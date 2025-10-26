Dnevni horoskop za nedjelju 26. listopada: Lav posjećuje nova mjesta, Rakovi - opustite se...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Godit će vam svi oblici tjelesne akcije. Osmislite dan ispunjen raznovrsnim aktivnostima i vješto iskoristite svoje potencijale. Osjećat ćete se opušteno i manje se opterećivati problemima i smislom života. Samce bi slučajnost mogla spojiti s osobom s kojom je odnos ostao nedovršen. Sada biste ga mogli definirati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Intenzivno ćete razmišljati o sebi i odnosima do kojih vam je stalo. Sve što je ostalo iza vas koristit ćete kao iskustvo i mudrost, a ne kao kamen spoticanja. Živite li u staroj kući ili stanu, razmišljat ćete o ulaganju u nove instalacije ili kupaonicu, bojanje zidova i nužne popravke. U tome ćete imati potporu cijele obitelji.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Učinite sve da poboljšate bračni odnos. Ne odustajte odmah ako druga strana ne bude reagirala na odgovarajući način. Susrest ćete mnoge ljude, no rijetki će na vas djelovati poticajno. Većina će vam biti zamorna za neke ozbiljnije razgovore. Samci, pružite ruku novom poznanstvu, možda preraste u nešto kvalitetno.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Tijekom jutra obavite planirane poslove, kako biste se mogli u miru posvetiti hobijima i zabavi. Unatoč porastu obaveza, priuštite si trenutke opuštanja. Nakon kave s prijateljicom, izlaska s društvom ili kino predstave osjetit ćete novi val energije. Mogli biste od prijatelja doznati da vas netko iz njegova društva želi bolje upoznati.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Predstoje vam nova poznanstva ili telefonski razgovori koji će vam uljepšati večernje sate. Posjećivat ćete nova mjesta i družiti se s ljudima u čijem se društvu osjećate najugodnije. Ljubavni odnosi ulaze u razdoblje preispitivanja odnosa i zajedničke budućnost – donijet ćete konkretne odluke.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguća je prolazna nesloga između roditelja u čiju se raspravu nemojte uplitati. Pustite ih da sami riješe svoj problem. Ulagat ćete priličnu količinu energije u obavljanje zadataka i djelovati u uvjetima pojačanog stresa. Ne reagirajte razdražljivo na opaske bližnjih, a osobito partnera. Večer donosi smirivanje većine napetih situacija.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Čitanje, gledanje filmova i hobiji obogatit će vam dan. Želite li probuditi uspavane osjećaje, posvetite partneru više vremena. Odlično ćete se sporazumijevati s najmlađima i nadoknaditi im ono što tijekom radnog tjedna niste stigli. Bit će vam iznimno bitna potpora voljenih, osobito razmišljate li o zaposlenju ili promjeni posla.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Obiteljski život odvijat će se u uobičajenom ritmu. Nećete izbjegavati kućne obaveze, nego se primiti posla i sve dovesti u red. Posjetite roditelje ili bolesnog rođaka, a večer provedite u miru svoga doma. Ako je netko zainteresiran za vas, ne bi bilo loše pružiti mu priliku. Možda ste tu osobu pogrešno procijenili.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pomno ćete se njegovati. Htjet ćete lijepo izgledati, osobito ako se pripremate za izlazak. Savršeno ćete se snalaziti u većim društvima, a vaše dobro raspoloženje i naklonost okoline podignut će vam samopouzdanje. Zaljubljivi ste i romantični, no osjećajno ste još uvijek vezani za nekog tko to možda ne zavređuje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Okretat ćete se u prošlost, pa biste se mogli prisjetiti drage osobe koju niste dugo čuli ni vidjeli. Neka vam ne bude teško kontaktirati je i doznati što je novo u njezinu životu. Sudjelovat ćete u intimnim i poslovnim problemima bliskih osoba, a moguće je da budete sudionikom intrige. Prijatelji će vam trebati radi otklanjanja malodušnosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Nećete pogriješiti otputujete li u posjet prijateljima ili rodbini. Potrebna vam je promjena i razgovor o nekim sasvim drugim temama od onih koje vodite kod kuće. Druženje s prijateljima omogućit će vam mnogo više zabave i zadovoljstva nego što ste očekivali, stoga ne propuštajte poziv za izlazak.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Današnje situacije iskušavat će vašu strpljivost i izdržljivost. No ono najbitnije događat će se u vašem domu. Bavit ćete se obiteljskim pitanjima i odnosima. Nemojte dopustiti da se svi toliko oslanjaju na vas. Postavite neke granice, u protivnom ćete se previše iscrpiti. Strastvenost će biti važna komponenta veze - oživite nekadašnji žar.