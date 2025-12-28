Dnevni horoskop za nedjelju 28. prosinca: Rak briljira u kuhinji, Djevice trebaju prihvatiti pomoć

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najdraže trenutke provodit ćete u domu. Mogli biste s članovima obitelji ili s prijateljima proslaviti bitan događaj u vašem životu ili unutar četiri zida ugovoriti susret za koji želite da ostane skriven. Uspostavit ćete skladne odnose s rodbinom. Dočekivat ćete goste, voditi telefonske razgovore ili na nekoliko dana promijeniti mjesto boravka.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Članovima obitelji bit će potrebna vaša pomoć. Posvećeni hobijima ili društvenim interesima, nećete biti svjesni koliko energije vaši bližnji ulažu u kućanske poslove i općenito obitelj. Nećete biti zainteresirani za bilo kakav oblik tjelesne aktivnosti, pa ćete gotovo cijeli dan provesti u kući ili ispred televizijskog ekrana.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete aktivni u komunikaciji, slanju SMS poruka, pisanju e -mailova ili pretraživanju interneta. Otvoreno i bez oklijevanja izražavat ćete želje, tražiti i pitati. Želite li nekom pružiti ruku pomirenja ili s ukućanima porazgovarati o osjetljivim temama, učinite to danas. Bit ćete dovoljno uvjerljivi i jasni u onom što im želite reći.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete vješti u pripravljanju kulinarskih slastica pa će vas ukućani hvaliti. No u vrijeme ručka bi moglo doći do napetosti koju će poticati stariji ukućanin. Možda mu nedostaje pažnje, pa kritikom pokušava skrenuti pozornost na sebe. Zdravstvene tegobe mogle bi biti vezane uz slabu probavu – pijte što više tekućine!

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete snalažljivi pa ćete stići obaviti pripreme za doček očekivanih gostiju. Prijatelj bi vas mogao tražiti novac ili savjet. Pomognite mu koliko je u vašoj moći, ali ne nauštrb samih sebe. Posvetite više vremena obitelji. Osim darovima, pokažite im i na drugi način svoju pažnju i naklonost. Partner će vas nečim ugodno iznenaditi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Osjećat ćete umor već od jutra, što i ne čudi ako ste dan prije bili dugo budni. Domaćice očekuje mnogo posla, osobito ako za ručak očekujete goste. Dio dana posvetite samo sebi, jer tempo koji ste si nametnuli prilično će vas iscrpiti. Nemojte zbog ponosa ili tvrdoglavosti u nečemu odbiti partnerovu pomoć.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnos s partnerom bit će promjenjiv. Oboje ćete se živcirati oko sitnica. Neki vaši prijateljski odnosi izazivat će kod njega burne reakcije jer će ih nalaziti suviše prisnima, a ni vi nećete biti imuni na ljubomoru. Osobe koje vas dobro poznaju predbacit će vam da ste neozbiljni i da se ne pridržavate dogovora.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iz privatnog života crpit ćete pozitivnu energiju. Bit ćete zadovoljni sobom, što će se odraziti na vaš odnos s partnerom. Uzajamne potrebe i interesi će se podudarati, pa ćete bez mnogo riječi ostvariti sklad. Dinamičan odnos imat ćete s djecom, nećacima ili unucima. Znat ćete ih poslušati i ispravno savjetovati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Božićno uzbuđenje potpuno će zavladati vašim bićem, pa ćete biti romantični i skloni ljubavnim iskazima. Ljubavna romansa će se zahuktati, a osamljeni bi mogli dobiti SMS čestitku između čijih redaka piše i ono što želite čuti. Oni koji su otputovali u posjet rodbini, godit će promjena sredine i novo okružje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

U vašem domu bit će prilično burno i uzbudljivo. Pripremite se na nenajavljeni posjet, zvonjavu telefona u gluho doba noći ili na neslaganje u stavovima s jednim članom obitelji. Mogli biste satima tražiti zametnuti predmet, potom na sve zaboraviti i onda sasvim slučajno naletjeti na njega.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

U vašem domu bit će veselo. Brojni čestitari, posjete rodbine i prijatelja jako će vas veseliti, no tek u večernjim satima osjećat ćete koliko vas sve to zapravo iscrpilo. Na kraju ćete poželjeti negdje otići kako biste se oporavili i došli k sebi. Bračni problemi će se pojačati, no potrudite se da barem danas ne bude svađa.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dobro ćete se osjećati, biti zadovoljni svojim izgledom i komplimentima kojima će vas okolina obasipati. Dan ćete provesti u brojnom društvu, nastojeći u isto vrijeme biti na nekoliko mjesta. Povedite više računa o partnerovim potrebama i željama koje će biti drukčije od vaših. Neka to ne bude razlog za razmirice.