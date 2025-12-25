Obavijesti

Djed i Baka Mraz iz Čepina: 'Velika radost nam je usrećiti i djecu koja su udomljena...'

Piše Marijana Matković,
Zdenka i Željko izgradili su vrtnu bajku koja se za Božić pretvara u pravu blagdansku čaroliju, a oni primaju dječicu koja žele porazgovarati s Djedom Mrazom i uče ih pravim vrijednostima

Nas dvoje smo zajedno već gotovo četiri desetljeća: u braku, prijateljstvu i ljubavi. Veliki smo zaljubljenici u prirodu, životinje, biljke, tople ljude i jednostavan život. Ljudi smo koji vjeruju da se sreća krije u malim stvarima i trenucima, a najviše u blizini onih koje volimo, kažu nam Baka i Djed Mraz iz Čepina, koji ovih dana - pogađate - imaju pune ruke posla. Ovaj Djedica, doduše, već dugo ne putuje svijetom u kočiji koju vuku sobovi, umjesto toga, on i Baka ugošćuju dječicu i njihove roditelje povodom božićnih blagdana u svojoj vrtnoj kućici, u vrtu koji su desetljećima zajedno stvarali.

- Najveći dio života suprug Željko i ja radili smo u velikim korporacijama, poslove koji nas nisu ispunjavali, a donosili su nam stres. Svaki slobodan trenutak bježali smo u svoj mali svijet, stvarajući svoj obiteljski vrt.  S puno ljubavi i strpljenja, isključivo vlastitim rukama. Na parceli od 750 četvornih metara kroz godine smo stvorili jednu divnu vrtnu bajku, odnosno mali obiteljski park s više od 250 vrsta bilja i zoološki vrt s malim životinjama - sibirske vjeverice, 25 vrsta egzotičnih ptica, četiri vrste kunića, bezbroj ribica u jezercu, ukrasne kokice koje slobodno šetaju vrtom... - priča Zdenka Matagić ili Baka Mraz o tome kako je sve počelo.

S vremenom su počeli dobivati priznanja za svoj vrt.

Foto: Emica Elvedji/Pixsell

U najljepšem vrtu na svijetu, Djed Mraz Željko izgradio je čarobnu kućicu Djeda Mraza 

Zdenka je veliki kreativac umjetničkih sklonosti, entuzijast i sanjar pun ideja, vizija i emocija, dok je Željko onaj koji svojim zlatnim majstorskim rukama sve pretvara u stvarnost, kaže. Kad su otvorili vrt i mali ZOO za posjetitelje nazvali su ga "Vrtnom bajkom", ni ne pomišljajući da će jednoga dana tu doista i živjeti bajku. A onda se prije deset godina u njezinoj mašti sasvim slučajno rodila ideja o "Kućici Djeda Mraza". Ona je osmislila, a Željko sagradio bajkovitu vrtnu kućicu. Tad nije znao da će baš njemu dodijeliti i ulogu Djeda Mraza, no prihvatio je ideju i kroz godine se svim srcem uživio u novu životnu ulogu, priča Zdenka.

Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Djed i Baka Mraz već su 40 godina zajedno - u ljubavi i kreiranju svog svijeta iz bajke

Svaki kutak vrta tijekom "Adventske Vrtne bajke" zabljesne u blagdanskom izdanju i priča svoju priču. Nakon obilaska vrta dolazi se do vilenjačke radionice u kojoj se roditelji druže uz kuhano vino i poznate kolače Bake Mraz, dok djeca sudjeluju u kreativnoj radionici s vilenjakinjama. Vrhunac priče je mala, topla kućica s otvorenim kaminom, u kojoj djecu čekaju Djed i Baka Mraz. Svaka obitelj koja rezervira boravak u kućici na raspolaganju ima oko pola sata interaktivnog druženja, uz brojna iznenađenja.

- Osim slatkog paketa, potvrde za dobro dijete i obiteljskog poklončića za uspomenu, još je tu bezbroj detalja koji sve upotpunjuju. Iako imamo određeni koncept druženja, svaka obitelj svojom jedinstvenošću i energijom kreira svoju potpuno personaliziranu priču. Djeca postaju glavni likovi samo svoje bajke i ovaj doživljaj ostaje u sjećanju kao trajna uspomena na djetinjstvo - priča Baka Mraz.

Kako se od djece traži aktivno sudjelovanje, preporuka da roditelji susret s Djedom organiziraju za klince iznad četiri godine, dok su za one mlađe od četiri lani uveli "Obiteljski Vrtni advent". U sklopu njega moguće je doživjeti kraće zabavno grupno druženje s omiljenim Djedicom i dobiti profesionalne fotografije susreta.

Foto: Emica ElvedjiPIXSELL

Djed voli s djecom popričati o tome da moraju slušati tatu i mamu i raspitati se o željama oko poklona

- Sretan smijeh koji odzvanja unutar zidova kućice dovoljno govori kako i ova priča 'Vrtne bajke' osvaja srca malih i velikih. Svi mališani potpuno urone u ovu bajku, što se oslikava u sjaju njihovih očiju. No čak i oni veći, koji već pomalo sumnjaju, odluče produžiti svoje vjerovanje. Događa se često da se i roditelji prepuste emocijama, neki zasuze od sreće i kažu kako smo ponovno probudili dijete u njima - priča Baka.

Inače, pripreme za otvaranje Kućice Djeda Mraza počinju u listopadu, otvaranjem rezervacija, koje se vrlo brzo popune, nakon čega se često bez uspjeha traži koja ulaznica više. Broj posjetitelja je ograničen, jer Djed i Baka Mraz žele da svaka obitelj koja je rezervirala termin ne čeka predugo, da nema naguravanja pred ulazom i gužve zbog koje bi sve izgledalo "kao na traci".

- Želimo stvoriti osjećaj da je svako dijete važno, viđeno i dočekano s pažnjom i ljubavlju te imati vremena za to da svako dobije zagrljaj i ima vremena popričati s Djedom - pojašnjava Baka.

Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Većina djece koja je posjetila Djedicu u Čepinu uvjerena je da je on jedini pravi Djed Mraz na svijetu

Uvijek se rado dogovaraju s roditeljima ako žele da Djedica nešto posebno napomene djetetu svojim autoritetom, bilo da je riječ o tome da treba popraviti ponašanje ili treba podršku zbog nekih poteškoća. Najponosniji su, međutim, na humanitarnu stranu ove predivne bajke.

- Kao obitelji koja se daje srcem i dušom za druge obitelji, želja nam je od početka bila najviše obradovati one koji nažalost ne žive sa svojim biološkim obiteljima - udomljenu djecu. Oni su kroz proteklih deset godina postali naši najdraži najmanji prijatelji i druga obitelj. U suradnji s našim pratiteljima i posjetiteljima svake godine organiziramo prikupljanje i dodjelu poklona za njih te smo presretni jer ta akcija nailazi na jako dobar odaziv - kaže Baka, dok Djed Mraz ističe da kroz te akcije najmlađi uz svoje nesebične roditelje uče da se radost ne mjeri samo onim što primamo, nego i s onim što ljubavlju darujemo drugima. 

