Domaća, prirodna sredstva za zaštitu od sunca i njegu kože

Prirodna kozmetika ne sadrži kemijske, umjetne zaštitne faktore, pa se kod nje ne mogu sasvim precizno odrediti stupnjevi zaštite od UV zračenja.

Stupanj zaštite kod biljnog materijala ovisi o puno faktora, od sjetve i uzgoja bilja do točnog sastava korištenih biljnih ulja. Zato se u prirodnoj kozmetici govori o procijenjenom prirodnom zaštitnom faktoru ili SPF-u (in vitro, odnosno u epruveti). Biljna ulja i maslace preporučuje se kombinirati s prirodnim mineralima (cinkovim oksidom, titanijevim dioksidom).

To je zato što ulja uglavnom štite od UVB zračenja, koje uzrokuje opekline, dok minerali filtriraju UVA zračenje, koje uzrokuje starenje kože i utječe na pigmentaciju, objašnjava nam magistra farmacije Maja Vugrinec iz Gradske ljekarne Zagreb (GLJZ). No sunce svakako treba izbjegavati od 10 do 16 sati.

Foto: dreamstime

Prirodna ulja s visokim zaštitnim faktorom:

Ulje sjemenki čileanske maline (Rubus ideaus)

Ulje sjemenki čileanske maline ima najviši prirodni zaštitni faktor, koji ovisno o uvjetima uzgoja iznosi od 28 do 50 (u epruveti). Možete ga koristiti samostalno ili kao dodatak mješavinama. Ima jaka protuupalna svojstva te je veoma pogodno za kožu sklonu iritacijama, osipu, ekcemima i lezijama.

Ulje čileanskog lješnjaka (Gevuina avellana)

Ulje čileanskog lješnjaka je popularan dodatak prirodnim kozmetičkim proizvodima. Cijenjeno je kao zaštita od sunca jer štiti i od UVA i od UVB zračenja. Brzo se upija, sprečava fotostarenje i štetan utjecaj vanjskih čimbenika. Pogodno je za njegu mješovite do suhe kože. Može se koristiti samostalno ili u mješavinama. Procijenjeni prirodni SPF iznosi između 10 i 30 (u epruveti).

Oprez: Ulje čileanskog lješnjaka (Gevuina avellana) nije srodnik s europskim lješnjakom (Corylus avellana) i imaju potpuno različit sastav, te ulje lješnjaka (Corylus avellana) ne pruža nikakav SPF. Dok je kod ulja sjemenki čileanske maline svejedno je li ona čileanska ili ne jer se radi o stoj vrsti (Rubus ideaus).

Foto: Fotolia

Karanja ulje (Milletia pinnata)

Karanja ulje ima svojstvo apsorpcije UV zraka (prirodni kemijski filter) te protuupalno, repelentno i cikatrizantno djelovanje (zacjeljivanje kože). Za razliku od nekih drugih ulja koja se spominju u kontekstu zaštite od sunca, kojima su visoki SPF dokazani samo u epruveti (testiranje in vitro), karanja ulje u testiranju in vivo ima dokazan SPF oko 20 (Hélioscience Laboratory).

Macerat korijena mrkve (Daucus carota)

Macerat korijena mrkve se preporučuje koristiti prije, tijekom i nakon sunčanja zbog bogatog sadržaja beta-karotena. Nikad se ne koristi samostalno jer može na koži ostaviti narančaste tragove. Potiče sintezu melanina te se zbog toga koristi u preparatima za sunčanje.

Eterično ulje sjemena mrkve (Daucus carota)

Dragocjeno je kozmetičko ulje koje potiče stanice kože na regeneraciju i djeluje protuupalno. Koristi se praktički za sva kožna oštećenja i poteškoće poput akne rozacee, staračkih pjega, strija, atopijskog dermatitisa, opeklina. Dodaje ga se u maksimalnoj koncentraciji od 10% u nekom drugom biljnom ulju. Niti jedno eterično ulje ne pruža SPF, pa tako ni eterično ulje sjemena mrkve.

Biljno ulje sjemena mrkve (Daucus carota)

Osim macerata korijena i eteričnog ulja sjemenki, koristi se i hladno prešano ulje sjemenki mrkve. Od masnih kiselina u njemu dominira oleinska kiselina, no nisu masne kiseline odgovorne za ljekovitost nego eterično ulje otopljeno u ulju u velikom postotku. Stoga se biljno ulje sjemena mrkve koristi više kao eterično a ne biljno ulje. Kao i eterično ulje, potiče regeneraciju kože, djeluje protuupalno i koristi se uglavnom za suhu, oštećenu i devitaliziranu kožu.

