Dnevni horoskop za srijedu 26. studenoga: Lavovi moraju biti oprezni, Biku gosti unose nemir

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Blizak prijatelj povjerit će vam svoje probleme. Saslušajte ga, dajte nekoliko savjeta, ali konačnu odluku prepustite njemu. Iskoristite poriv za akcijom i prionite na obavljanje poslova praktične prirode. Uz pomoć prijatelja i njegovih vještih ruku, popravit ćete oštećenja u kući ili restaurirati stari komad namještaja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Izloženost stresu mogao bi oslabiti imunitet vašeg organizma. Čuvajte se nespretnih pokreta i padova. Prošećite čim osjetite nervozu i ne jedite previše slatkog. Brojni događaji i gosti unijet će nemir u vaš dom. Manjak privatnosti pojačat će vašu zlovolju, pa biste i prema partneru mogli biti otresiti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zabilježit ćete odlične rezultate radeći u medijima, prevođenju ili prenošenju znanja. Mogli biste kupovati putem interneta, no nemojte brzopleto nasjesti. U ljubavi vam predstoje pozitivna zbivanja. Partner će vam na osobit način staviti do znanja da vas voli ili pokazati da možete računati na njega.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne očajavajte ako se neki planovi ne razvijaju onako kako ste željeli, ima još dovoljno vremena za njihovo ispunjenje. Ako ste u duljoj ljubavnoj vezi, vrijeme je za ozbiljan razgovor. Ono što zamjerate partneru, to mu otvoreno recite. Vrijeme je da i on dozna s čime niste zadovoljni u vašem odnosu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zaokupit će vas brojne obaveze, ispit ili nastup u javnosti. Htjet ćete ostaviti dobar dojam i nametnuti se kvalitetom, no pritom ćete se prilično iscrpiti. Budite oprezni u davanju izjava i obećanja – ne činite to samo zato da se nekoga što prije riješite. Kada dođe vrijeme da obećanje ispunite, shvatit ćete da ste se preračunali.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Provest ćete ugodne trenutke s ukućanima. Zajedničkim snagama otkrit ćete rješenje problema ili ćete se odlučiti na selidbu ili kupoprodaju nekretnine. Partner će mnogo raditi, a možda i na nekoliko dana otputovati radi posla, pa ćete na sebe morati preuzeti većinu obiteljskih poslova. No neće vam teško pasti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Primijetit ćete da vas drugi poštuju i podržavaju u vašim naporima. Zabava će biti prisutna u svim aktivnostima. Vaša će kreativnost biti vidljiva i prilikom obavljanja dosadnih zadataka. One u dugogodišnjim vezama privlačit će nesputaniji način života na čemu će im partner zamjerati, dok će se slobodni teško odupirati nečijem šarmu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete obaviti mnogo stvari, a strpljenja i naklonjenih situacija bit će malo. Osim poslovnog, zahtijevan će biti i privatni život. Ni ovdje nećete imati mira, a još manje razumijevanja. Pomanjkanje takta bit će sve primjetnije, ali ne samo kod vas nego i kod partnera. Večernji sati donose povoljnije zvjezdane utjecaje pa će pritisci popustiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dan je pogodan za putovanja i nabavku računalne opreme ili kupnju automobila. Privatni odnosi iziskuju oprez - neopreznom izjavom nekoga ćete povrijediti. Iznenadni poziv ili slučajni razgovor potaknut će vas da promijenite večerašnje planove. Morat ćete priskočiti u pomoć prijatelju, rođaku ili susjedu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Trudit ćete se proniknuti u tuđe karaktere i namjere, i zbog toga biti korak ispred drugih. Intuitivno ćete izbjeći pogreške i pravodobno reagirati u osjetljivim situacijama. Može se dogoditi da dobijete neko nasljeđe, riješite sudski spor ili upravljate novcem drugih. Neke očekuje romantični susret ili rješavanje nesuglasice s partnerom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Organizirajte dan tako da što kraće boravite u kući. Vaš optimizam i dobro raspoloženje zarazno će djelovati na druge, pa budite u društvu i širite dobru energiju. Svatko tko će se zateći u vašoj blizini osjećat će se ugodno. U večernjim satima partner bi vas mogao iznenaditi izlaskom, a nije isključeno da vam vrati posuđen novac.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti zadovoljni poslovnom situacijom, a pojedinci bi vam mogli iskazivati nesimpatije. Nemojte dopustiti da vas pogađaju nečija mišljenja o vama jer se radi o zavisti. Prohtjevi vaših bližnjih oduzimat će vam mnogo vremena, pa ćete odgoditi planove vezane uz slobodne aktivnosti. I vremenske prilike utjecat će na vaše raspoloženje.

