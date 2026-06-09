Dnevni horoskop za utorak 9. lipnja: Ovna čeka nova ljubav, Blizanci su poduzetni i privlačni

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Susreti sa simpatijom bit će obojani snažnom privlačnošću pa je moguća i nova ljubav. Bit ćete neovisni i nezaustavljivo grabiti prema cilju. Kolege će vas slijediti pa će čak i manje motivirani pojedinci uz vas dobiti volju za rad. Mogući su neočekivani susreti s osobama koje niste dugo vidjeli.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Čuvajte se nepromišljenih postupaka. Teže ćete podnositi osjećajno odricanje i krenuti u borbu za osvajanjem partnera, simpatije. Problemi neće biti nerješivi ni preveliki, no vas će potpuno obuzeti. Imat ćete potrebu prigovoriti drugima za svaku sitnicu, iako nećete prihvaćati kritiku na svoj račun.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Doživjet ćete ugodna iskustva prilikom izlazaka ili posjeta. Osjećat ćete se privlačnima i samouvjerenima, što će vam olakšati kontakte sa suprotnim spolom. Poduzetni ste i obavljate poslove s lakoćom, u čemu vam pomaže i intuicija. Nova osoba ulazi u vaš život - moguć je početak prijateljstva ili veze.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Malo toga ići će po planu, a budući da nećete imati osjećaj za vrijeme mogli biste se ljudima obraćati u pogrešnom trenutku. Trošit ćete snagu na poslove koji će vam oduzimati mnogo energije. Bavite li se kućnim radovima, pazite da ne napravite više štete nego koristi. Radije se obratite stručnjaku.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete veseli i pristupačni. Čak i ako se zateknete u neugodnoj situaciji, nećete si dopustiti da vam to pokvari raspoloženje. Dan je odličan za rješavanje zaostalih poslova ili da se nađete s osobama koje niste dugo vidjeli. Ako ste uključeni u organizaciju neke proslave, bit ćete kreativni i domišljati.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Često ćete mijenjati raspoloženje – na trenutak ćete biti razgovorljivi, a potom se povući u sebe. Bit ćete osjetljivi na tuđu kritiku, a i sami sebi ćete postavljati previsoke ciljeve. Objektivan uvid u situacije višestruko će vam koristiti. Tek kad realno procijenite okolnosti, postat će vam jasno u čemu griješite vi, a u čemu drugi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne živcirajte se zbog situacija na koje ne možete utjecati. Mnogi će razmišljati o novom poslu, no zasad izbjegavajte upuštanje u veće promjene. Ostanite tamo gdje jeste i osobito danas nemojte donositi odluke. U ljubavnom životu pojavit će se dvojbe izazvane partnerovim ponašanjem. Ne skrivajte ništa od njega.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Držite se podalje od osoba u koje nemate povjerenja. Unutarnji glas dobro će vas upozoravati pa ćete nepogrješivo osjetiti tko je prema vama iskren, a tko nije. Počet će vas gušiti obaveze ili neki odnosi, pa ćete se morati izboriti za više vremena i prostora kako biste sredili dojmove. Netko vam u nečemu pruža veliku potporu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Njegujte društveni život i prijateljstva jer vam izlasci nude mogućnost novih poznanstava. Na poslu ćete dati sve od sebe i to će biti s odobravanjem dočekano od kolega. Budući da ćete biti zadovoljni sobom, moći ćete više pružiti na ljubavnom planu. Partnera ćete zavoditi kao na početku veze, a samci će nekog upoznati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete izloženi stresu, a zbog pada koncentracije trebat će vam dvostruko više vremena za rutinske poslove. Zabrinut će vas poslovna zbivanja, odgovornost za obitelj i financijska situacija. Nemojte sav teret preuzeti na sebe, podijelite brige s ukućanima. Želite li se pomiriti s prijateljem ili partnerom, zatomite ponos.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Oraspoložit će vas susret ili telefonski razgovor s poznanikom. Razgovarat ćete o svojim životnim problemima, pa će razgovor djelovati oslobađajuće na vas. Slobodni će poželjeti promijeniti svoj status i razmišljati o ozbiljnoj vezi. Netko s kime se dopisujete putem poruka, sve više vam se sviđa.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Komunikacija s partnerom ili kolegama odvijat će se neometano. Rješavat ćete novčana pitanja, platiti račune ili nekome vratiti dug. Sa zadovoljstvom ćete obavljati kućanske poslove, a u obiteljsku svakodnevicu unositi dašak novog i drukčijeg. Uz pomoć mašte i kreativnosti, zanimljivo ćete ukrasiti svoj dom.