Svi želimo zdravu i lijepu kožu, no mnogi ljudi bore se s nizom problema: Od prvih bora koje se pojave prije nego što ste se nadali, preko akni, crvenila, umorne i suhe kože, pa sve do nekih ozbiljnijih problema koji zahtijevaju liječenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Detoksikacijom tijela riješite se akni

Ako ulažete puno novca u skupe kreme i preparate, a stanje se nije poboljšalo, imajte na umu da nije sve u novcu: Ima jako puno vrlo jednostavnih rješenja kojima svoj problem možete riješiti brzo i efikasno. Prije svega, promislite o tome može li biti stvar u nekom detalju koji zanemarujete, a može značajno utjecati na zdravlje kože.

Evo nekoliko njih, koje donose na portalu Ming:

Ne preskačite kremu za sunčanje

Sigurno ste već čuli, ali vrijedi ponoviti: Redovito nanošenje kreme za sunčanje najlakši je način da vaša koža ostane mladolika i bez bora. Izlaganje suncu prvi je uzrok za nastanak bora, a štetu je mnogo lakše spriječiti nego popraviti. Ne preskačite kremu za sunčanje niti zimi – UV zrake se ne boje hladnoće!

Čistite kistove i spužvice za šminku

Većina žena ne sjeti se čišćenja četkica ili spužvica za šminkanje često, a prljavština i bakterije koje se na njima nakupljaju tijekom vremena mogu uzrokovati izbijanje akni.

Perite četkice svaki drugi tjedan, a spužvicu za nanošenje podloge dobro isperite svaki dan. Pomiješajte nekoliko kapi sredstva za čišćenje lica ili šampona u šalici mlake vode i istrljajte ih dobro četkom.

Grickajte orašaste plodove

Miješani orašasti plodovi izvrstan su međuobrok koji će učiniti čuda za vašu kožu. Pokazalo se da brazilski oraščići povećavaju elastičnost kože i smanjuju rizik od raka kože.

Orasi su prepuni omega-3 masnih kiselina koje smanjuju upalu i sprječavaju izbijanje akni. Makadamije su sjajne u pomaganju i obnavljanju i pomlađivanju kože.

Nabavite dobar serumim

Serumi za kožu puno su koncentriraniji od krema ili losiona, tako da vam je potrebno samo malo proizvoda dnevno da biste vidjeli velike rezultate.

Potražite serume s antioksidansima i pentapeptidima koji će spriječiti štete uzrokovane stresom i povećati razinu prirodnog kolagena. Nanesite serum na svježe opranu kožu i prekrijte ga kremom za sunčanje ili hidratantnom kremom kako biste osigurali hidrataciju.

Očistite svoj mobitel

Svoj pametni telefon vjerojatno stalno premećete po rukama, tražite ga po prepunoj torbici, ili ostavljate na površinama koje nisu čiste i rijetko se sjetite prebrisati ga.

Studija Sveučilišta Stanford pokazala je da prosječni je iPhone ima više bakterija na sebi od WC-a u kupaonici podzemne željeznice. A to je ono što svakodnevno pritišćete uz obraz! Dakle, povremeno čistite ekran svog telefona dezinfekcijskim maramicama.

Serumi su prvi u njezi

Redoslijed nanošenja proizvoda za njegu kože jednako je važan kao i sami proizvodi. Tanji proizvodi s najaktivnijim sastojcima moraju ići prvi. Važno je da budu u izravnom kontaktu s kožom jer su najmoćniji.

Ako prvo nanesete kremu, mogla bi blokirati djelovanje seruma i losiona topivih u vodi. Završite proces hidratantnom kremom ako vam je potrebna, i naravno kremom za sunčanje.

Ograničite mliječne proizvode

Mliječni proizvodi mogu potaknuti stimulaciju masnih žlijezda i dovesti do izlučivanja viška masti i začepljenja pora na koži. Ograničavanjem unosa mliječnih proizvoda, te prelaskom na manje masne proizvode, smanjit ćete rizik od pojave akni.

Također, pripazite na uobičajene namirnice sa skrivenim mliječnim proizvodima, poput preljeva za salate, proteinskih pločica i šejkova.

Koristite Retinol u njezi

Većina dermatologa slaže se da je retinol najbolji dostupni proizvod protiv starenja kože. Potiče proizvodnju kolagena, zaustavlja rast stanica raka i pomaže u liječenju oštećenja od sunca na koži.

Proizvod također ima velike protuupalne prednosti i jednako je dobar u liječenju akni kao i bora.

'Uspavajte' svoju ljepotu

Da, da, 'beauty sleep' je s razlogom dobio taj naziv. Lišavanje sna smanjuje cirkulaciju, zbog čega će vam koža izgledati blijedo i isprano. Također, noć je optimalno vrijeme za tretman pomlađivanja kože spavanjem, jer je to vrijeme kad tjelesni sustav obnove stanica radi u visokoj brzini.

Mala čaša vina

Resveratrol, snažan antioksidans koji se nalazi u crnim vinima, može spriječiti nastanak bora te opuštenost kože koju uzrokuju smog i pasivna izloženost dimu cigareta. Pokazalo se da je snažniji antioksidans čak i od vitamina C te da ima blagi do umjereni utjecaj na zatezanje kože.

Ne zaboravite vrat i grudi

Često prestajemo s rutinom njege kože ispod brade, a vrat prsa su zapravo područja koja su čak i podložnija oštećenju kože, budući da je koža na tim mjestima tanja i slabije opskrbljena krvlju. Koristite istu rutinu koju primjenjujete i na licu, no pazite na to da izbjegavate teške, jako bogate kreme, jer mogu dovesti do iritacije.

Magija sojinog mlijeka

Uvijek držite pakovanje sojinog mlijeka u hladnjaku, za jutra nakon neprospavane noći. To je prirodni protuupalni lijek koji može smanjiti otekline, te hidratizirati kožu, što će ostaviti izvrstan efekt na umornoj koži.

Sojino mlijeko također je izvrsno za smanjenje crvenila i iritacije – samo namočite komadić vate u njega i držite na iritiranom području pet minuta.

Izbjegavajte pretoplu vodu

Iako vrući tuš djeluje savršeno, vruća voda je katastrofa za vašu kožu. Voda previsoke topline isušit će prirodna ulja s površine kože i učiniti je manje masnom. No, ovaj mehanizam djeluje kratko, s vremenom će koži trebati sve više vremena da se oporavi od takvog šoka. Kad dostignete 40-e, izgubit će sposobnost da se oporavi od crvenila i isušivanja.

Pažljivo s pincetom

Depilacija voskom i čupanje dlaka pincetom mogu uzrokovati ožiljke ili mrlje na koži. Kako biste to izbjegli, pripremite kožu tako da ju operete antibakterijskim sredstvom pranjem prije uklanjanja dlačica. Nakon što ste ih skinuli, primijenite njegu koja ima protuupalne sastojke koji će brzo zacijeliti i smiriti kožu.

Navalite na lubenice

Lubenice su bogate likopenom koji smanjuje štetu od izlaganja suncu, sprječava nastanak bora, pa čak može smanjiti rizik od raka kože. Pokušajte pojesti šalicu kockica lubenice dnevno, koristeći je i u voćnim salatama ili smoothiejima.