Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 26. studenoga: Lavovi moraju biti oprezni, Biku gosti unose nemir

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za srijedu 26. studenoga: Lavovi moraju biti oprezni, Biku gosti unose nemir
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 26. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Blizak prijatelj povjerit će vam svoje probleme. Saslušajte ga, dajte nekoliko savjeta, ali konačnu odluku prepustite njemu. Iskoristite poriv za akcijom i prionite na obavljanje poslova praktične prirode. Uz pomoć prijatelja i njegovih vještih ruku, popravit ćete oštećenja u kući ili restaurirati stari komad namještaja.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Izloženost stresu mogao bi oslabiti imunitet vašeg organizma. Čuvajte se nespretnih pokreta i padova. Prošećite čim osjetite nervozu i ne jedite previše slatkog. Brojni događaji i gosti unijet će nemir u vaš dom. Manjak privatnosti pojačat će vašu zlovolju, pa biste i prema partneru mogli biti otresiti.

Upset young guy at family holiday table with parents. Unpleasant discussion
Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zabilježit ćete odlične rezultate radeći u medijima, prevođenju ili prenošenju znanja. Mogli biste kupovati putem interneta, no nemojte brzopleto nasjesti. U ljubavi vam predstoje pozitivna zbivanja. Partner će vam na osobit način staviti do znanja da vas voli ili pokazati da možete računati na njega.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Ne očajavajte ako se neki planovi ne razvijaju onako kako ste željeli, ima još dovoljno vremena za njihovo ispunjenje. Ako ste u duljoj ljubavnoj vezi, vrijeme je za ozbiljan razgovor. Ono što zamjerate partneru, to mu otvoreno recite. Vrijeme je da i on dozna s čime niste zadovoljni u vašem odnosu.

RANG LISTA Pao je snijeg! Evo koji znakovi Zodijaka ga obožavaju, a kojima je zima noćna mora
Pao je snijeg! Evo koji znakovi Zodijaka ga obožavaju, a kojima je zima noćna mora

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Zaokupit će vas brojne obaveze, ispit ili nastup u javnosti. Htjet ćete ostaviti dobar dojam i nametnuti se kvalitetom, no pritom ćete se prilično iscrpiti. Budite oprezni u davanju izjava i obećanja – ne činite to samo zato da se nekoga što prije riješite. Kada dođe vrijeme da obećanje ispunite, shvatit ćete da ste se preračunali.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Provest ćete ugodne trenutke s ukućanima. Zajedničkim snagama otkrit ćete rješenje problema ili ćete se odlučiti na selidbu ili kupoprodaju nekretnine. Partner će mnogo raditi, a možda i na nekoliko dana otputovati radi posla, pa ćete na sebe morati preuzeti većinu obiteljskih poslova. No neće vam teško pasti.

Mother cleaning the table surface, her daughter vacuum-cleaning in the kitchen
Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Primijetit ćete da vas drugi poštuju i podržavaju u vašim naporima. Zabava će biti prisutna u svim aktivnostima. Vaša će kreativnost biti vidljiva i prilikom obavljanja dosadnih zadataka. One u dugogodišnjim vezama privlačit će nesputaniji način života na čemu će im partner zamjerati, dok će se slobodni teško odupirati nečijem šarmu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Morat ćete obaviti mnogo stvari, a strpljenja i naklonjenih situacija bit će malo. Osim poslovnog, zahtijevan će biti i privatni život. Ni ovdje nećete imati mira, a još manje razumijevanja. Pomanjkanje takta bit će sve primjetnije, ali ne samo kod vas nego i kod partnera. Večernji sati donose povoljnije zvjezdane utjecaje pa će pritisci popustiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Dan je pogodan za putovanja i nabavku računalne opreme ili kupnju automobila. Privatni odnosi iziskuju oprez - neopreznom izjavom nekoga ćete povrijediti. Iznenadni poziv ili slučajni razgovor potaknut će vas da promijenite večerašnje planove. Morat ćete priskočiti u pomoć prijatelju, rođaku ili susjedu.

NEMOGUĆI SU Svima idu na živce! Ovi znakovi Zodijaka su iritantni i naporni
Svima idu na živce! Ovi znakovi Zodijaka su iritantni i naporni

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Trudit ćete se proniknuti u tuđe karaktere i namjere, i zbog toga biti korak ispred drugih. Intuitivno ćete izbjeći pogreške i pravodobno reagirati u osjetljivim situacijama. Može se dogoditi da dobijete neko nasljeđe, riješite sudski spor ili upravljate novcem drugih. Neke očekuje romantični susret ili rješavanje nesuglasice s partnerom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Organizirajte dan tako da što kraće boravite u kući. Vaš optimizam i dobro raspoloženje zarazno će djelovati na druge, pa budite u društvu i širite dobru energiju. Svatko tko će se zateći u vašoj blizini osjećat će se ugodno. U večernjim satima partner bi vas mogao iznenaditi izlaskom, a nije isključeno da vam vrati posuđen novac.

hoćete li biti bogati? Evo koliko sreće u financijama ima svaki horoskopski znak
Evo koliko sreće u financijama ima svaki horoskopski znak

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nećete biti zadovoljni poslovnom situacijom, a pojedinci bi vam mogli iskazivati nesimpatije. Nemojte dopustiti da vas pogađaju nečija mišljenja o vama jer se radi o zavisti. Prohtjevi vaših bližnjih oduzimat će vam mnogo vremena, pa ćete odgoditi planove vezane uz slobodne aktivnosti. I vremenske prilike utjecat će na vaše raspoloženje.

Could this day get any worse. a young businesswoman looking stressed out while working on a laptop in an office.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka
LJESTVICA POPULARNOSTI

Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka

Donosimo rang listu znakova Zodijaka koji su češće omiljeni u društvu. Ipak, bez obzira na poziciju na ljestvici, niti jedan znak nije 'vrjedniji' ili 'bolji' od drugih zbog svoje društvenosti i šarma
Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti

Svaki roditelj voli svoje dijete, no nema svatko isti pristup odgoju. Tako će Jarac i Djevica inspirirati dijete kritikom, Rakovi pretjerivati sa zaštitom, a Ovnovi prijetiti
Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica
OTKRIVAJU JEANS EXPERTICE

Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica

Čim vas vide, Jeans Experti posebno educirani stručnjaci za odabir traperica, znaju koji ste broj i dužina te koji vam 'fit' najbolje odgovara. Pomoći će vam pronaći savršeni par traperica u minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025