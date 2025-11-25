Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
USPJEH ZNANOSTI

Nada za oboljele: Nova terapija s nanokapima za nos ubila je tumor na mozgu kod miševa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nada za oboljele: Nova terapija s nanokapima za nos ubila je tumor na mozgu kod miševa
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Korištenjem nazalnih nanokapljica koje aktiviraju STING imunološki odgovor, istraživači su uspjeli dostaviti snažne antitumorske čestice izravno u mozak, bez kirurškog zahvata

Znanstvenici su razvili novu, neinvazivnu terapiju koja pokazuje izniman potencijal u borbi protiv glioblastoma, jednog od najagresivnijih i najsmrtonosnijih tumora mozga. Korištenjem nazalnih nanokapljica koje aktiviraju STING imunološki odgovor, istraživači su uspjeli dostaviti snažne antitumorske čestice izravno u mozak, bez kirurškog zahvata. U kombinaciji s terapijama koje stimuliraju T-stanice, tretman je u potpunosti uklonio tumore kod miševa i stvorio dugotrajnu imunost.

Foto: Photographer:Sergey Nivens

Rezultati su objavljeni u časopisu PNAS i nagovještavaju novi smjer u imunoterapiji tumora mozga.

Zašto je glioblastom toliko teško liječiti?

Glioblastom nastaje iz astrocita – vrste moždanih stanica – i najčešći je maligni tumor mozga, s brzim napredovanjem i gotovo uvijek fatalnim ishodom. Jedan od glavnih izazova u liječenju je sama priroda mozga: terapije teško prolaze krvno-moždanu barijeru, pa je dostava lijekova iznimno ograničena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Umjetnine mozak 01:00
Umjetnine mozak | Video: 24sata/REUTERS

- Htjeli smo promijeniti tu stvarnost i razviti neinvazivni tretman koji bi aktivirao imunološki sustav da se bori protiv glioblastoma. Pokazali smo da precizno dizajnirane nanostrukture, sferne nukleinske kiseline, mogu sigurno i učinkovito uključiti snažne imunološke mehanizme u mozgu - rekao je prof. Alexander H. Stegh, jedan od vodećih autora studije sa Sveučilišta Washington u St. Louisu.

SUHI ZRAK Spavate s uključenim grijanjem? Evo zašto to ne smijete raditi
Spavate s uključenim grijanjem? Evo zašto to ne smijete raditi

Pretvaranje „hladnog tumora“ u imunološki aktivan

Glioblastom se smatra „hladnim tumorom“, što znači da prirodno ne izaziva snažan imunološki odgovor. Da bi se imunitet aktivirao, znanstvenici su se usredotočili na STING odgovor – signalni mehanizam koji se uključuje kad stanice detektiraju stranu DNA.

Lijekovi koji aktiviraju STING pokazali su potencijal, ali se brzo razgrađuju i moraju se ubrizgavati izravno u tumor, što zahtijeva invazivne postupke i ponovljene aplikacije.

Foto: Dreamstime

Ovdje nastupa nova tehnologija: sferne nukleinske kiseline s jezgrom od zlatnih nanočestica.

Zlato u službi medicine: nosač koji putuje od nosa do mozga

U suradnji s prof. Chadom Mirkinom sa Sveučilišta Northwestern, tim je dizajnirao nanostrukture s jezgrom od zlata obložene kratkim DNA fragmentima koji aktiviraju STING imunološki odgovor. Umjesto injekcija u mozak, istraživači su lijek primijenili kao jednostavne nazalne kapljice.

OBRATITE PAŽNJU Muškarci, pripazite - ovo je 10 štetnih namirnica za prostatu
Muškarci, pripazite - ovo je 10 štetnih namirnica za prostatu

Ovo je prvi put da je nano terapija demonstrirala sposobnost aktivacije imunološkog odgovora protiv tumora mozga upravo tim, potpuno neinvazivnim putem.

Nakon primjene, čestice su pratile put glavnog živca lica prema mozgu. Tamo su se nakupljale u točno određenim imunološkim stanicama unutar tumora, dodatno stimulirajući njegovu obranu. Terapija se pritom nije širila tijelom, čime se smanjuje rizik od nuspojava.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kombinirana terapija koja briše tumor – i sprječava povratak

Najbolji rezultati postignuti su kada su znanstvenici kombinirali nazalnu nanoterapiju s lijekovima koji aktiviraju T-limfocite. Dvije doze takvog tretmana potpuno su uklonile tumore kod miševa i stvorile dugotrajnu zaštitu, sprječavajući ponovno pojavljivanje bolesti.

Ovaj pristup nadmašio je sve postojeće STING-ciljane terapije.

RAZNI BENEFITI Evo kako banane utječu na tijelo, ovisno o tome jedete li ih ujutro, popodne ili navečer
Evo kako banane utječu na tijelo, ovisno o tome jedete li ih ujutro, popodne ili navečer

Iako aktivacija STING odgovora sama po sebi nije dovoljna za trajno izlječenje, kombiniranje više imunoloških mehanizama unutar jedne nanostrukture moglo bi otvoriti put prema snažnijim, preciznijim i sigurnijim terapijama za glioblastom i druge tumore otporne na imunoterapiju.

- Ovo je važan korak prema kliničkoj primjeni i donosi novu nadu u borbi protiv tumora mozga - zaključio je Stegh, piše Sciencedaily.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka
LJESTVICA POPULARNOSTI

Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka

Donosimo rang listu znakova Zodijaka koji su češće omiljeni u društvu. Ipak, bez obzira na poziciju na ljestvici, niti jedan znak nije 'vrjedniji' ili 'bolji' od drugih zbog svoje društvenosti i šarma
Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti

Svaki roditelj voli svoje dijete, no nema svatko isti pristup odgoju. Tako će Jarac i Djevica inspirirati dijete kritikom, Rakovi pretjerivati sa zaštitom, a Ovnovi prijetiti
Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica
OTKRIVAJU JEANS EXPERTICE

Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica

Čim vas vide, Jeans Experti posebno educirani stručnjaci za odabir traperica, znaju koji ste broj i dužina te koji vam 'fit' najbolje odgovara. Pomoći će vam pronaći savršeni par traperica u minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025