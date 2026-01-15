Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
'SAVRŠENA NESAVRŠENOST'

Dizajnerica Senka predstavila kolekciju zlatnog nakita: Inspirirala me japanska poezija

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Dizajnerica Senka predstavila kolekciju zlatnog nakita: Inspirirala me japanska poezija
Foto: Vanja Šolin

Senka Dombi predstavlja kolekciju TANKA, minimalistički nakit od tanke zlatne žice, inspiriran japanskom poezijom. Doživite 'savršenu nesavršenost' u Galeriji Kranjčar do 26. siječnja

Admiral

U zagrebačkoj Galeriji Kranjčar 21. siječnja otvara se izložba TANKA, prva kolekcija suvremenog autorskog nakita arhitektice i dizajnerice Senke Dombi. Izložba donosi suptilan, minimalistički i izrazito osoban pristup nakitu, u kojem se arhitektonsko razmišljanje pretače u intiman odnos tijela i forme.

POGLEDAJ VIDEO: Nenad Sovilj

Pokretanje videa...

Nenad Sovilj 06:28
Nenad Sovilj | Video: 24sata/pixsell

Kolekcija TANKA nastala je kao autoričin osobni izričaj, proizašao iz senzibiliteta, iskustva i emocije. Sam naziv nosi dvostruko značenje: upućuje na fizičku tankoću 14-karatne zlatne žice promjera svega 0,5 milimetara, ali i simbolički priziva duh tradicionalne japanske pjesničke forme tanka, poznate po sažetosti, profinjenosti i izražajnoj snazi.

BISERKA, JUGOPLASTIKA, UZOR... FOTO Izložba hrvatskih igračaka iz 20. stoljeća: Koga ovo vraća u bezbrižno djetinjstvo?
FOTO Izložba hrvatskih igračaka iz 20. stoljeća: Koga ovo vraća u bezbrižno djetinjstvo?

Svaki komad nakita oblikovan je variranjem, segmentiranjem i multipliciranjem zlatne žice u modularne cjeline. Jednostruke, dvostruke, trostruke ili peterostruke niti formiraju krugove koji se pretvaraju u prstenje, narukvice, naušnice, broševe i chokere. Iako je krug polazišna forma – simbol kontinuiteta i savršenstva – on s vremenom dobiva suptilne deformacije, čime nakit postaje, kako autorica ističe, „savršena nesavršenost“.

Foto: Vanja Šolin

Minimalistički pristup, bez kopči i suvišnih detalja, naglašava neposredan kontakt nakita s tijelom. Modularnost omogućuje fluidnost i dinamiku, dok se granice između nakita, tijela i odjeće namjerno brišu. Kolekcija ne razlikuje svakodnevno od svečanog – njezin luksuz nije u dekoraciji, već u prisutnosti i suzdržanoj ljepoti.

PRIRODNI MATERIJALI FOTO Ručni rad: Pogledajte divne Jaslice Peggy Malbaše
FOTO Ručni rad: Pogledajte divne Jaslice Peggy Malbaše

- Nakit stvaram od gotovo nevidljivih zlatnih niti, s idejom da se ne nameće, već da pripada. Da se stopi s tijelom poput druge kože - ističe Senka Dombi, naglašavajući važnost jednostavnosti, nježnosti i trajnosti.

Povjesničarka umjetnosti Jasna Galjer ističe kako je elementarna jednostavnost kružnih formi u skladu s načelom „manje je više“, te da autorica uspješno spaja modernističku tradiciju s suvremenim dizajnom. Preciznost arhitektonske linije u nakitu dobiva emocionalnu i tjelesnu dimenziju, čime se oblik pretvara u osobni doživljaj i identitet.

Foto: Vanja Šolin

Izložbeni postav, čiji je autor Svebor Andrijević, dodatno pojačava doživljaj kolekcije. Nakit je predstavljen u dijalogu s fotografijama i videom Vanje Šolina, u kojima zlatne forme izranjaju iz vode i svjetla, prelazeći iz predmetnog u gotovo apstraktan prostor. Multimedijalna instalacija unosi performativni aspekt, dok minimalističke vitrine od sirovog čelika i vizualni identitet Jelenka Hercoga, temeljen na blago deformiranom krugu, naglašavaju plemenitost materijala i preciznost izvedbe.

Foto: Vanja Šolin

Kolekcija TANKA nastala je u suradnji s radionicom Lapidarium (Dario Dunaj i Mario Nokaj), a svaki komad spaja savitljivost, fluidnost i trajnost materijala. Senka Dombi, koja svoj profesionalni identitet gradi kroz dugogodišnju arhitektonsku praksu, ovim projektom ulazi u svijet autorskog nakita, predstavljajući svoj dizajnerski izraz kroz brend SENKADOMBI.

Izložba se može razgledati do 26. siječnja, svakodnevno od 11 do 19 sati, osim nedjeljom.

SJEĆANJE NA DJETINJSTVO Izložba igračaka 20. stoljeća: Tvornica Biserka je jedina imala licencu za Disneyeve likove
Izložba igračaka 20. stoljeća: Tvornica Biserka je jedina imala licencu za Disneyeve likove

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uvijek loše volje: Ovi znakovi Zodijaka su najmrzovoljniji
VJEČNI MRGUDI

Uvijek loše volje: Ovi znakovi Zodijaka su najmrzovoljniji

Neki horoskopski znakovi poznati su po tome da češće zapadnu u stanje 'ne diraj me, sve me živcira', dok drugi brzo zaborave na loše raspoloženje i krenu dalje
Ključ u ruke ili glavobolja na rate? Cijena montažne kuće je fiksna pa nema iznenađenja
HRVATSKI PROIZVOĐAČI

Ključ u ruke ili glavobolja na rate? Cijena montažne kuće je fiksna pa nema iznenađenja

U Zagrebu će se 20. i 21. siječnja predstaviti i hrvatski proizvođači montažnih i modularnih sustava, a organizatorica susreta kaže da je motiv sastanka manjak informacija o ovakvoj gradnji
Slabe točke znakova Zodijaka: Rak si stvara čir na želudcu, Lav ne zna reći 'ne', Ribe tuguju...
NESAVRŠENOSTI PO ZODIJAKU

Slabe točke znakova Zodijaka: Rak si stvara čir na želudcu, Lav ne zna reći 'ne', Ribe tuguju...

Bikovi su vrlo jaki pojedinci, iako u skloni pretjeranoj zabrinutosti. Tijekom života znaju imati dosta problema sa grlom, vratom i štitnjačom. Blizanci su uvijek u pokretu i slabo brinu o zdravlju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026