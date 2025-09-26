Dnevni horoskop za petak 26. rujna: Ribe površno rade posao, Bik je dobar s financijama...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša odgovornost i kreativna energija polučit će odlične poslovne rezultate. Pružit će vam se prilika da poboljšate svoj ugled. S partnerom ćete otkriti zajedničke interese i romantiku, iako nisu isključene ljubomorne scene. Uživat ćete u njegovoj pažnji i buđenju osjećaja za koje ste mislili da su nestali. Neke će ugodno iznenaditi vijest o prinovi.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Trebat će vam više vremena za obavljanje zadataka. Radije ćete promatrati zbivanja, nego li se aktivno uključivati u njih. Dobre vijesti bit će vezane uz financije, poslovanje s bankama i osiguravajućim društvima. Uspjet ćete u naumu, osobito ako su u tijeku aktivnosti vezane uz kupnju ili prodaju stana.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budete li morali pristati na ustupke kako biste priveli kraju važan posao ili spasili brak, ne ponašajte se odbojno prema drugoj strani. Usredotočite se na budućnost i zajedničke interese. Bit ćete oštri na jeziku i svadljivi, no iz većine situacija izvlačit ćete se bez štetnih posljedica. Na rad će vas motivirati veća zarada ili riječi potpore.

Foto: Canva

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Spretno ćete se snalaziti u poslovnim zbivanjima i stjecati povjerenja u suradnike. Razmišljate li o većim promjenama u karijeri, trenutak je da pokrenete događaje. Nećete odoljeti a da ne reagirate na nečiju otvorenu provokaciju. Branit ćete svoje poslovne i ljubavne interese snagom koja će mnoge iznenaditi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavna zbivanja iznenadit će vas svojim intenzitetom. Moguć je susret zbog kojeg ćete izgubiti unutarnji mir ili sresti osobu koja vam je nekad mnogo značila. Neke očekuje zanimljiv telefonski poziv. Moguća je prilika koja omogućuje da unovčite jedan od svojih talenata, pogotovo ako se bavite glazbom, svirate ili pišete pjesme.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Rješavate li stambene probleme, gradite ili ulažete u nekretnine budite oprezni - potražite pomoć stručnih ljudi! Budite pouzdani i odgovorni u poslu jer će nadređeni, a moguće i neki od kolega budno pratiti vaš rad. Ljubavni problem koji vas muči radije ćete povjeriti nekom koga slabo poznajte, ali pazite da ne požalite.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dan će biti ispunjen aktivnostima koje će vam podizati samopouzdanje i održavati dobro raspoloženje. Poslovi će dobro napredovati. Rodbina, braća ili sestre mogli bi sudjelovati u obiteljskom događaju kojeg spremate, možda vjenčanju ili krstitkama. Zabavan društveni život ili novo poznanstvo donijet će zadovoljstvo osamljenima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Trenuci provedeni u čitanju, opuštanju i aktivnostima koje vas raduju vratit će vam energiju i radnu motivaciju. Nastojte biti oprezni s novcem, a za sve veće troškove posavjetujte se s partnerom – neka i on ima u to uvida. Dobro razmotrite poslovne ponude jer će samo ambiciozni znati iskoristiti ponuđene prilike.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako u bračnom odnosu postoji kriza, nastojat ćete je riješiti. Uviđat ćete kako vam se ljubavni kriteriji mijenjaju i da više ne trpite nešto što vam je ranije bilo podnošljivo. Nemojte se truditi pod svaku cijenu ostaviti dojam na nekoga. Povucite se i glumite nezainteresiranost, kako biste potakli zanimanje druge strane.

Foto: Svyatoslav Lypynskyy

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Doživjet ćete nešto značajno poput zaokreta u karijeri, promjene posla ili preuzimanja veće odgovornosti. Moguć je susret s osobom koja vam je u prošlosti mnogo značila. Ne prepuštajte se naletu slabosti. Shvatit ćete da ste dobro postupili što niste opet u ljubavnoj vezi s njom, jer bi se loša prošlost opet ponovila.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Predstoji li vam nastup, briljirat ćete elokvencijom i šarmom. Imat ćete neupitnu pomoć partnera. Zatreba li vam financijska pomoć ili dobar savjet, moći ćete se osloniti na njega. Uspješno ćete se nositi s poslovnim obavezama. Kreativan pristup i elan pomoći će vam ostvariti iznimno dobre rezultate.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neće vam polaziti za rukom pravilno procijeniti vrijeme, a kašnjenja i površno obavljeni poslovi razljutit će šefove i partnere. Sporazumi i ustupci bit će nužni. Ne samo da ništa nećete dobiti koristeći se nagovaranjem i svađom, nego ćete i pogoršati odnose s ljudima koji su vam zapravo dragi i simpatični.