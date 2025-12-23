Dobra vijest za ljubitelje sira - evo kakav trebate jesti svaki dan za manji rizik od demencije

Nova studija pokazala je da je svakodnevna konzumacija 50 grama ili više punomasnog sira povezana s nižim rizikom od razvoja demencije. To uključuje sve sireve s više od 20 % masnoće, kao što su brie, gouda, cheddar, parmezan, gruyère i mozzarella.

Opsežna studija pratila je 27.670 odraslih osoba u Švedskoj tijekom približno 25 godina. Rezultati su pokazali statistički značajnu povezanost između svakodnevne konzumacije punomasnog sira i manjeg rizika od demencije, iako znanstvenici naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se objasnio točan mehanizam tog učinka.

- Desetljećima je rasprava o prehrani s puno ili malo masnoća oblikovala zdravstvene preporuke, pri čemu se sir često smatrao nezdravom namirnicom koju treba ograničiti. Naša studija pokazuje da neki punomasni mliječni proizvodi zapravo mogu smanjiti rizik od demencije, što dovodi u pitanje dugogodišnje pretpostavke o masnoćama i zdravlju mozga - kaže Emily Sonestedt, nutricionistička epidemiologinja sa Sveučilišta u Lundu.

Što je demencija?

Demencija je zajednički naziv za skup poremećaja koji narušavaju kognitivne funkcije, uključujući Alzheimerovu bolest (najčešći oblik), vaskularnu demenciju te demenciju povezanu s bolestima poput Parkinsonove bolesti.

Procjenjuje se da je 57 milijuna ljudi živjelo s demencijom 2021. godine, a svake se godine dijagnosticira oko 10 milijuna novih slučajeva. Prema projekcijama, do 2050. taj bi broj mogao porasti na 153 milijuna.

Prehrana i demencija

Zbog nedostatka učinkovitih terapija, znanstvenici se sve više usmjeravaju na smanjenje rizika od razvoja demencije, pri čemu prehrana ima važnu ulogu.

MIND prehrana, varijanta mediteranske prehrane, pokazala je obećavajuće rezultate, ali dosadašnje studije daju nedosljedne zaključke.

Mliječni proizvodi, osobito sir, dugo su bili predmet rasprava jer su različite studije u Finskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Japanu pokazivale različite veze između konzumacije sira i demencije.

Kako je studija provedena?

Istraživanje, koje je vodio Yufeng Du sa Sveučilišta u Lundu, u obzir je uzelo brojne parametre.

Naime, sudionici su na početku istraživanja vodili sedmodnevni dnevnik prehrane, ispunjavali upitnike o učestalosti konzumacije hrane i sudjelovali u detaljnim intervjuima o prehrambenim navikama.

Tijekom 25 godina, 3.208 sudionika razvilo je demenciju.

Oko 10 % osoba koje su konzumirale 50 g ili više punomasnog sira dnevno razvilo je demenciju. U usporedbi s tim, demencija se pojavila kod oko 13 % osoba koje su jele manje od 15 g sira dnevno.

Nakon prilagodbe za dob, spol, obrazovanje i ukupnu prehranu, pokazalo se da su osobe s visokim unosom punomasnog sira imale 13 % niži ukupni rizik od demencije.

Što nije pokazalo isti učinak?

Istraživači nisu pronašli sličnu povezanost za:

niskomasni sir

vrhnje

mlijeko (bilo koje vrste)

fermentirane mliječne proizvode poput jogurta i kefira

Maslac je dao miješane rezultate, uključujući mogući povećani rizik od Alzheimerove bolesti kod vrlo visokog unosa.

Oprez pri tumačenju rezultata

Stručnjaci upozoravaju da studija ima ograničenja.

- Jedan od najvećih nedostataka jest to što je prehrana zabilježena samo jednom, čak 25 godina prije postavljanja dijagnoze demencije. Vrlo je vjerojatno da su se prehrambene i životne navike sudionika u međuvremenu promijenile - kaže Tara Spires-Jones iz Instituta za istraživanje demencije u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja nije sudjelovala u studiji.

Iako rezultati zvuče obećavajuće, nije preporučljivo oslanjati se na jednu namirnicu kao zaštitu od demencije. Uravnotežena prehrana, zdrav stil života i daljnja znanstvena istraživanja ostaju ključni u borbi protiv ove složene bolesti, piše Science Alert.