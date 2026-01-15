Dizajnerica Senka predstavila kolekciju zlatnog nakita: Inspirirala me japanska poezija

U zagrebačkoj Galeriji Kranjčar 21. siječnja otvara se izložba TANKA, prva kolekcija suvremenog autorskog nakita arhitektice i dizajnerice Senke Dombi. Izložba donosi suptilan, minimalistički i izrazito osoban pristup nakitu, u kojem se arhitektonsko razmišljanje pretače u intiman odnos tijela i forme.

POGLEDAJ VIDEO: Nenad Sovilj

Pokretanje videa... 06:28 Nenad Sovilj | Video: 24sata/pixsell

Kolekcija TANKA nastala je kao autoričin osobni izričaj, proizašao iz senzibiliteta, iskustva i emocije. Sam naziv nosi dvostruko značenje: upućuje na fizičku tankoću 14-karatne zlatne žice promjera svega 0,5 milimetara, ali i simbolički priziva duh tradicionalne japanske pjesničke forme tanka, poznate po sažetosti, profinjenosti i izražajnoj snazi.

Svaki komad nakita oblikovan je variranjem, segmentiranjem i multipliciranjem zlatne žice u modularne cjeline. Jednostruke, dvostruke, trostruke ili peterostruke niti formiraju krugove koji se pretvaraju u prstenje, narukvice, naušnice, broševe i chokere. Iako je krug polazišna forma – simbol kontinuiteta i savršenstva – on s vremenom dobiva suptilne deformacije, čime nakit postaje, kako autorica ističe, „savršena nesavršenost“.

Foto: Vanja Šolin

Minimalistički pristup, bez kopči i suvišnih detalja, naglašava neposredan kontakt nakita s tijelom. Modularnost omogućuje fluidnost i dinamiku, dok se granice između nakita, tijela i odjeće namjerno brišu. Kolekcija ne razlikuje svakodnevno od svečanog – njezin luksuz nije u dekoraciji, već u prisutnosti i suzdržanoj ljepoti.

- Nakit stvaram od gotovo nevidljivih zlatnih niti, s idejom da se ne nameće, već da pripada. Da se stopi s tijelom poput druge kože - ističe Senka Dombi, naglašavajući važnost jednostavnosti, nježnosti i trajnosti.

Povjesničarka umjetnosti Jasna Galjer ističe kako je elementarna jednostavnost kružnih formi u skladu s načelom „manje je više“, te da autorica uspješno spaja modernističku tradiciju s suvremenim dizajnom. Preciznost arhitektonske linije u nakitu dobiva emocionalnu i tjelesnu dimenziju, čime se oblik pretvara u osobni doživljaj i identitet.

Foto: Vanja Šolin

Izložbeni postav, čiji je autor Svebor Andrijević, dodatno pojačava doživljaj kolekcije. Nakit je predstavljen u dijalogu s fotografijama i videom Vanje Šolina, u kojima zlatne forme izranjaju iz vode i svjetla, prelazeći iz predmetnog u gotovo apstraktan prostor. Multimedijalna instalacija unosi performativni aspekt, dok minimalističke vitrine od sirovog čelika i vizualni identitet Jelenka Hercoga, temeljen na blago deformiranom krugu, naglašavaju plemenitost materijala i preciznost izvedbe.

Foto: Vanja Šolin

Kolekcija TANKA nastala je u suradnji s radionicom Lapidarium (Dario Dunaj i Mario Nokaj), a svaki komad spaja savitljivost, fluidnost i trajnost materijala. Senka Dombi, koja svoj profesionalni identitet gradi kroz dugogodišnju arhitektonsku praksu, ovim projektom ulazi u svijet autorskog nakita, predstavljajući svoj dizajnerski izraz kroz brend SENKADOMBI.

Izložba se može razgledati do 26. siječnja, svakodnevno od 11 do 19 sati, osim nedjeljom.