiseli kupus koji ima specifična svojstva po kojima se razlikuje od ostalih sorti - ima vrlo dugu stabljiku glavice s mnogo tankih, gotovo prozirnih i vrlo savitljivih listova s tankim lisnim žilama. Lički krumpir obilježen je teritorijem, a specifičan je jer je brašnast, prhak i suh što je posljedica visokog sadržaja škroba, čak 19 posto. Upravo to ga razlikuje od ostalog krumpira.

Uz OPG Matijević čiji se kulen našao na našim poštanskim markama, certifikat zaštićenosti ima još samo kulen iz Belja.

