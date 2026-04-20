Do 4 posto ljudi može čuti boje i okusiti riječi, evo o čemu se radi

Sinestezija je neurološko stanje u kojem podražaj jednog osjetilnog puta automatski i nehotično izaziva iskustvo u drugom, nepovezanom osjetilnom putu. Riječ dolazi od grčkih riječi 'syn' (zajedno) i 'aisthesis' (osjet).

To nije bolest ili poremećaj, već jednostavno drugačiji način na koji mozak obrađuje informacije. Za sinestete, glazba može imati boju, brojevi mogu imati osobnost, a riječi mogu imati okus. Ta su iskustva dosljedna tijekom cijelog života; ako je broj pet za nekoga crven, ostat će crven zauvijek.

Kako mozak vidi glazbu i kuša riječi

Znanstvenici vjeruju da je ključ u pojačanoj povezanosti između različitih dijelova mozga. Jedna od vodećih teorija, koju je popularizirao neurolog Vilayanur Ramachandran, jest 'unakrsna aktivacija'. Prema njoj, kod sinesteta postoje dodatne neuronske veze koje povezuju inače odvojene osjetilne regije. Na primjer, snimke mozga pokazuju da kod osobe koja slova vidi u bojama, podražaj crno-bijelog slova aktivira ne samo centre za prepoznavanje oblika, već i centar za obradu boja, poznat kao područje V4.

Ova pojava ima i snažnu genetsku komponentu te se često javlja unutar iste obitelji, iako se oblici sinestezije mogu razlikovati među članovima. Novija istraživanja idu korak dalje. Znanstvenici s Instituta Max Planck po prvi su put identificirali specifične gene povezane sa sinestezijom. Otkrili su rijetke genetske varijante koje utječu na aksonegenezu - proces ključan za povezivanje neurona tijekom ranog razvoja mozga. To podupire hipotezu da se sve bebe rađaju s 'viškom' veza, koje se kod većine ljudi tijekom odrastanja 'podrežu' i nestanu, dok kod sinesteta ostaju aktivne.

Svijet boja, okusa i zvukova

Postoji više od 70 dokumentiranih oblika sinestezije, a neki su češći od drugih. Jedan od najpoznatijih je kromestezija, gdje zvukovi izazivaju doživljaj boja. Pjevačica Lorde opisala je kako je pjesmu "Green Light" vidjela u živim nijansama zelene i ljubičaste dok ju je pisala. Glazbenik Pharrell Williams izjavio je da mu sinestezija pomaže u skladanju; zna da je nešto u pravom tonalitetu ako se boje podudaraju.

Fenomen nije nov. Mađarski skladatelj iz 19. stoljeća Franz Liszt navodno je od svog orkestra tražio da sviraju 'malo plavije', zbunjujući glazbenike koji nisu shvaćali da on doslovno vidi boje u njihovoj glazbi.

Drugi, rjeđi oblik je leksičko-okusna sinestezija, gdje određene riječi izazivaju specifične okuse. Za jednog sudionika u poznatoj studiji, muškarca poznatog po inicijalima JIW, riječ 'zatvor' imala je jasan okus 'hladne, tvrde slanine'. Ti su okusi često povezani s hranom iz djetinjstva, što sugerira da se veze formiraju u ranoj dobi.

Više od neobične zanimljivosti

Daleko od toga da je samo neobična zanimljivost, sinestezija je povezana s određenim kognitivnim prednostima. Istraživanja su pokazala da je sinestezija oko osam puta češća među umjetnicima, pjesnicima i glazbenicima. Smatra se da pojačana povezanost u mozgu potiče metaforičko razmišljanje i kreativnost. Neki sinesteti također pokazuju poboljšano pamćenje, osobito za informacije povezane s njihovim sinestetičkim iskustvima. Na primjer, pamćenje telefonskog broja može biti lakše ako svaka znamenka ima svoju jedinstvenu boju.