Dr. Kardum o žgaravici: Nije dobro uzimati sodu bikarbonu

Žgaravica se javlja se kao osjećaj pečenja iza donjeg dijela prsne kosti ili visoko u ‘žličici’, koji se povremeno širi u grudni koš, sve do ždrijela. Mogu je pratiti učestalo podrigivanje, osjećaj mučnine i nadutosti nakon jela te nelagoda i bol u gornjem trbuhu. Neugodni osjećaj može potrajati od nekoliko minuta do nekoliko sati, a uzrok je najčešće povezan s prehrambenim navikama, kaže gastroenterolog-hepatolog prof. dr. sc. Duško Kardum iz KB-a Dubrava. Okidači za žgaravicu mogu biti premasna i prejako začinjena hrana, kofein (posebno ujutro, na prazan želudac), konzervirana hrana, citrusi, gazirana pića, alkohol, sve prženo i jaki okusi, među ostalim i pepermint, pa je prvi korak u prevenciji dijeta.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Ukratko, napadaji žgaravice mogu se prevenirati već i izbacivanjem prejako začinjene hrane, prije svega previše ljutih ili kiselih okusa, te premasne hrane. Žgaravica se često javlja i kao reakcija na prevruću hranu ili previše rashlađene napitke, pa ih svakako izbjegavajte - ističe sugovornik. Kod nekih ljudi okidač može biti jutarnja kava, pogotovo na prazan želudac, pa je radije pijte uz doručak ili nakon njega. Obavezno se treba kloniti i navike da cijeli dan ne jedemo ništa pa se nakrcamo hranom na večer.

Olakšanje iz šalice

Umjesto toga, prehranu treba organizirati u više manjih obroka, s tim da zadnji veći obrok, večeru, treba pojesti najkasnije oko 18 sati, kako u krevet ne biste išli s pretrpanim želucem. Također, ne jedite barem sat vremena prije vježbanja, čak i ako ćete se baviti jogom ili plesom, jer svaki pritisak na pun želudac može potaknuti napadaj. U prehrani je dobro staviti naglasak na lužnate namirnice, koje neutraliziraju želučanu kiselinu, kao što su banane, avokado, smokve, kivi, grožđe, kruške, ananas, zatim masline, mrkva, cvjetača, gljive, mahune, zelena salata, grašak, špinat, rajčica, heljda, buča, jaja i riba.

Kod povremenih i blagih žgaravica, čim se pojavi osjećaj pečenja, popijte čašu vode, koja će ublažiti kiselinu u jednjaku.

Korisni mogu biti i čajevi sljeza i lana jer potiču prirodnu proizvodnju sluzi koja štiti opnu želuca i djelomično neutralizira djelovanje želučane kiseline, ističe dr. Ksenija Krajina Pokupec, fitoaromaterapeutkinja iz savjetovališta Botana. Dodaje kako svaki dan treba popiti od pola litre do litru čaja od tih biljaka. Uz čaj, tijekom tri mjeseca može pomoći i redovito korištenje biljnih kapi od matičnjaka, stolisnika ili anđelike, dodaje dr. Krajina Pokupec.

Iako se u narodnoj predaji često preporučuje čaša vode u kojoj ste otopili žličicu sode bikarbone, to nije najbolje rješenje.

Foto: Dreamstime

- Žličica sode bikarbone otopljena u vodi može biti rješenje jednom ili dvaput kad nemate pri ruci lijek, no ne preporučuje se uzimati je umjesto lijeka. Naime, ona kod napadaja žgaravice može neutralizirati kiselinu u želucu i riješiti problem, no ako je unosite dulje, mijenja i lužnati status u želucu, što također nije dobro i može poremetiti apsorpciju hranjivih tvari i lijekova - upozorava prof. dr. Kardum.

Opasni uzročnici

Zato su za blaži oblik žgaravice bolji izbor lijekovi koji razrjeđuju kiselinu, poput gastala. To bi, uz pridržavanje dijete, najčešće trebalo biti dovoljno da se žgaravica ubrzo povuče.