Foto: dreamstime

Oprez: Na raznim portalima navodi se da ulje sjemena mrkve nudi SPF 38-40. U nekim studijama testiran je proizvod koji je sadržavao nedefiniran ekstrakt mrkve (navodi se samo daucus carota), zajedno s raznim drugim sastojcima, između ostalog i cink oksid. Pri jednom ispitivanju taj je proizvod pokazao SPF 38, a pri drugom 40.

Malo je vjerojatno da su koristili eterično ulje sjemena mrkve, vjerojatnije je da je korišteno biljno ulje sjemena mrkve. Iz navedenog možemo zaključiti da biljno ulje sjemena mrkve može imati neku vrstu zaštite od sunčeva zračenja, no nema dokazan SPF, kaže magistra Vugrinec.

Ulja s manjim zaštitnim faktorom:

I sljedeća ulja možete koristiti u pripremi mješavina za zaštitu kože od sunca, no imaju nešto manji zaštitni faktor.

Oprez: Prilikom miješanja prirodnih biljnih ulja za sunčanje treba znati da se vrijednosti SPF ne zbrajaju ni se uzima srednja vrijednost. Stvarni dobiveni SPF prilikom miješanja spomenutih ulja je puno manji od tako dobivenih izračuna.

Karite (Shea) maslac

Shea maslac (mandigo, karite) biljna je mast bogata stearinskom, oleinskom i linolnom kiselinom. Sadrži visoki udio neosapunjivog ostatka (čak do 8%), a čine ga provitamin A, vitamin E, steroli, triterpenski alkoholi i esteri cimetne kiseline (pružaju UVB zaštitu).

Štiti kožu od vanjskih utjecaja i isušivanja, vraća joj vlažnost i mekoću.

Pogodan je za njegu svih tipova kože, a posebice suhe i zrele. Njime tretiramo opekline od sunca, pelenski osip, dermatitise, seboreju, ožiljke, bore i strije. U kozmetičkoj industriji se najčešće koristi u preparatima za njegu usana i ruku. Pruža SPF 4-8.

Foto: Fotolia

Sezamovo ulje

Jedno je od najstabilnijih ulja, svijetle boje, bogato vitaminima, mineralima, lecitinom, linolnom i oleinskom kiselinom te spojevima koji su dobri antioksidansi. Namijenjeno je tretiranju svih stanja kože, a posebice osjetljive kože sklone upalnim procesima. Prirodni je UV filtar, odbija oko 25% sunčevih zraka (SPF 4).

Ulje buriti (Mauritia flexuosa)

Ulje plodova buritija prije svega se koristi za zaštitu od sunca i liječenje ozljeda kože nastale zbog pretjeranog izlaganja UV zrakama.

Ulje buritija ima značajni udio karotenoida (kao primjer, beta-karotena sadrži pet puta više od mrkve), koji djeluju kao antioksidansi te štite od utjecaja UV zraka. Također, ulje buritija apsorbira dobar dio UV spektra pa se može koristiti u pripravcima za sunčanje. Isto tako, ono eliminira utjecaj slobodnih radikala koji uzrokuju oštećenja i starenje kože.

I još, ako se ulje buritija koristi u njezi kože nakon sunčanja, koža će dulje zadržati brončanu boju. Ulje buritija se prvenstveno koristi u pripravcima za sunčanje (zbog sposobnosti apsorpcije UV zraka), ali ima i vrlo značajnu ulogu u njezi i regeneraciji umorne kože bez tonusa. Povećava elastičnost kože i djeluje protiv bora. U pripravcima nakon sunčanja oporavlja stanice oštećene UV zrakama te pomaže kod crvenila i izgorene kože.

Ulje je jarko crveno-narančaste boje te ga je potrebno miješati s drugim biljnim uljima kako ne bi obojilo kožu ili odjeću. Koncentracije se kreću od 1 do 10 posto.

Foto: Fotolia

Domaća, prirodna sredstva za sunčanje magistre Vugrinec:

Zaštita kože pčelinjim voskom

Sastojci: 100 ml bademova ili maslinova ulja, 50 ml kokosova ulja, 20 g pčelinjeg voska, 2 žlice karite maslaca i 2 žlice cinkova oksida.

