Dosađivanje će izgraditi dječju kreativnost, ali i snalažljivost

Roditelji se moraju opustiti kako bi si olakšali roditeljstvo, kažu autori knjige “Simplicity parenting” (Pojednostavljeno roditeljstvo). U knjizi ohrabruju majke i očeve da preispituju nove odgojne metode te da uvedu male promjene kako bi pronašli one koje će odgovarati ritmu njihove obitelji. Smatraju da se prenatrpavanje rasporeda treba što više izbjegavati. Djeci su dostupne mnoge izvannastavne aktivnosti, no oni nisu spremni na mnogo obaveza, osobito na one koje sa sobom nose pritiske.

- Ono što zaista želimo od djece je angažman. Želimo da njihova ljubav, primjerice prema instrumentu koji sviraju, raste, razvija se i izdrži tijekom cijelog njihova života, bez obzira na to nastupaju li ili ne i neovisno o tome hoće li ikad postati izvanredni svirači – podsjećaju autori. Kad svedete takve aktivnosti na razumnu mjeru i usmjerite se na osnove, dopuštate svojoj obitelji da funkcionira uz održivi tempo. Autori smatraju dobrom idejom da djeci smanjite i broj igračaka.

Foto: Promo

- Broj igračaka koje vaše dijete vidi i kojima ima pristup trebao bi se drastično smanjiti. Odbacite slomljene igračke, duplikate ili one koje skupljaju prašinu. Dopustite da imaju nekoliko najdražih igračaka. Naime, dok su okruženi gomilom igračaka, djeca gube interes za njih i igru. Previše igračaka samo im odvlači pozornost s igre - pojašnjavaju autori i dodaju kako bi djeca “na oku” trebala imati najviše četiri igračke te da ostale pospremite u košare i kutije.

– Neka se više igraju vani na zraku, ali i dosađuju – kažu.

Dosada će, dodaju, potaknuti njihovu kreativnost i snalažljivost. Stvorite sigurno mjesto za igru i pustite ih da uživaju. Roditelje potiču da djeci smanje zabavu pred ekranom, bili to televizija, mobitel ili računalo, osobito u ranijoj dobi. Rano djetinjstvo je vrijeme kompleksnog razvoja, koji se gradi interakcijom s drugim ljudima i istraživanjem okoliša u kojemu žive, a vrijeme provedeno pred ekranima izravno im to oduzima. Mlađi od dvije godine ne bi uopće trebali gledati televiziju, dok bi onima nešto starijima ona trebala biti ograničena.

Također, istraživanja su pokazala da djeca koja redovito jedu s roditeljima imaju višestruke koristi – zdraviji su, imaju razvijenije jezične vještine te su manje skloni ovisnostima i depresiji. Pojednostavite izbor hrane te im kuhajte više povrća i nudite voće jer će tako usvojiti zdravije navike. Potičite ih da probaju novo jelo barem osam puta prije nego što im dopustite da odustanu. Uključite i njih u kuhanje kako bi bili manje skloni odbijanju hrane. Prije nego što počnete jesti uvedite simbolični ritual, poput molitve, trenutka šutnje ili paljenja svijeće. Taj mali trenutak mira posebno će utjecati na djecu koja su tijekom dana nemirna i brbljava. Zajedno pospremite stol nakon jela jer će tako naučiti pomagati te održavati red i čistoću. Ni važnost sna ne smije se previdjeti.

- Djeci do šeste godine treba do 11 sati sna, a mnoga to ne mogu ‘odspavati’ tijekom noći. Zato potičite drijemanje tijekom dana, a kako bi uvečer lakše zaspali, čitajte im omiljene bajke – savjetuju Payne i Ross.