- Ako se napadaj ne smiruje, to može biti znak da su u pitanju ozbiljniji uzroci, pa se treba posavjetovati s liječnikom. Prekiselo stanje u želucu može dovesti do upale želučane sluznice, odnosno gastritisa, pa liječnik može prepisati peptoran, kaže prof. dr. Kardum. Osim toga, žgaravica može dovesti do gubitka apetita i smanjenja tjelesne težine te biti povezana i s čirom na želucu ili dvanaesniku, kao i karcinomom jednjaka i želuca.

Foto: Dreamstime

- Ako se pojavi dugotrajni osjećaj otežanoga gutanja, nadražaj na kašalj i primjese krvi ili crnog sadržaja u ustima, svakako se treba javiti liječniku da se isključi neki od ovih uzroka - upozorava sugovornik.

Hrana i pića koja potiču žgaravicu

Pržena hrana - Ako ste skloni žgaravici, izbjegavajte masnu i prženu hranu. Klonite se ‘fast fooda’ jer je dijeta prevencija

- Ako ste skloni žgaravici, izbjegavajte masnu i prženu hranu. Klonite se ‘fast fooda’ jer je dijeta prevencija Gazirana pića - Žgaravica može biti reakcija na prevruću hranu ili previše rashlađene napitke, pa ih je dobro izbjegavati. Gazirana pića pogotovo potiču žarenje

- Žgaravica može biti reakcija na prevruću hranu ili previše rashlađene napitke, pa ih je dobro izbjegavati. Gazirana pića pogotovo potiču žarenje Ljuti začini - Okidač može biti i ljuta ili prejako začinjena hrana, stoga je dobro izbjegavati sve jake okuse

- Okidač može biti i ljuta ili prejako začinjena hrana, stoga je dobro izbjegavati sve jake okuse Alkohol - Također potiče žarenje, pogotovo u kombinaciji s gaziranim pićima koja su također jedan od okidača

- Također potiče žarenje, pogotovo u kombinaciji s gaziranim pićima koja su također jedan od okidača Pepermint - Žgaravicu mogu izazvati jaki okusi, a među njima su i žvakaće s okusom peperminta

- Žgaravicu mogu izazvati jaki okusi, a među njima su i žvakaće s okusom peperminta Citrusi - Kao i ljute, treba izbjegavati prekisele okuse, pa citrusi također mogu biti jedan od okidača

- Kao i ljute, treba izbjegavati prekisele okuse, pa citrusi također mogu biti jedan od okidača Kava - Kofein isto potiče žgaravicu, posebno ujutro na prazan želudac, stoga je prije jutarnje kave preporučljivo doručkovati

Ne jedite dva sata prije odlaska na spavanje, a nakon večere prošetajte

Ako ste skloni žgaravici, klonite se noćnih obroka. Zlatno je pravilo da se ne jede minimalno dva sata prije odlaska u krevet. Naime, nakon jela počinje proces probave, kojim se povisuje razina kiseline u želucu. Čim legnete, gravitacija pogoršava stvar. Kad ležite u bilo kojem položaju, omogućujete kiselini da se vrati u jednjak. Nakon večere je najbolje prošetati.

Nekima smeta i sirovo voće, tad se jedu kompoti

Sirovo voće i povrće kod nekih ljudi također može biti “okidač” za pojavu žgaravice, pogotovo ono koje organizam ne može lako preraditi. Ako imate česte žgaravice, obavezno kuhajte ili propirjajte sve povrće, a voće jedite samo kuhano (u kompotu), kaže dr. Ksenija Krajina Pokupec.

Napadaj može spriječiti ležanje na povišenom

Žgaravica je često i simptom slabljenja mišićnog prstena između jednjaka i želuca, što može dovesti do gastroezofagealnog refluksa - povrata želučanog sadržaja u jednjak. Zato je može pratiti zadah po hrani, pa i nagon za povraćanjem, što se često javlja noću, dok ležimo, kad se prsten između jednjaka i želuca opusti i hrana se lako vraća u jednjak. Napadaj može spriječiti ležanje na povišenom položaju, no često nije dovoljno samo podignuti uzglavlje s više jastuka nego i pod madrac treba postaviti nešto što će podignuti gornji dio tijela.