Izložba igračaka 20. stoljeća: Tvornica Biserka je jedina imala licencu za Disneyeve likove

Ako se ubrajate među one koje često hvata nostalgija za bezbrižnim, razigranim djetinjstvom, pravo je vrijeme da posjetite izložbu ‘Bilo jednom... Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću’, koju je nedavno otvorio Hrvatski školski muzej u svojoj galeriji na adresi Hebrangova 5. Riječ je o izložbi koja okuplja igračke iz najvećih tvornica koje su ih tijekom prošlog stoljeća proizvodile, a sve je nastalo upravo upućivanjem poziva svima zainteresiranima da svoje igračke iz djetinjstva, s kojima se više ne igraju, doniraju muzeju.

