Dnevni horoskop za srijedu 22. listopada: Lavovi budite oprezni, Raka prati uzbuđenje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Rješavat ćete problematiku oko dugova ili nasljedstva i moglo bi biti pozitivnih pomaka. Obiteljski odnosi prilično će vas iscrpljivati, no spremni ste podnijeti mnogo toga da bi bližnjima bilo dobro. Ako ste mladi, budite oprezni s novom simpatijom. Ne jurite u vezu dok se niste raspitali kakva je osoba koja vam se sviđa.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iščekujete li brži razvoj nedovršene ljubavne priče, budite strpljiviji. Da bi sve uzelo maha, treba malo više vremena. Tražite li odgovore na neka pitanja, privolite voljenu osobu na razgovor. Krećete li na put, ne žurite do odredišta i izbjegavajte razgovore na mobitelu dok u rukama držite upravljač.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Niste li zadovoljni ljubavnim životom, taj će se osjećaj još više pojačati. Uzrok se krije u vašoj preosjetljivosti i prevelikim očekivanjima, pa se druga strana povlači pred vama. Nemojte tako ozbiljno pristupati situacijama koje su rješive. Grčem i sumnjama nećete ništa postići, osim želučane nervoze i nesanice.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Predstoji li vam izlazak s partnerom, uzbuđenje će vas pratiti cijeli dan. Bit ćete neodlučni kako s odjenuti, no simpatijin zadivljen pogled govorit će vam da u izboru niste pogriješili. Ne oklijevajte zamoliti nekoga za uslugu, osobito ako vam je potreban novac. Danas će vam malo toga biti odbijeno ili onemogućeno.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Morat ćete uložiti više energije i vremena želite li krenuti ususret ostvarivanju željenih ciljeva. Shvatit ćete da ste u vremenskoj stisci i da se rokovi približavaju. Rješavate li stambene probleme ili ulažete u nekretnine, budite oprezni. Dan nije pogodan ni za potpisivanje ugovora, rješavanje pravnih i zakonskih pitanja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Dobra tjelesna izdržljivost omogućit će vam da većinu poslova privedete kraju. Dirnut će vas uviđavnost kolega ili spontanost kojom će vam okolina izlaziti ususret. Pritom se nemojte zaboraviti zahvaliti na upućenoj vam pomoći. Obavljate li liječničke pretrage, mogli biste dobiti novu terapiju koja će poboljšati vašu zdravstvenu situaciju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Porast će vam obim obaveza, no loše ćete se snalaziti s detaljima i lako pogriješiti. Iako će vas psihički umor pratit od jutra, othrvat ćete mu se većim količinama crne kave. Partner će vam pokazati da vas voli, ali bi vaše misli mogla zaokupljati treća osoba. Borit ćete se između razuma i strasti koja vas je potpuno obuzela.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Marljivim radom uspijevat ćete odraditi zacrtano. Uspješno ćete se izboriti za sebe u situaciji u kojoj vam netko jasno stavlja do znanja da vam nije naklonjen. Dokazat ćete da se znate izboriti za ono što vam pripada. Dobit ćete iskren kompliment na račun svoga izgleda od nekoga tko vas potajno simpatizira.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovna previranja bit će razlogom nervoze. Uočavat ćete probleme tamo gdje ih nema, na što će vas i drugi upozoriti. Pridavat ćete preveliki značaj ograničavajućim elementima, nauštrb onih koji vam mogu donijeti zadovoljstvo na dulje staze. U ljubavi imate više sreće - ne oklijevajte stupiti u kontakt sa simpatijom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Diplomatske i komunikacijske vještine osiguravaju vam dobar start u novim poslovnim projektima. Ako ste nadređena osoba, isticat ćete se smislom za organizaciju i timsko poslovanje. Dan je odličan za obavljanje obaveza po gradu, kupnje ili vađenje dokumenata. Sve će proteći bez zastoja i uz ljubaznost osoblja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Želite li koga zavesti ili smatrate da je vrijeme za povišicu ili napredovanje, planeti podržavaju odvažno djelovanje. Znat ćete se nametnuti šarmom i stilom. S novcem postupajte opreznije – mogli biste se preračunati i previše potrošiti. Ne opterećujte se stvarima koje drugima promiču i ne preuzimajte tuđe poslove.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je pogodan za trgovinu, dopisivanje i aktivnosti vezane uz učenje. Polažete li ispit, veliki su izgledi da budete zadovoljni ishodom. Društvena zbivanja bit će puna simpatičnih zgoda i zanimljivih poznanstava. Nekoga ćete oduševiti svojim znanjem, ali i umijećem slušanja tuđih problema. Mnogi će vam se obraćati za savjet.