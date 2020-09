Dosta je nereda! Mali trikovi uz koje ćete ga iskorijeniti iz doma

Bez obzira na to koliko ste uredni, nered se uvijek lako stvori u vašem domu. Tu su knjige, školski pribor i razni predmeti koje stalno koristite. Srećom, postoje jednostavni načini kako zaustaviti nered

<p>Ako niste sigurni odakle započeti, slijedite ove stručne savjete za organizaciju koji će vam pomoći da preuzmete kontrolu nad svojim domom. Ovi savjeti će vam pomoći da maksimalno iskoristite svoj prostor i učiniti ga da izgleda pojednostavljeno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Top savjeti za čišćenje dnevnog boravka</p><h2>Organizirajte svoju kuhinju:</h2><h3>Proširite ormar za pohranu</h3><p>Što se tiče kuhinje, važno je ono što je iznutra. Iskoristite prostor svog ormarića na najbolji mogući način - bez obzira na to koliko je mali. Brzim 'uradi sam' projektom montirajte stalak na stražnju stranu ormarića ili ostave ili pokušajte s nosačem u donjem ormariću proširiti prostor u ormaru, preporučuje stručnjakinja za organiziranje - <strong>Alejandra Costello</strong>.</p><h3>Iskoristite prostor na zidu</h3><p>- Glomazni lonci i tave mogu brzo progutati dragocjeni prostor u ormaru - kaže Alison Victoria, voditeljica 'Kitchen Crashers' na HGTV-u. Izložite ih tako što ćete ih objesiti na S-kukice ili na ovješeni nosač lonaca.</p><h3>'Ukrotite' svoje začine</h3><p>Općenito, začini ostaju svježi otprilike četiri godine. Ako imate isti spremnik korijandera više godina nego što možete izbrojati, izbacite ga. Kad dođe vrijeme za organizaciju, rasporedite ih po abecedi ili ih kategorizirajte prema upotrebi.</p><h2>Uredite svoju kupaonicu:</h2><h3>Bacite proizvode kojima je istekao rok trajanja</h3><p>Kada ste zadnji put provjerili datum isteka roka trajanja na bočici kreme za sunčanje?</p><p>- Odvojite 20 minuta svaka tri mjeseca da izvadite sve iz kupaonskih ormarića i provjerite datume isteka roka. Bacite sve proizvode i predmete kojima je istekao rok trajanja ili koji vam se jednostavno ne sviđaju - kaže <strong>Susan Santoro</strong>, vlasnica Organized 31.</p><h3>Držite ručnike pri ruci</h3><p>Ako vam nedostaje prostora u ormaru, odnesite svoje ručnike ravno u kupaonicu. Ukrasne pletene košare napunite ručnicima za kupaonicu za praktičan, a istovremeno moderan naglasak.</p><h3>Povećajte spremište ispod umivaonika</h3><p>Iskoristite prostor ispod umivaonika s označenim košarama, posudama ili plastičnim ladicama na sklapanje. Odlučite što vrijedi sačuvati slijedeći trik <strong>Matta Muenstera</strong> iz HGTV-a i DIY mreže: 'Sklonite sve dalje od vaših pogleda i gledajte što se nakuplja tijekom sljedeća dva do tri dana. Te predmete vrijedi čuvati na lako dostupnom mjestu. Sve ostalo treba spakirati'.</p><h2>Pospremite svoju spavaću sobu:</h2><h3>Sakrijte košaru za odlaganje rublja</h3><p>Stavite košaru ispod otvorenog noćnog ormarića kako biste stvorili skriveno mjesto za prljavo rublje ili jastuke.</p><h3>Iskoristite prostor ispod kreveta</h3><p>Ako nemate dovoljno prostora u ormaru, spremište ispod kreveta čini čuda. Pohranite bilo kakvu izvansezonsku odjeću ili pribor u vakuumske vrećice za skladištenje i pospremite u spremište ispod kreveta ili ih stavite u kutije ispod kreveta. </p><h2>Uredite svoj ured:</h2><h3>Slijedite pravilo 'trojice'</h3><p>Otvorene police su sjajne u teoriji - sve dok ih ne popunite, jer se dogodi nered.</p><p>- Ograničite predmete koji nisu knjige na najviše tri po polici - kaže <strong>Melissa Picheny,</strong> osnivačica Declutter + dizajna. Njihove veličine i oblici mogu se razlikovati, ali komade organizirajte po boji ili temi - recimo, keramičke vaze u nijansama bež boje.</p><h3>Ostavite prostor za rast</h3><p>Ako policu za knjige napunite do posljednjeg mjesta, tada nećete imati prostora za daljnje rast kolekcije.</p><p>- Cilj je ostaviti barem 10 posto svake police praznom i bez knjiga - objašnjava <strong>Justin Klonsky</strong>, autor knjige Organiziraj i stvori disciplinu. Prije punjenja polica s knjigama, napravite usporedbu, zapitajte se: Kad bih mogao zadržati samo jednu od ove dvije bilježnice, koja bi to bila?</p><h3>Organizirajte kablove</h3><p>Zbog punjača, kabla od lampe i žice od prijenosnog računala, vaš stol može izgledati kao labirint. Osigurajte žice u kabelskoj kutiji koja održava stvari urednima ili instalirajte policu s kabelskim priključcima. Za jednostavniju upotrebu možete upotrijebiti i ukrasnu traku za označavanje kabela</p><h2>Pospremite svoju dnevnu sobu</h2><h3>Očistite stolić</h3><p>Stolići su središnja točka većine dnevnih soba. Koliko god bilo primamljivo prekriti ga knjigama, svijećama i cvijećem, stilistica rekvizita <strong>Stephanie Hanes</strong> preporučuje da se on vidi što jasnije.</p><p>- Da biste stvorili iluziju da u sobi nema nereda, vrh stolića trebao bi biti 75 posto čist. Stilovi stolića s ladicama ili policama ispod njega ća vam pomoći - savjetuje.</p><h3>Stvorite dobar protok</h3><p>- Ne radi se toliko o tome gdje stavljate svoj namještaj, već o vrstama koje odaberete. U svakoj sobi koju dizajniram pokušavam uključiti barem jedan okrugli komad, poput stolića, oko kojeg ljudi mogu hodati bez razbijanja koljena - kaže dizajnerica interijera <strong>Katie Rosenfeld</strong>. Također preporučuje ispunjavanje prostora svestranim komadima poput taburea, koji se mogu koristiti za sjedenje ili za držanje pića.</p><h3>Učinite dnevni boravak gostoljubivim</h3><p>- Manji predmeti poput vaza, svijeća i ukrasa koji se nalaze na pladnju koji je lako premjestiti kad dođu gosti može učiniti veliku razliku - kaže Klonsky. Na taj način možete na brzinu brzo ukloniti višak nereda prije nego što oni stignu - jer smo očito skloniji čišćenju kuće kada gosti dolaze, a ne sebe.</p><h3>Uparite jastuke po bojama</h3><p>Što god radili, ne pretjerujte s jastucima na trosjedu.</p><p>- Imajte tri jastuka u komplementarnim bojama i uzorcima te uvijek imajte barem jedan običan, jednobojan - kaže Picheny. Masivni kauč, međutim, može podnijeti i do pet jastuka - dva obična i tri s uzorkom, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/home/organizing/tips/g656/decluttering-tips/?slide=16" target="_blank">Good Housekeeping</a>.</p>