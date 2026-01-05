Dnevni horoskop za ponedjeljak 5. siječnja: Lavu dobro rade instinkti, Biku fali energije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete nenadmašni u dogovorima i pregovorima te aktivnostima koje iziskuju timski rad. Imat ćete dovoljno energije i upornosti za ostvarivanje ciljeva. No stres nećete izbjeći pa svaku priliku koristite za odmor i opuštanje. Privući će vas iskrenost i spontanost osobe koja priželjkuje da vas intimnije upozna.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete manje energije i strpljenja. Kratki rokovi i pogreške izbacit će vas iz takta. Bit ćete skloni postavljanju nestvarnih ciljeva kako biste drugima udovoljili. Ne očekujte od sebe nemoguće. Bit će vam potreban večernji izlazak, razgovori s prijateljima i više životne slobode. Probajte si to omogućiti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Pripremite se na porast poslova i zadataka koji nisu u vašoj nadležnosti. Unatoč tome, trud će vam se itekako isplatiti, osobito na novčanom planu. Odnosi s okolinom su povoljni i plodni. Netko će se odnositi prema vama s mnogo simpatije i izići vam ususret, a moguća su i nova poznanstva.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je pogodan za obnavljanje starih veza i odnosa te uspostavu skladnijih međuljudskih odnosa. Ako ste tek ušli u ljubavnu vezu, osjetit ćete strast i ispunjenje. Razmjenjivat ćete značajne poglede s partnerom, a igra riječima dodatno će raspirivati želju. Kolega kojem ste vjerovali mogao bi pokazati osobine koje ne cijenite.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Djelovat ćete spontano i instinktivno, a vaše će akcije polučiti uspjeh. Iako ćete preuzeti na sebe dodatne zadatke, nećete sumnjati u povoljan ishod. Nategnuti odnosi u najbližoj okolini ne bi vam smjeli predstavljati zapreku. Znat ćete se postaviti u svakoj situaciji, pa i riješiti nesporazum s partnerom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Provjerite stanje svog kućnog proračuna i pomno planirajte rashode. Možda ćete morati posegnuti za ušteđevinom kako biste pokrili minuse na računu. Osjetit ćete pad energije i raspoloženja - možda će vas mučiti vremenski uvjeti ili neke druge neprilike. Razumjet će vas netko tko prolazi kroz probleme slične vašima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Radit ćete punom parom i biti oslonac poslovnom, ali i ljubavnom partneru. U radnoj ćete sredini upoznavati nove ljude i doći do korisnih informacija. Slobodno vrijeme ispunit ćete brojnim sadržajima. Godit će vam aktivan odmor i rekreativni sadržaji kojima ujedno možete poboljšati tjelesnu formu. U prometu se čuvajte prekršaja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Za svakodnevne aktivnosti trebat ćete više vremena nego inače. Imajte ovo na umu želite li izbjeći dodatni stres. Ne zanemarujte djelotvornost slobodno provedenog vremena, jer ćete iz njega crpiti energiju. Osjećat ćete da nemate pravi uvid u situaciju i zbivanja, ali nećete moći dokučiti što je to što vam promiče.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Sve što je vezano uz medije, pisanje i komunikaciju ići će vam od ruke. Mnogo vremena provodit ćete za računalom i intelektualnoj nadogradnji. Mogli biste osjetiti privlačnost prema osobi koja vam je dosad bila nesimpatična. Shvatit ćete da je vrlo inteligentna i da je svoje prave kvalitete vješto prikrivala.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nećete uspjeti izvršiti sve poslove na vrijeme pa bez ustručavanja zatražite pomoć kolega. Radite li sa strankama, pazite kako im se obraćate – vaš smisao za humor nekom neće najbolje “sjesti“. Dan je pogodan za promjene u izgledu i načinu odijevanja, a osobito za promjenu dosadašnjeg načina prehrane.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovni teret činit će vam prevelikim. Suočeni ste sa stvarnošću, ali istodobno motivirani za odlučujuće promjene. Samci će planirati teško ostvarive pothvate. Privući će vas osoba koja se neće opterećivati vašim osjećajima pa vas može i povrijediti. Budite oprezni na putovanjima ili u gradskom prijevozu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Budete li svjedokom spletke ili trača, nemojte sudjelovati u njima. Ogradite se od takvih situacija na vrijeme. Previše ćete razmišljati o ljubavnoj situaciji i partneru, što može pojačati želju da nešto promijenite. Nemojte partnera optuživati za situacije koje su se dogodile u prošlosti, jer je to nešto ne možete promijeniti.

