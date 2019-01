Djevica i Jarac najbrže skidaju višak kila, Vaga i Ribe se muče

Ovan

Pripadnici ovog znaka na dijetu kreću s puno elana, no čim vaga ne počne brzo pokazivati rezultate - oni su ogorčeni i spremni odustati. Najčešće mršave da se izgladnjuju, no tako samo dolaze do jo-jo efekta.

Najbolje im je u prehranu uključiti manje međuobroke kojima inače nisu skloni, a osobito će im pomoći grejp te puno tekućine u obliku zelenog čaja. Kako su ovisnici i o slatkom, ne trebaju se odreći toga jer će ih to frustrirati, već si radije priuštiti malo tamne čokolade.

Bik

Pripadnicima ovog znaka treba puno vremena kako bi se uopće odlučili krenuti na dijetu jer se ne vole odricati užitaka. Ipak, nakon što skupe dovoljno volje uporni su te mršave polako, ali sigurno.

Preporučuje im se unositi više jabuka kao i jačih začina - curryja i čilija, koji će pokrenuti njihov usporeni metabolizam. Žitarice i zob su odličan odabir za doručak, kao i jogurt, a slatkiše trebaju u potpunosti izbjegavati.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka nemaju neku redovitu prehranu - oni su u stanju ništa ne jesti cijeli dan i onda navečer jesti tri sata u komadu. Oni bi poput Ovnova trebali u dijeti uvesti puno međuobroka, smanjiti broj kava i zamijeniti je čajem.

Vrlo je važno da jedu variva - ona će ih zasititi. Također, najveći je problem što ne odvajaju vrijeme za jelo, pa kako bi uspjeli u dijeti potrebno im je da se posvete pripremi jela, kao i polakom uživanju u njemu za stolom.

Rak

Pripadnici ovog znaka obično vole i kuhati i jesti, pa im je stoga teško upustiti se u podvig zvan dijeta. Skloni su i fast foodu, a to je ono što prvo trebaju eliminirati.

Kronično im nedostaje vitamina u organizmu, što trebaju nadoknaditi svježim voćem - jabukama, mandarinama i narančama. Trebaju izbjegavati unos bijelog kruha i prijeći na zdravije varijante, a već nakon nekoliko dana dijete će se priviknuti, s time da je ključno da izdrže te prve dane, osobito u vrijeme stresa kad im hrana služi kao utjeha.

Lav

Pripadnici ovog znaka vole dobru hranu i pića, premda imaju običaj paziti na svoju težinu tako da rijetko imaju većih problema s debljanjem. Oni znaju da se na njih 'sve prima' i trude se kontrolirati, a omakne li im se ipak koja kila viška, ne trebaju drastično mijenjati prehranu.

Oni su jedan od znakova sa vrlo zahvalnim metabolizmom, pa je dovoljno samo pojačati ili uvesti redovitu tjelovježbu. Savjetuje im se dodatan unos orašastih plodova.

Djevica

Pripadnici ovog znaka imaju osjetljiv probavni sustav, pa im je ponekad teško birati namirnice i kombinirati jelovnik s kojim će smršavjeti. Inače su vrlo disciplinirani i ako ih izazovete da smršave, vjerujte da će oni to brzinski odraditi, čak i ako za to trebaju gladovati.

Kod mršavljenja trebaju izbaciti mesne prerađevine te jela pripremljena s masnoćama, a orijentirati se na lešo kuhinju. Ako nisu pobornici redovitog vježbanja, trebaju se barem više šetati.

Vaga

Pripadnici ovog znaka su jedni od onih kojima dijete predstavljaju pakao. Ne vole se ograničavati, testirati svoj karakter ili gladovati, kolika god njihova želja za boljim izgledom bila.

Tako na dijeti znaju pokleknuti već prvi dan, a najpametnije što mogu napraviti je upisati se na vježbanje s prijateljem koji će ih praktički prisiliti da redovito vježbaju. U svoj jelovnik trebaju ubaciti više jogurta, ribe, smeđe riže, špinata i juha.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka rijetko odlaze na dijetu, no ako to učine onda je se i dobro pridržavaju. Obično su jako predani poslu i raznim zadacima, pa preskaču obroke u prvom dijelu dana, što im je najveća greška.

U dijeti trebaju uvesti obavezan i obilan doručak, a u ostatak prehrane uvesti veće količine povrća poput celera, brokule, kelja i klica. Kako bi umirili glad, odličan je izbor posni sir.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka su jedni od onih koji se moraju dobrano pomučiti kako bi smršavili. Oni teško odolijevaju keksima, grickalicama i narescima kojima ih drugi nude ako ih već sami nisu stavili ispred sebe.

Kako bi dijeta bila uspješna, važno je da unose što više C vitamina, luka i salate. Teško će smršaviti ako se istovremeno ne bave tjelovježbom, jer su njihova odricanja premala da bi se sama po sebi značajno primijetila na vagi.

Jarac

Pripadnici ovog znaka su poput Djevica vrlo disciplinirani, oni si sami odrede period u kojem će se 'opustiti' i malo udebljati, kao i razdoblje nakon toga za mršavljenje.

Njima je pitanje idealne težine pitanje zdravlja, a najbolje je da u svoju prehranu uvedu juhe od povrća, tunu i puno svježeg povrća koje mogu pripremati na razne vrste salata. Mogu si dopustiti i nešto slatko - ali povremeno, primjerice da odrede jedan dan u tjednu u kojem će najviše uživati. Najveći su im neprijatelji tjestenina i kalorični umaci.

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka nemaju problema s dijetama, ali imaju s rutinom u prehrani koju one obično donose. Ne vole unaprijed planirati, kupovati namirnice i kombinirati jela, a najvažnije je da u šopingu hrane odbace sve ono kalorično - tako neće doći u izazov.

To se osobito odnosi na čipseve i alkohol u kojima inače uživaju. Kako nisu puno kod kuće, oni niti ne jedu puno, a ako su se udebljali znači da je riječ o krivom odabiru namirnica. Intenzivni treninzi brzo će im dati elana za mršavljenje.

Ribe

Pripadnici ovog znaka su skloni prejedanju i nakupljanju suvišnih kilograma, a najbolji način započinjanja dijete za njih je kura detoksikacije s čajevima, povrćem, voćem i posnim mesom.

Nakon tjedan dana 'resetiranja' organizma i izbacivanja nakupljenih otrova, trebaju postupno i u malim količinama uvoditi ugljikohidrate koji ih najviše debljaju. Jedni su od onih koji teško izdrže na dijeti, a dobro je da s njima istovremeno mršave partner ili prijatelj radi podrške.

