Dnevni horoskop za srijedu 1. listopada: Lav je sumnjičav, a Djevicu privlače zauzeti...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dajte partneru više slobode – možda je njegov nemir uzrokovan vašom strogom kontrolom njegovih kretanja. Slobodnima će uzbudljivi susreti i iskustva povezana s putovanjem vratiti optimizam. Vaša kreativnost i smisao za organizaciju, bit će neupitni. Bavite li se javnim poslom, ostvarit ćete zapažene nastupe.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Izbjegavajte brzopletost. Može vam se dogoditi da uletite u zamku vlastitih izjava i produbite nesporazume s okolinom. Radite li na računalu, pazite da ne izgubite bitne podatke. Moguće su teškoće s dokumentima, računima ili u pravnim odnosima. Pazite da niste nešto zaboravili platiti ili prijaviti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Snaga vaših vizija i ideala bivat će sve jačom. Osjećat ćete kako one postaju vaše ideje vodilje. Nemojte ih ignorirati jer vam se pruža mogućnost da ih ostvarite, korak po korak. Ono što ne budete mogli uraditi sami, ostvarit ćete uz pomoć drugih. Ljubavni partner sve više se okreće prema vama, shvaćajući da vas je zanemario.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaši će rashodi biti veći od prihoda. Iako planeti pogoduju poslovnom i financijskom usponu, oprez s novcem je potreban. Moguće su nepredviđene okolnosti koje bi mogle prouzročiti gubitak i vratiti vas korak unatrag, stoga igrajte na sigurno i izbjegavajte rizik. Partnerovu ljubomoru shvatite ozbiljno – možda za to ima razloga.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete dopustiti da se netko nepotrebno iskaljuje na vama. Ne bude li vas druga strana razumjela, bit ćete spremni i na oštriji rječnik. Ljubavni život podređen je vašim sumnjama. Ako ste u dugoj vezi, ne sviđaju vam se partnerovi sve češći izlasci s društvom, a ako ste na početku veze, imat ćete osjećaj da simpatija nije iskrena.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Posvetite se isključivo svojim poslovima i ne rješavajte probleme onih koji to od vas ne traže. U protivnom ćete si na vrat natovariti tuđe brige, dok druge neće biti previše briga za vaše. U ljubavi će se nešto odvijati skriveno. Mogla bi vas privući zauzeta osoba koja će otvoreno flertovati, pokazujući ozbiljne namjere.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Novi počeci na ljubavnom planu vratit će vam samopouzdanje. Bivša simpatija nekima opet ulazi u život, ali sada nudi mnogo više nego prije. Oboje ste se u međuvremenu promijenili, što je dobar znak za nov početak. Čut ćete vesele novosti iz života vaših rođaka, a roditelji će se intenzivnije baviti svojom djecom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Imat ćete osjećaj da ste stiješnjeni obavezama i da je teret kućnih poslova potpuno pao na vaša leđa. Mlađi će biti zauzeti školskim dužnostima, a partner poslom. Ako ste slobodni, mogli biste se uplesti u nejasan odnos koji vam neće donijeti unutarnji mir. Čak štoviše, sve više ćete biti uvjereni da bi vam bilo bolje da ste sami.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Slobodni će Strijelci ostavljati dobar dojam na suprotni spol, što bi mogli iskoristiti i za nešto više od pustolovine. Bavite li se organiziranjem obiteljskog događaja poput vjenčanja ili zabave s više sudionika, sav će teret pasti na vaša pleća. No sposobni ste se organizirati i bez tuđe pomoći.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Krasit će vas poduzetnost pa ćete poslove obavljati brzo i spretno. Neki jalni suradnici pokušat će vam narušiti ugled i uvući vas u svoje intrige, ali ćete im se uspješno oduprijeti. Mala doza agresivnosti koju pokreće Mars u Škorpionu učinit će vas zanimljivima suprotnom spolu, pa će vas netko osvajati komplimentima i čašćenjima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete u svom elementu i puni samopouzdanja. Odluke ćete donositi brzo i lako, i odlično se snalaziti na nadređenim položajima. Ima li itko primjedbe na vaš ljubavni izbor, nemojte im dopustiti da poljuljaju vaš osjećaj sreće. Nikome se ne trebate opravdavati ni ispovijedati. Ako mnogo radite, nužne su vam češće stanke.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Za kvalitetan rad bit će vam najbitnije da imate mir i da vam nitko ne visi nad glavom. Manje ćete se isticati, povremeno se pritajiti i izbjegavati veće odgovornosti. Iscrpljivat će vas naporni ljudi i njihove jadikovke pa ćete lako gubiti strpljenje. Svoje vrijeme žrtvovat ćete jedino za osobe koje to, prema vašem mišljenju zavrjeđuju.