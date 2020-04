Dvije Petre rođendane slavile u karanteni: Fale nam prijatelji...

Definitivno je bio drugačiji od ostalih, ali pozitivno drugačiji. Svake godine bih osjećala pritisak da sve mora proći onako kako sam zamislila, da ne zaboravim nekoga pozvati, da osiguram dovoljno hrane, pića i zabave za sve, dok sam ove godine opušteno mogla dočekati svoj rođendan, rekla nam je Petra Miloš čiji je 24. rođendan obilježila karantena uzrokovana korona virusom, ali baš zato je za nju bio poseban.

- Inače rođendane slavim u društvu prijatelja, ali ove godine mi je drago da sam ga proslavila u kući s obitelji jer već dugo nismo zajedno proslavili moj rođendan. Započeli smo zajedničkim ručkom i nastavili slavlje s tortom i kolačima. Zapalila sam svjećice na torti i zaželjela želju baš kao i za svaki rođendan do sada – kaže Petra koja priznaje da su joj nedostajali prijatelji.

- Na početku dana bila sam pomalo usamljena jer sam se prisjetila svojih prethodnih rođendana s prijateljima, no kako je dan prolazio i kako su pristizale čestitke taj osjećaj je nestao, a prijatelji su me iznenadili video pozivom. Također, cijela obitelj se potrudila da se osjećam posebno taj dan pa nisam imala nikakvog razloga za biti tužna, a s prijateljima ću nadoknaditi kada ovo sve završi – govori Petra kojoj će ovaj rođendan ostati u posebnom sjećanju.

- Pamtit ću ga po obiteljskom zajedništvu, veselju i smijehu jer da nije korone vjerojatno bi proslava prošla jednako kao i svih prethodnih godina – rekla je Petra.

S obitelji je svoj 26. rođendan proslavila još jedna Petra. Ni njoj karantena nije pokvarila slavlje.

- Proslavila sam ga u krugu obitelji, s roditeljima i dvije sestre. Bilo je lijepo vrijeme pa smo vani sve pripremili. Ispod trešnje smo stavili veliki drveni stol i na njega sve posložili od torte do voća i grickalica, a sestra je radila i koktele – priča nam Petra Domazet kojoj nije ništa nedostajalo na proslavi, a ovaj rođendan će također pamtiti zbog korone.

- Iako mi je rođendan obilježila korona, pozitivno je bilo to što sam rođendan proslavila u krugu najbližih i prisjetila se nekih davnih dječjih rođendana u sličnom okruženju, a negativno je ipak to što nisam mogla pozvati prijatelji koje nisam vidjela već dva mjeseca i koji su mi jako nedostajali. A, osim njih nedostajale su mi i bake - kaže Petra.

Svima koji slave rođendan u karanteni savjetuje da im to ne pokvari njihov dan.

- Napravite nešto posebno, ovisno o mogućnostima koje imate. Veselite se sa svojom obitelji i pušite svjećice na torti i zaželite da sve ovo što prije završi - zaključila je.

Savjet psihologinje: Ne odustajte od proslave

A, ako ste se zatekli sami u karanteni ili nemate mogućnost svoj rođendan ili neku drugu priliku proslaviti u društvu prijatelja ili obitelji, psihologica Gordana Buljan Flander savjetuje da ne odustanete od proslave.

- Odrasli u pravilu ipak lakše aktiviraju mehanizme racionalizacije, no djeci i mladima, kojima je pripadnost grupi vršnjaka od iznimne važnosti, to može biti posebno teško. Svakako je važno ne odustati od proslave i usmjeriti se na kreativnost i na ono što možemo dobiti. Primjerice, moguće je organizirati grupno druženje putem videopoziva. Svatko se može u privatnosti svog doma urediti, pripremiti hranu i piće, čestitke za slavljenika, mogu se igrati online igre, fotografirati se i snimati preko malih ekrana te učiniti ovogodišnji rođendan u najmanju ruku posebnim. Ne treba zaboraviti ni ukućane koji, iako ne mogu zamijeniti prijatelje, također predstavljaju važne osobe s kojima ćemo rado podijeliti važan dan i trenutak. Dobro se podsjetiti na one koji su u ugroženim skupinama te smisao ovakvog provođenja rođendana i vremena općenito pridati upravo brizi za druge, osim za same sebe. Može pomoći i planiranje 'nadoknade', što ćemo raditi svi zajedno jednom kad ovo prođe - kaže psihologinja i dodaje da se osjećaj tuge može pojaviti.

- Iako su ovo sve dobre i kreativne ideje, neminovno je da će mnogi od nas, a posebno mladi, osjećati razočaranje u ovim uvjetima. I to je normalno, također je dio života i odrastanja. Mi kao odrasli možemo im u tome biti podrška i svojim primjerom pokazati da imaju pravo da im je teško, uz svijest da će ovo proći i da će zajedno kao obitelj preživjeti - zaključila je.

