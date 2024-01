Dr. Kaliterna: U egzosomima se krije budućnost anti-age njege

Egzosomi su pojam koji ćemo u 2024. godini prihvatiti raširenih ruku, kao što smo prigrlili retinol posljednjih godina. Ovaj antiage sastojak ne može se uspoređivati s retinolom jer je od njega nemjerljivo efikasniji, ističe vodeći hrvatski dermatolog dr. Dinko Kaliterna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Dermatologinja dr. Jelena Jakić objašnjava što su strije i kako ih se riješiti. | Video: Josip Regović/Pixsell

- To je kao da uspoređujete nešto iz prapovijesti s 21. stoljećem. Budućnost kozmetike bit će temeljena na egzosomima, no jako je važno jesu li oni biljnog ili ljudskog podrijetla, u kojoj su koncentraciji, kako su proizvedeni i koja je vrsta egzosoma. U ideji, oni su nešto najbolje za kožu, no važno je da je proizvod kvalitetno napravljen i da su egzosomi u dobrom obliku - objašnjava Kaliterna.

Foto: DREAMSTIME

Egzosomi su vrlo moćni, a sad su dostupni i u proizvodima za njegu lica pa ih napokon možemo koristiti i kod kuće.

- Prednost egzosoma je u tome što regeneriraju kožu, djeluju na oštećenja stanica pa one bolje 'rade', što je temelj pomlađivanja. U kremi egzosomi imaju mnoštvo benefita poput biološkog pomlađivanja kože za nekoliko godina, stvaranja kolagena, smanjenja pigmentacije i mnogih drugih - zaključuje dermatolog.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus

Iako nam sad zvuče kao znanstvena fantastika, stručnjaci smatraju da će u 2024. poharati beauty tržište i postati osnovni sastojak mnogih novih skincare proizvoda.

POGLEDAJTE VIDEO: ISTINE I LAŽI ESTETSKIH TRETMANA POZNATIH I SLAVNIH