Nada za oboljele: Nova terapija s nanokapima za nos ubila je tumor na mozgu kod miševa

Znanstvenici su razvili novu, neinvazivnu terapiju koja pokazuje izniman potencijal u borbi protiv glioblastoma, jednog od najagresivnijih i najsmrtonosnijih tumora mozga. Korištenjem nazalnih nanokapljica koje aktiviraju STING imunološki odgovor, istraživači su uspjeli dostaviti snažne antitumorske čestice izravno u mozak, bez kirurškog zahvata. U kombinaciji s terapijama koje stimuliraju T-stanice, tretman je u potpunosti uklonio tumore kod miševa i stvorio dugotrajnu imunost.

Foto: Photographer:Sergey Nivens

Rezultati su objavljeni u časopisu PNAS i nagovještavaju novi smjer u imunoterapiji tumora mozga.

Zašto je glioblastom toliko teško liječiti?

Glioblastom nastaje iz astrocita – vrste moždanih stanica – i najčešći je maligni tumor mozga, s brzim napredovanjem i gotovo uvijek fatalnim ishodom. Jedan od glavnih izazova u liječenju je sama priroda mozga: terapije teško prolaze krvno-moždanu barijeru, pa je dostava lijekova iznimno ograničena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Umjetnine mozak | Video: 24sata/REUTERS

- Htjeli smo promijeniti tu stvarnost i razviti neinvazivni tretman koji bi aktivirao imunološki sustav da se bori protiv glioblastoma. Pokazali smo da precizno dizajnirane nanostrukture, sferne nukleinske kiseline, mogu sigurno i učinkovito uključiti snažne imunološke mehanizme u mozgu - rekao je prof. Alexander H. Stegh, jedan od vodećih autora studije sa Sveučilišta Washington u St. Louisu.

Pretvaranje „hladnog tumora“ u imunološki aktivan

Glioblastom se smatra „hladnim tumorom“, što znači da prirodno ne izaziva snažan imunološki odgovor. Da bi se imunitet aktivirao, znanstvenici su se usredotočili na STING odgovor – signalni mehanizam koji se uključuje kad stanice detektiraju stranu DNA.

Lijekovi koji aktiviraju STING pokazali su potencijal, ali se brzo razgrađuju i moraju se ubrizgavati izravno u tumor, što zahtijeva invazivne postupke i ponovljene aplikacije.

Foto: Dreamstime

Ovdje nastupa nova tehnologija: sferne nukleinske kiseline s jezgrom od zlatnih nanočestica.

Zlato u službi medicine: nosač koji putuje od nosa do mozga

U suradnji s prof. Chadom Mirkinom sa Sveučilišta Northwestern, tim je dizajnirao nanostrukture s jezgrom od zlata obložene kratkim DNA fragmentima koji aktiviraju STING imunološki odgovor. Umjesto injekcija u mozak, istraživači su lijek primijenili kao jednostavne nazalne kapljice.

Ovo je prvi put da je nano terapija demonstrirala sposobnost aktivacije imunološkog odgovora protiv tumora mozga upravo tim, potpuno neinvazivnim putem.

Nakon primjene, čestice su pratile put glavnog živca lica prema mozgu. Tamo su se nakupljale u točno određenim imunološkim stanicama unutar tumora, dodatno stimulirajući njegovu obranu. Terapija se pritom nije širila tijelom, čime se smanjuje rizik od nuspojava.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kombinirana terapija koja briše tumor – i sprječava povratak

Najbolji rezultati postignuti su kada su znanstvenici kombinirali nazalnu nanoterapiju s lijekovima koji aktiviraju T-limfocite. Dvije doze takvog tretmana potpuno su uklonile tumore kod miševa i stvorile dugotrajnu zaštitu, sprječavajući ponovno pojavljivanje bolesti.

Ovaj pristup nadmašio je sve postojeće STING-ciljane terapije.

Iako aktivacija STING odgovora sama po sebi nije dovoljna za trajno izlječenje, kombiniranje više imunoloških mehanizama unutar jedne nanostrukture moglo bi otvoriti put prema snažnijim, preciznijim i sigurnijim terapijama za glioblastom i druge tumore otporne na imunoterapiju.

- Ovo je važan korak prema kliničkoj primjeni i donosi novu nadu u borbi protiv tumora mozga - zaključio je Stegh, piše Sciencedaily.