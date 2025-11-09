Dnevni horoskop za nedjelju 9. studenoga: Jarac renovira stan, Djevice zrače optimizmom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Glavom će vam prolaziti situacije koje su izvorom vaših briga, no ako o tome porazgovarate s prijateljima, problemi vam se više neće činiti tako teškima. Neće vam odgovarati zadimljeni i bučni prostori, gužva ni žučne rasprave. Najbolje društvo bit ćete sami sebi pa ćete se rado osamljivati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odnosi s prijateljima u prvom su planu, a na raspolaganju će vam biti i brojne mogućnosti za aktivan društveni život. Bit ćete u pravom raspoloženju za druženje. Mogli biste obnoviti ljubavnu vezu, ili će vam netko staviti do znanja koliko mu značite. Prepustite se osjećajima, čarima flerta i zavođenja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Raspolagat ćete iznimnom snagom, stoga i dobiti ono što želite od voljenih. Moguć je neočekivani posjet drage osobe ili neplanirani, ali uzbudljivi izlazak. Uživanje u ljubavnim vezama ovisit će o tome koliko ćete slobode imati za romantične trenutke. Što ona bude veća, to ćete biti sretniji i zadovoljniji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni raspored navješćuje porast zbivanja u prometu, na putovanju i općenito dok ćete biti u pokretu. Mobitel će vam stalno zvoniti pa ćete doći u napast da ga isključite, kako biste imali svoga mira. Posvetite se omiljenim aktivnostima. Radite ono što vam se sviđa i čemu uživate, makar to značilo i izležavanje u krevetu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogo susreta i razgovora iscrpljivat će vas i psihički i fizički. Ako ste u problematičnoj vezi, konačno rješenje će vam i dalje izmicati. Unatoč tomu, osjećat ćete da imate dovoljno snage i volje za konstruktivnu borbu. Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. U nečijem ćete se društvu osjećati posebnima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zračit ćete zadovoljstvom i optimizmom. Poznanstvo s osobom suprotnog spola razvijat će se sporije nego što želite, no vrijeme radi za vas. Tijekom dana popustit će vaša napetost, pa ćete smirenije obavljati dnevne zadatke i kvalitetnije ih raspoređivati u vremenu. Zahvaljujući poduzetnosti, odnos s ljubavnim partnerom postaje sve bolji.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budite oprezni u međuljudskim odnosima. Netko će vas izbaciti iz takta jer će savjetima pokušati utjecati na tijek vašeg života ili planova. Izbjegavajte druženje s osobama koje vas čine nervoznima i čiji je način života drukčiji od vašega. Imate li djecu, u igri i druženju s njima zaboravit ćete na probleme koji vas muče.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u okruženju ukućana. Okupite li se povodom proslave, kraj dana dočekat ćete u izvrsnom raspoloženju. Tome će pridonijeti dobro društvo ili koja čašica alkohola više. Samci će zahvaljujući svom šarmu znati kako trebaju osvojiti osobu koja im se sviđa, a da pritom ne ispadnu nametljivi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

U jutarnjim satima bit ćete neraspoloženi. Smetat će vam čak i prisustvo ukućana. Trebat će vam mira kojeg nigdje ne nalazite. Muče vas i poslovne brige, pa bi bilo dobro da ih podijelite s bliskom osobom – dobit ćete mudar savjet! Potkraj dana raspoloženje vam se popravlja pa ćete se rado odazvati društvu za izlazak.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Razmišljat ćete o mogućnostima renoviranja ili dekoriranja svoga doma. Bit će vam bitno da kućno okruženje bude ugodno i oku i tijelu. Ako ste u koga zaljubljeni, sve više rastu šanse da se radi o obostranim osjećajima. No nemojte ubrzavati razvoj situacije, sve će biti bolje ako se bude odvijalo spontano i prirodno.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste u braku ili vezi, osjećaji će se razbuktati. Kovat ćete planove o zajedničkoj budućnosti, kupnji ili renoviranju stana ili ćete uređivati sobu za dolazak prinove. Vodite računa o zdravlju jer se prilično iscrpljujete. Imunitet će vam oslabiti, pa usporite dnevni ritam i nemojte toliko raditi i iscrpljivati se.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Većina planeta poticat će vas na akciju i ohrabriti da činite sve ono za što prije niste mogli ili htjeli. Trebat ćete ljude i oni će trebati vas. Rijetko ćete biti osamljeni. Nova poznanstva i bogatstvo društvenih zbivanja nastojte doživjeti što opuštenije. Mogli biste čuti vijest o nekome bliskom ili nakon duljeg vremena vidjeti staru simpatiju.