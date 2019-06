Djevojka s protezom na nozi: Dečki su bili grozni prema meni

Studentica Devon Taverner-Hailou (20) ispričala je kako je prolazila pakao pokušavajući pronaći srodnu dušu sve do gostovanja u emisiji na BBC-u. Prisjetila se propalih izlazaka.

- Jednog momka sam upoznala putem aplikacije za upoznavanje, dopisivali smo se više od godine dana i bila sam uzbuđena što ćemo se napokon upoznati. Šetali smo parkom i pričali, i taman kada sam pomislila da je sve jako dobro prošlo, rekao je: 'Tako si lijepa, to je takva šteta'. Potom je izmislio da mora na zahod i više se nije pojavio. Ostavio me u parku - ispričala je.

Malo kasnije joj je poslao poruku: 'Ta tvoja noga je previše čudna. To me nimalo ne uzbuđuje, baš suprotno. Nemoj me više nikada kontaktirati.'. Bila je, kaže, slomljena kada je to pročitala. Nije mogla prestati plakati.

- Pitala sam ga može li se barem vratiti do parka i pomoći mi pronaći put nazad, no odgovorio je da ne želi imati više ništa sa mnom, a potom me je blokirao. Bila sam u strašnom šoku - dodala je.

Foto: BBC

To nije bilo prvi put da joj se dogodilo nešto tako grozno zbog proteze. Naime, Devon se rodila sa rijetkim poremećajem, sa proksimalnim fokalnim femoralnim nedostatkom (PFFD). Drugim riječima, rođena je bez bedrene kosti. Uz to je i posve gluha.

- Donji dio moje lijeve noge je pričvršćen za kuk, a to znači da je ta noga mnogo kraća od druge pa moram nositi protezu. Svjesna sam svoje noge i načina na koji govorim, a nakon nekoliko loših iskustava, jednostavno sam prestala željeti izlaziti i postala sam depresivna, iako sam po prirodi društvena i vesela - rekla je.

Foto: BBC

Jednog dana ona i njezina mama odlučile su gostovati u emisiji '21 Again' i to je nešto što joj je, kaže, potpuno promijenilo život. Serijal prati živote pet majki i njihovih kćeri koje sve zajedno žive mjesec dana u istoj kući. Majke su na neki način uronjene u svjetove svojih kćeri, dobivaju mladenački izgled i pokušavaju doživjeti i shvatiti ono što im kćeri prolaze, od izgleda, izlazaka, društvenih medija do rodne i seksualne tematike.

Pogledajte najavu za tu emisiju:

Devon inače živi s majkom, očuhom i sedmogodišnjom sestrom u Essexu u Velikoj Britaniji, a tijekom snimanja ove emisije upoznala je, kaže, divne djevojke koje su je zaista prihvatile takvom kakva je.

- Zbog toga sam se počela osjećati samouvjereno, to me je izvuklo iz lošeg perioda života - rekla je ova hrabra djevojka.

Njezina majka Joanna Taverner-Averkiou (41) je koreografkinja i plesačica te kaže kako je emisija pomogla da se još više zbliži sa Devon.

- Bila sam samohrana majka deset godina prije nego sam upoznala sadašnjeg supruga. Nas dvije smo uvijek bile vrlo povezane. Ali, ne tako davno Devon je postala vrlo ljuta i često smo se svađale. To nije bila ona. Postala je takva zbog strašnih iskustava koja je imala. Bila je žrtva kroz školovanje i postala je vrlo izolirana. Bila je to noćna mora - prisjetila je Joanna.

As some of you may know Devon Taverner-Hailou and Joanna Taverner-Averkiou took part in the BBC1 series "21 Again"... Objavljuje Fivos Averkiou u Utorak, 28. svibnja 2019.

- Nekolicina nas iz škole se našla na grupnoj fotografiji, no kasnije su me neki od njih izrezali sa fotke prije objavljivanja na Instagramu. Rekli su da ću ja uništiti sliku i da više vole fotografiju bez nakaze na njoj - dodala je Devon koja se katkad brzo umara dok hoda pa se kreće pomoću mobilnog skutera u kakvima se najčešće voze umirovljenici.

Prisjetila se još jednog pokušaja izlaska s jednim mladićem. Došao je po nju automobilom.

- Znao je za moju protetsku nogu, ali kada je vidio način na koji hodam, rekao mi je da izađem iz auta. Svaki put kada bi se s nekim pokušala naći, uvijek ista priča. Na kraju mi je to postalo previše pa sam odbijala upoznati nove ljude - prisjetila se.

- Dolazila je kući uzrujana. Njezino mentalno stanje nije bilo dobro. Srećom, postala je ona stara otkako smo bile u toj emisiji - kaže njezina majka koja je djevojci uvijek bila uzor. Kao mala djevojčica sanjala je da pleše poput nje.

Foto: BBC

Ta želja će joj se ispuniti jer je pozvana na audiciju za Candoco Dance Company, suvremenu plesnu družinu u kojoj plešu i ljudi sa invaliditetom i oni koji to nisu. Osim toga, dobila je priliku upoznati poznatu umjetnicu u šminkanju, Yasmin Senior.

- Susret s njom je bio nevjerojatan. Bilo je to kao susresti se sa davno izgubljenom sestrom. Možemo razgovarati o svemu, ali i o stvarima koje samo nas dvije razumijemo - ispričala je Devon.

Yasmin joj je rekla neka razmisli o operaciji uklanjanja stopala kako bi mogla nositi protezu koja se savija u koljenu. No ona još nije zainteresirana za to, no voljna je, kaže, razmisliti budu li liječnici smatrali da će to značajno promijeniti njezin život na bolje.

- Da nemam PFFD mislim da bi bila sportaš ili bih plesala balet. Ambicije su mi pokrenuti trendi magazin za mlade ljude s invaliditetom te pisati knjige za djecu sa likovima koji su unatoč invaliditetu ostvarili svoje snove - kaže Devon, a prenosi The Sun.