Priprema: U vodenoj kupelji na laganoj vatri otopite ulja, maslac i vosak. Skinite s vatre i ostavite da se malo ohladi pa dodajte cinkov oksid. Prilikom korištenja cinkova oksida pazite da ga ne udišete. Miješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Koristite kao i bilo koje drugo sredstvo za zaštitu od sunca. Potrošite u roku šest mjeseci.

Recept s aloa verom

Sastojci: 100 ml čistog aloe vera gela, 20 kapi eteričnog ulja sjemenki mrkve, 5 žlica ulja pšeničnih klica, žlica konopljina ulja, 5 kapi eteričnog ulja lavande.

Priprema: Pomiješajte navedene sastojke. Prije upotrebe promućkajte. Kod kupnje biljnih ulja i maslaca gledajte na to da su nerafinirani, hladno prešani i od provjerenih proizvođača.

Foto: 123RF

Prirodan losion za sunčanje za djecu

Sastojci: 100 ml bademova ulja, 50 ml kokosova ulja, žlica pčelinjeg voska (ako ga nemate, možete ga izostaviti, ali u tom slučaju losion neće imati gustoću), 20 kapi ulja sjemenki mrkve

Priprema: Rastopite pčelinji vosak, dodajte ulja i dobro promiješajte. Maknite s vatre i ohladite te ulijte u pripremljenu staklenku. Čuvajte u hladnjaku.

Maslac za sunčanje

Sastojci: 24 g macerata mrkve, 25,5 g ulja Monoi de Tahiti, 7,2 g shea maslaca, 7,2 g kokosova maslaca, 3,9 g ulje čileanske maline, 7,2 g pčelinjeg voska, 5 kapi vitamina E, 4 g cinkova oksida, 5 kapi eteričnog ulja geranija

Priprema: Izvažite macerat mrkve, Monoi de Tahiti ulje, shea maslac, kokosov maslac, čileansku malinu i vosak. Otopite u vodenoj kupelji. Kad se vosak otopi, dodajte vitamin E, cinkov oksid i eterično ulje geranija. Promiješajte i izlijte u pripremljeni lončić.

Foto: dreamstime

Zaštitni faktori

karite (shea) maslac - SPF 3 - 6

ulje makadamije - SPF 6

ulje jojobe - SPF 4

sezamovo ulje -SPF 2 - 4

ulje kokosa - SPF 2 - 8

maslinovo ulje - SPF 2 - 8

ulje avokada SPF - 4 - 15

ricinusovo ulje - SPF 6

ulje badema - SPF 5

Biljno ulje pšeničnih klica (Triticum vulgare)

Ulje pšeničnih klica sadrži pretežito linolnu kiselinu i do 7% omega 3 masnih kiselina. Ima visok udio E vitamina, stoga ga koristimo u tretmanima protiv bora, strija, u njezi suhe, atrofirane, oštećene i ispucale kože te za tretiranje ožiljaka. Nezaobilazno je u njezi suncem oštećene kože.

Prirodna ulja za njegu kože nakon sunčanja:

Macerat nevena (Calendula officinalis) i Macerat gospine trave ili kantarionovo ulje (Hypericum perforatum).

Imaju izrazito djelovanje na oštećenja kože - snažno potiču regeneraciju stanica te zarastanje rana i ožiljaka. Jakog su protuupalnog djelovanja pa njima njegujemo upaljenu kožu koja svrbi, opekline, suncem oštećenu kožu, ekceme i dermatitise.

Oprez: kantarionovo ulje se koristi isključivo za regeneraciju kože nakon sunčanja, a nije pogodno tijekom sunčanja jer je fototoksično.

Foto: Thinkstock

Minerali za zaštitu od UVA zračenja

Cinkov oksid je prirodni mineral koji učinkovito štiti od UVA zračenja. U kombinaciji s uljima daje zaštitu od cijelog spektra sunčeva zračenja. Osim u proizvodima za sunčanje, koristi se u njezi kože te umirujućim losionima. Ima antiseptička i antigljivična svojstva zbog kojih primjenjuje se i kao konzervans u prirodnim preparatima za njegu kože. U kreme i losione uobičajeno se dodaje u koncentraciji od 2 do 10 posto.

Ne smijete ga udisati kod pripreme kozmetike. Titanijev dioksid je mineral koji se često kombinira s cinkovim oksidom. Dodavanjem pet posto praha u mješavinu za sunčanje dobiva se faktor 10. Potreban je oprez kod dodavanja većih koncentracija zbog gustoće smjese. Ne smijete ga udisati tijekom pripreme mješavine.