Nijednom do sada zabrane, poruke, nasmiješeni kandidati ili čak dogovori nisu uspjeli obuzdati divlje predizborno plakatiranje. Stranački plakati sad su uredno oblijepljeni na posudama za papir i staklo
Divlje plakatiranje? Ništa od toga, cijene su bile po dogovoru
Platili, pa lijepili, pisao je Večernji list 26. siječnja 1993. godine u članku čija je slika prikazivala kontejnere za staklo i na njima nalijepljene predizborne plakate kao "najavu" predstojećih izbora za Županijski dom Sabora 7. veljače.
