Dnevni horoskop za subotu 11. travnja: Ovan je pun energije, a Lava će sve izbacivati iz takta

Piše Vesna Narat,
Pročitajte dnevni horoskop za subotu 11. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Raspolagat ćete sa zavidnom količinom energije, pa ćete brzo i spretno obaviti sve kućanske poslove. Ostat će vam dovoljno vremena za vlastita zadovoljstva i hobije. Slobodne očekuje ugodan susret i poznanstvo koje bi se moglo pretvoriti u ljubavnu vezu, budete li dovoljno strpljivi. Nastojte biti spontani, a ne usiljeni.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Imat ćete mnogo ideja i planova, iako ne bi bilo loše da se usmjerite na ono što će vas najmanje iscrpiti. Fizička privlačnost koju osjećate prema nekome mogla bi vam pomutiti razum. Može se dogoditi da se upletete u vezu s nekim tko je zauzet i da to prekasno spoznate jer ćete već biti zaljubljeni.

Evo kakvi su znakovi Zodijaka kao majke i očevi: Tko je strog, a tko djeci želi biti prijatelj?

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ako ste nezadovoljni ljubavnim životom, okolnosti vas potiču na iskorake. Oni koji su u braku uživat će u razgovorima i zajedničkim aktivnostima koje će stvoriti ozračje ljubavi i sklada. Nazovite rodbinu i osobe koje dugo niste čuli i obnovite odnose. Pozovite ih u goste ili na ručak – lijepo ćete se zabaviti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 4

Pomnije raspolažite s novcem. Povedite računa o svojim troškovima i neplaćenim računima - odvojite vremena za sređivanje kućnog proračuna. Provedite više vremena u svom domu, pomognite ukućanima pri kućanskim poslovima, poigrajte se s djecom, pružite pažnju i poštovanje starijim osobama.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

U međuljudskim odnosima nećete se previše iskazati – bit će dovoljna sitnica da vas se izbaci iz takta. Trebat će vam malo mira kako biste razmislili o svemu što se u ljubavi dogodilo posljednjih dana. Važne odluke zahtijevat će dulje promišljanje, a nije naodmet da se povjerite prijatelju koji je objektivniji od vas.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Niste li bili iskreni prema partneru, nemojte sve okretati na šalu. Ako je druga strana na vas ljuta, otvoreno porazgovarajte i smislite neko prihvatljivo objašnjenje za svoje ponašanje. Dan biste mogli provesti prilično radno – ili ćete uređivati svoj vrt i okućnicu, ili će vas susjed zamoliti da mu pomognete oko kućnih radova.

Ljubavne mane: Bik je dosadan, Vaga manipulira, Ovan je egoist

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Uzbuđenja vam neće manjkati a bit ćete puni energije i dobro raspoloženi. Niste li već dugo vidjeli prijatelje, krajnji je trenutak da ih iznenadite pozivom na kavu. Godit će vam komplimenti i pažnja osobe koja vas želi osvojiti. No ako za nju niste osjećajno zainteresirani, nastojte joj jasno staviti do znanja da želite samo prijateljstvo.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Vaše će ponašanje naići na osudu kod starijih članova obitelji, no nećete se previše obazirati. Vrebat ćete priliku da se povučete u svoj mirni kutak, bojkotirajući odrađivanje kućnih obaveza, u čemu će najviše prednjačiti oni mlađe dobi. Ljubavni život neće biti bez trzavica, ali ćete lako postići sklad ako se samo malo potrudite.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Budite oprezni u prometu, a u komuniciranju s ljudima nastojite zadržati prijateljski nastup. Zabavom ispunjen društveni život samcima će nadomjestiti osjećaj praznine i osamljenosti. Zato se nemojte izgovarati umorom ili poslovima ako vas prijatelji pozovu van. Pritom pazite na svoj novac, pretjerat ćete u čašćenjima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4

Suzdržite se od brzoplete kupnje jer biste mogli kupiti nešto preskupo i ne osobito kvalitetno. Nemojte protraćiti slobodno vrijeme u dokoličarenju, priuštite ugodu svom tijelu i duši baveći se onime što volite. Zbog nekih nejasnih slutnji sumnjat ćete u partnerovu vjernost, no nećete imati hrabrosti reći mu što vas muči.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Večer je odlična za izlaske, a Mjesec u vašem znaku povećava vašu popularnost. Zauzeti će provesti ugodnu večer u društvu zabavnih ljudi, a slobodni se prepustiti čarima plesa. Bit ćete pričljivi i komunikativni, željni druženja i dobrog provoda. No ako ste pozvali društvo k sebi, veći dio dana izgubit ćete u sređivanju životnog prostora.

Da bi bili sretni Blizancima treba dobar prijatelj, Vagi duga šetnja, a Lavu kreativan hobi

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Trenuci samoće bit će vam najdragocjeniji u čitavom danu. Bit će vam mrski kućni poslovi, no sve ćete ih odraditi, znajući da tako dobivate više slobodnog vremena za sebe. Posvetite se njezi tijela, priuštite si mirišljavu kupku i jednostavno uživajte. Ako vam se ne izlazi nikuda van, nemojte se ni prisiljavati.

Ponekad odemo u salon s nadom da ćemo izaći kao nova osoba - sređene kose, savršenih noktiju ili sa šminkom iz snova. No umjesto oduševljenja, neki su kući otišli u suzama. U nastavku donosimo 30 stvarnih priča ljudi čiji su pokušaji uljepšavanja završili kao pravo razočaranje i podsjetnik da 'samo vrhove' ne znači svima isto.
