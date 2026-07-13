Dnevni horoskop za ponedjeljak 13. srpnja: Djevice žele odmor i mir, Lav je jako samopouzdan

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vrijeme je da zaokružite sve nedorečene ljubavne, poslovne ili prijateljske odnose. Recite svoje, iskažite što osjećate, jer nekim pojedincima možda više nije mjesto u vašem životu. Na posao ćete se teže usredotočiti, osjećat ćete psihički umor i odsustvo inspiracije. U obitelji vam netko jako ide na živce.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Namjeravate li nešto poduzeti, ne gubite vrijeme nego odmah krenite u akciju. Pratit će vas sretne okolnosti, pa ćete ostvariti i ono što vam se dosad činilo nemoguće. Uspješno ćete se boriti s izazovima i postići uspjeh u verbalnom duelu s nadređenom osobom. Ako ste sudionik prometa, budite oprezni za upravljačem.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Povećani troškovi poljuljat će vašu sigurnost. Pronađite oblik odgode plaćanja ili dodatne izvore prihoda honorarnim poslovima. Bit ćete spretnih ruku i vrlo domišljati pa se posvetite preinakama u domu. Mirnim nastupom i smislom za humor pridonijet ćete rješavanju obiteljskog sukoba ili problema.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete snažan poriv da uradite ono o čemu razmišljate posljednjih dana. Bilo da je riječ o ljubavi ili poslu, učinite prvi korak. Samopouzdanje i vizija sretne osjećajne budućnosti, bit će ključni u ljubavi. Budete li vjerovali u svoje sposobnosti, prilike za uspjeh bit će povećane. Umjerena ljubomora dobro će utjecati na vaš ljubavni odnos i unijeti zrnce uzbuđenja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pokazat ćete zavidno samopouzdanje u poslovnom okruženju. Pridobit ćete šefa valjanim argumentima ili ga potaknuti da jedan problem sagleda iz drugog kuta. Večer donosi uzbuđenje onima koji su otvoreni za druženja ili ljubavna iskustva. Primjećivat ćete naklonost osobe koja jedva čeka da joj predložite izlazak.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Nije isključeno da se osoba s kojom ste bili u vezi ponovno vratiti u vaš život. Zahvaljujući Veneri u vašem znaku, velike su šanse da nov ljubavni početak bude iznimno strastven. Ukućani će se uvelike oslanjati na vas pa će vam biti teško svima udovoljiti. Osjećat ćete se umornima i biti željni odmora i svoga mira.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nedostatak kvalitetne organizacije i koncentracije očitovat će se smanjenim učinkom. Netrpeljivost i trzavice s kolegama ili nadređenima neće biti bezazleni. Budite oprezni i razmišljajte prije nego nešto kažete, jer bi i najobičniji razgovori mogli krenuti pogrešnim smjerom. Posvetite se aktivnostima na čiji tijek možete utjecati.

Foto: chuanchai pundej

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moguće je kratko putovanje ili posjet iz inozemstva. Bit ćete nemirna duha, zainteresirani za nove ideje. Puni pozitivne energije rješavat ćete problematične situacije, a neki će vam pozavidjeti na tolikom samopouzdanju. Pruži li vam se prilika za kratki predah, ignorirajte planirane obaveze i posvetite se sebi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Imat ćete sreće s ulaganjima. Dobro ćete poslovati s bankom te vješto rukovati novcem. Moguće je uspješno zaključivanje problema vezanog uz nasljedstvo. Partner će vam dati do znanja da mu nedostajete i da bi vas htio malo više viđati u idućim danima. Udovoljite njegovoj želji jer će biti i na vašu radost.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Kontrolirajte ponašanje, ne želite li se naći na meti nečijih kritika. Tvrdoglavo ćete braniti svoje interese, ali sugovornici neće biti spremni na ustupke. Uvrijedit će vas partnerov arogantan pristup, no radije se suzdržite od reakcije. Želite li riješiti probleme, povjerite se prijatelju a ne površnim poznanicima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Entuzijazma vam neće nedostajati, osobito predstoji li vam izlazak ili zabava na kojoj ćete upoznati zanimljivu osobu. Htjet ćete biti drugačiji i originalni, a to će vam i poći za rukom. Govorimo li o poslu, a osobito o odnosima s autoritetima, djelujte onako kako se od vas očekuje. Možda ćete morati ostati dulje na poslu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prijatelji će vam odvući pozornost s nekih problema koji vas tište. Neke među vama razveselit će povoljan razvoj ljubavne situacije, možda i uzvraćeni osjećaji. Vaša drskost neće simpatiju odbiti, čak štoviše, bit će joj vrlo privlačna i izazovna. Snalazit ćete se izvrsno u poslovima koji iziskuju kreativnost, samostalnost i okretnost.