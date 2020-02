Dok vozite svakih pola sata treba razgibati vrat i ramena

Ako ste satima za volanom automobila, promijenite nagib naslona sjedala za jedan zub naprijed, a potom ga, za dva sata, vratite natrag čime se mijenja kut sjedenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naslon za glavu je isto tako važan dio sjedala, a pomaže kod smanjenja ozljeda tijekom nesreće te da se omogući bolje držanje pa ga podesite tako da vam položaj bude udoban i prirodan. Ruke, pak, ne držite previsoko na volanu da ne preopteretite vrat. Ako je upravljač podesiv, stavite ga u srednju prema nižoj poziciji, a to će pomoći smanjiti stres u ramenima.

- Upravljač podesite kako bi vam lakatni kut iznosio 30-40 stupnjeva. Pravilan položaj je kad ruke ne možete ispružiti do kraja. Sjedalo odmaknite tako da je koljeno savijeno i nakon pritiska spojke do kraja jer u suprotnom može doći do naprezanja nogu i savijanja tijela te opterećenja ligamenata kralježnice. Ako je prednji dio sjedala viši, dodajte jastuk pod stražnji dio. Možete si staviti i potporu, jastučić ili ručnik na lumbalni dio da je opterećenje na diskove što manje. Naslonjač u automobilu ne smije biti previše zalegnut. Naslon za glavu podesite da podupire glavu i da je koji centimetar iznad glave. Tek kad namjestite sjedala, namjestite i zrcala - objašnjava nam fizioterapeutkinja Suzana Petrčić.

Kako biste promijenili “nagib” među kralješcima i potaknuli cirkulaciju, svakih pola sata razgibajte vrat i ramena u svim smjerovima. Iako ne biste općenito trebali sjediti u komadu dulje od 30 do 45 minuta, na duljim putovanjima uzmite pauzu najviše svaka dva sata i protegnite se. Ustanite i izvedite nekoliko jednostavnih vježbi istezanja i sagibanja.

Prilikom izlaska ili ulaska iz automobila ulazite i izlazite tako da najprije na tlo spustite noge, pritom ne zakrećući leđa. I ostali dijelovi automobila, osim sjedala i naslona, mogu biti korisni, primjerice naslon za ruke, ako ga automobil ima. Neka lagano podupire laktove, ali ne previše kako se ramena ne bi odizala prema gore i prenaprezala vrat.

- Osjetite li čestu potrebu za promjenom položaja, ukočenost zglobova ili nemogućnost nalaženja odgovarajućeg položaja, to je jasan znak da je došlo do zamora mišića te je potrebno zaustaviti se i odmoriti - zaključuje fizioterapeutkinja Petrčić.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: