Iako tek ide u osnovnu školu, Pixie Curtis iz Australije ne mora brinuti za budućnost, barem što se financija tiče. Ima 10 godina i već je vlasnica vlastite tvrtke Pixie's Fidgets koju je otvorila uz mali poguranac mame Roxy Jacenko koja je inače PR guru i tate bankara pa ne čudi da djevojčica pliva u novcu i voli luksuz.

Mama i kći službeno su pokrenule posao s igračkama u svibnju. U prvih 48 sati njihove šarene igračke koje iskaču bile su potpuno rasprodane. Već u prvom mjesecu nakon otvaranja, preko računa tvrtke je prošlo 200.000 australskih dolara (gotovo milijun kuna).

Uz ovo, njezina mama je kreirala brend dodataka za kosu pod nazivom Pixie's Bows. Obje tvrtke potpadaju pod Pixie’s Pixs - koji prodaje svakakve dječje igračke, odjeću i druge potrepštine koje odobrava upravo 10-godišnjakinja.

Roxy kaže kako je sve to napravila kako bi njezina kći mogla u mirovinu s 15, ako poželi. Međutim, napomenula je da je to malo vjerojatno, jer 'Pixie u sebi ima jak poduzetnički nagon'.

- Ono što mi je najuzbudljivije je taj poduzetnički duh koji posjeduje u tako mladoj dobi. Ja ga nikad nisam imala, iako sam znala da moram uspjeti u životu. Kada sam imala 14 godina, dobila sam posao u McDonald’su jer su se takve stvari radile u moje vrijeme - prisjetila se mama Roxy.

- Jako mi se sviđa njezin poduzetnički nagon. Da, omogućila sam joj sve, ali ona to i dalje ima u sebi, i to mi je najveća nagrada - dodala je.

Roxy je uspješna poduzetnica koja se 2012. godine udala za bankara Olivera Curtisa. Osim Pixie imaju i sina Huntera (6), a žive u vili u Sydneyu vrijednoj 6,6 milijuna (preko 30 milijuna kuna).

Bogatstvo i luksuzan život rado pokazuju na društvenim mrežama

Djevojčica je nedavno na Instagramu pokazala nove štikle, na što su mnogi okretali glavom govoreći da je previše mlada za to. Pokazala je i blještave akrilne nokte, kao i luksuzne automobile koje joj je mama kupila i platila preko 1,7 milijuna kuna - 'jer želi da joj djeca budu sigurna na cesti'.

- Za mene je od najveće važnosti da i ona i njezin brat Hunter sigurno putuju cestama pa sam joj kupila auto. Očito je da ga ne vozi ona, nego se vozi u njemu kao i njezin brat u školu i iz škole i na bilo kakve druge aktivnosti - kaže mama Roxy.

- Obzirom na broj smrtnih slučajeva na našim cestama, njihova sigurnost mi je jako važna, pa ako to znači kupnju automobila koji ima dodatne sigurnosne značajke, to ću učiniti - pojasnila je, a prenosi The Sun.