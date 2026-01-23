Dnevni horoskop za petak 23. siječnja: Strijelac dobiva dobar savjet, Bik će širiti pozitivu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

U izvršavanju obaveza ometat će vas razne okolnosti, uključujući ljubavne ili obiteljske zavrzlame. Bližnji neće imati sluha za vašu potrebu za slobodom i trenucima koje ćete posvetiti sebi. Osjećaj nezadovoljstva bit će najjači u prijepodnevnim satima, dok prema večeri postajete energičniji i bolje raspoloženi.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Širit ćete pozitivnu energiju i biti ugodan suradnik na kojeg se može računati. Težit ćete dinamičnijem i raznovrsnijem društvenom životu, pa biste mogli otići na kazališnu predstavu ili u kino. Izbjegavajte društvo ukočenih i namrgođenih pojedinaca, jer će na vas prenositi svoju negativnu energiju.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako će vam odgovarati samostalni projekti, pokažite se spremnima za ekipni rad - dobri međuljudski odnosi olakšat će vam posao. Nesmotrenom izjavom mogli biste naljutiti partnera. Naglasite dragoj osobi da želite izgladiti nesporazum. Pokažite da vam je žao pa će vam druga strana brzo oprostiti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kovat ćete planove za druženje s prijateljima, večernji izlazak ili planirati putovanje za vikend. Dan je kao stvoren za odlazak na put i susrete s dragim ljudima. Ne propustite se odazvati na pozive ili SMS poruke. Zahvaljujući odličnoj koncentraciji, uspješno ćete obaviti zadatke koji vam inače predstavljaju problem.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Usredotočite se na ono što vam je najbitnije. Ne uzbuđujte se zbog stvari na koje ne možete utjecati. Na pomolu su dugo priželjkivane promjene, ali ćete zaključiti da još niste na njih spremni. Svidjet će vam se osoba koja je vrlo zanimljiva i privlačna, no istodobno će vas odbijati njezina teška i komplicirana priroda.

Foto: themoviedb.org

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Lako ćete gubiti strpljenje pa ćete bolje raditi u osami nego u timu. Izbjegavajte javne rasprave ili pretjerivanje u postupcima, čak i ako znate da ste u pravu. Ne preporučujemo vam razdvojenost od partnera, jer je dan idealan za obnavljanje povjerenja i strasti. Krenete li u grad sređivati bitne dokumente, računajte na nešto dulje čekanje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dobro ćete izlaziti na kraj s radnim zadacima, no u ostalim životnim područjima nailazit ćete na teškoće. Izraženi osjećaj dužnosti i odgovornosti nametat će vam kriterije kojima je teško udovoljiti. Bit ćete u stalnom pokretu, malo spavati i premalo se odmarati. Bilo bi dobro da navečer legnete ranije na počinak.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prodorni ste i nezaustavljivi na putu do cilja. Vaša kreativnost i smisao za organizaciju zadivit će kolege i šefove. Bavite li se javnim poslom, ostvarit ćete odličan nastup. U ljubavi ćete postati romantičniji i priželjkivati susret s nekime tko vam se sviđa. Planetarna potpora pomoći će vam u zbližavanju pa hrabro krenite naprijed.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Posvetite se onome što vam dobro ide, a ako bude nekih teškoća, ne gubite odmah živce. Niste li spremni na ustupke, poslovi se neće odvijati na željeni način. Nestrpljivim ispadima nećete ništa postići. Raščistite ljubavni nesporazum uz pomoć prijatelja koji će vas mudro savjetovati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Željni ste druženja i kretanja, a dobra forma omogućit će vam ugodne trenutke pri rekreaciji. Zahvaljujući odličnoj koncentraciji, bez teškoća ćete usvojiti nova znanja. Razbudit će vam se stvaralački dar pa ćete uživati u uljepšavanju svoga okružja. Mogli biste kupiti atraktivan komad namještaja i svom domu dati novo ruho.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete baš najspretnije rukovati novcem. Posudit ćete novac prijatelju ili ćete previše potrošiti na nepotrebne sitnice. Odnos s partnerom je buran. Imat ćete osjećaj da si međusobno crpite energiju, ali čim niste zajedno, jedno drugom ćete jako nedostajati. Samci bi se mogli naći u vrtlogu nove ljubavne priče.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pokušat ćete se udaljiti od svega što vas opterećuje i zabrinjava. Morat ćete riješiti napet odnos s članom obitelji, no shvatit ćete da druga strana želi sudjelovati, što će olakšati rješavanje napetosti. Imat ćete uspjeha u svemu što budete činili. Uživat ćete u osjećaju da ste u centru pozornosti i oduševiti sugovornike svojim humorom.