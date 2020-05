Jaja na oko su vam dosadila? Pokušajte ih ispeći kao tortu

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Smiju li se pojesti jaja kojima je rok trajanja istekao - ili ne?

Jaje na oko, kajgana i tvrdo kuhano - to je otprilike sve što znate napraviti s jajima? Ako vam to već pomalo ide na živce, dobro je znati da se možete poigrati i doći do toga da obično pečeno jaje barem izgleda drugačije. Ispecite ga i servirajte, na primjer, kao tortu.

Foto: Pinterest

Odvojite žumanjke od bjelanjaka, pa bjelanjke istucite mikserom u čvrsti snijeg. Potom na tavicu ulijte polovicu žumanjaka, zapecite i preko njih premažite bjelanjak, pa poklopite i zapecite minutu na laganoj temperaturi. Potom preko bjelanjka prelijte preostali žumanjak i još malo zapecite. Narežite na kriške kao tortu.

U videu koji je objavljen na Facebooku, u grupi u kojoj se razmjenjuju petominutni recepti koje mogu spraviti i tinejdžeri, pod naslovom Extremely delicious egg recipes, nalazi se čitav jednostavnih recepata, kojima uz dodavanje tek pokojeg sastojka obična jaja možete učiniti vrlo zanimljivim obrokom, pa - isprobajte.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Jeste li znali da kokoš na godinu snese čak 250 jaja?

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL SA SLASTICAMA NA 24SATA: