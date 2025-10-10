Dnevni horoskop za petak 10. listopada: Lav je poduzetan, Ovna očekuju ljubavna zbivanja

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekuju vas ugodna ljubavna zbivanja. Samcima će se otvoriti put do srca nove ljubavi, a vezani će izgladiti stare probleme s partnerom. Visoka motivacija i predan rad donijet će vam poslovni uspjeh. Odvažite se na odlučne poteze, bitne razgovore, potpisivanje dokumenata i rješavanje novčanih problema.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Puni ste pokretačke energije pa ćete sve obaveze završiti prije roka. No pazite na procjene vlastitih mogućnosti. Ovo je odličan dan za druženje s ljudima koji vam se sviđaju i zanimljivi su vam na bilo koji način. Neki će upoznati zanimljivu osobu koja može postati vaš partner ili prijatelj. U prometu pripazite - ne vozite prebrzo!

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti ističu vašu sposobnost procjenjivanja ljudi i situacija. Shvatit ćete bit neke situacije ili događaja i intuitivno pronaći najpovoljnija rješenja. Radni zadaci bit će u porastu. Nadređeni vas mogu iznenaditi kratkim rokovima i novim očekivanjima, no nema toga čemu niste dorasli. Odlično ćete djelovati u stresnim situacijama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete iscrpljenost i pojačanu potrebu za snom. No neće biti vremena za odmor jer će vas šefovi opteretiti poslovima koje biste najradije izbjegli. Uložite dodatni napor i pronađite dobre strane situacija u koje ste uključeni. Ljubavna situacija je prilično napeta, no postavite li se na pravi način, moći ćete izvući ono najbolje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poduzetan poslovni duh dobro utječe na vašu karijeru. Bit ćete u dvojbi da li slijediti osobne interese ili težiti za financijski isplativom, sigurnijom varijantom. Ne odlučujte naprečac, pričekajte, dajte sebi više vremena. Ako ste slobodni, nemojte patiti zbog stvari koje su iza vas. Okrenite se društvu i novim, zanimljivim poznanstvima.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Situacije se neće odvijati onako kako ste zamislili pa ćete morati pristati na ustupke. Bit ćete primorani sami rješavati administrativne poslove, koji će vam biti zamorni. Svoje nezadovoljstvo mogli biste iskaliti na krivim ljudima i nekoga uvrijediti. U ljubavi ćete biti zahtjevni, a partner neće imati dovoljno sluha za sve vaše želje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete dobrog raspoloženja i veselo komunicirati s ljudima, pa će se mnogi diviti vašoj energičnost. Bavite li se samostalnim poslom, očekuju vas izvrsni rezultati. Imat ćete pune ruke posla, ali i dovoljno motivacije da sve obavite na vrijeme. Samci će imati prilike sresti osobu koja će u njima probuditi potisnute osjećaje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zabrinuti ste za financijsku budućnost, pa su mogući ozbiljni razgovori s ukućanima i nove mjere štednje. Razmišljat ćete o dodatnom poslu, raspitujući se kod prijatelja i poznanika. Nemojte dopustiti da trenutačne okolnosti umanje vaše samopouzdanje, no izbjegavajte davati obećanja koja ne možete ispuniti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako vam je stalo do veze, nemojte je ugrožavati nepotrebnim ispadima. Ne namećite drugima svoje mišljenje jer ćete biti samo korak do svađe. Mlađi pripadnici znaka neće imati takvih problema – njima ovaj dan donosi priliku za flert, ljubavnu pustolovinu ili poznanstvo o kojem neće prestati razmišljati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iznenadne situacije koje niste mogli predvidjeti, neće vam ostaviti vremena da se posvetite se onome što želite. Stoga bi se neki vaši planovi danas mogli izjaloviti. U tome će vas spriječiti zahtjevi ukućana, a osobito djece, kao i nenajavljeni posjeti prijatelja i rodbine. Osjetite li slabost, možda je uzrok nagomilani poslovni stres.

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve što ćete raditi ići će vam od ruke. Bilo da ste se posvetili čišćenju svoga doma, u svaki njegov kutak unijet ćete i kakvo kreativno rješenje. Situacijom na ljubavnom planu bit ćete zadovoljni. Partner će vas obasipati nježnostima, a slobodni će uživati u društvu osobe s kojom će idućih dana zasnovati vezu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zateknete li se u većem društvu, klonite se svadljivih ljudi. Počnete li s njima razgovor, nemojte dopustiti da vas u raspravi vodi naglost. Ukućane ćete optužiti da vas ne razumiju, a njihove pokušaje mirnog razgovora potpuno ćete ignorirati. No kako sati budu prolazili u vama će se stišavati ljutnja, pa većih posljedica neće biti.