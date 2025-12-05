Split: Pacijentici uklonili tumor od čak 3,3 kilograma

U Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split izvedena je zahtjevna višesatna operacija tijekom koje je pacijentici uspješno odstranjen tumor vrata podčeljusne žlijezde slinovnice, težak čak 3,3 kilograma, izvijestila je splitska bolnica.

S obzirom na neuobičajeno velike dimenzije tumora te pritisak na ključne anatomske strukture vrata zahvat je bio izuzetno izazovan, kažu u bolnici.

Unatoč složenim anatomskim, funkcionalnim, ali i estetskim okolnostima operacija je protekla uspješno i bez komplikacija.

Tumor je u cijelosti uklonjen, a defekt nastao uklanjanjem tumora je adekvatno rekonstruiran. Pacijentica se izvrsno oporavlja, a svi postoperacijski nalazi su uredni, kažu u KBC- u.

Zahvat je izveo tim maksilofacijalnih kirurga u sastavu Slaven Lupi-Ferandin, Ante Mihovilović i Sanja Kadić uz pomoć sestara instrumentarki Ivne Župić, Antonije Čikeš i Lu Domjanović.

U anesteziološkom timu bili su Sunčica Šuškov, i Neven Kuduz te anesteziološka tehničarka Mara Vardić, koji su održavanjem stabilnih uvjeta tijekom operacije omogućili sigurno izvođenje zahvata unatoč kompresiji dišnih struktura tumorom.

"Ovaj uspješan zahvat potvrđuje visoku razinu stručnosti Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Split i njegovu sposobnost rješavanja izrazito kompleksnih kliničkih slučajeva, istovremeno naglašavajući kontinuirani napredak u uvođenju novih kirurških tehnika i izvođenju sve složenijih zahvata", izjavio je pročelnik Zavoda Saša Ercegović.

Time se, dodao je osigurava vrhunska skrb za maksilofacijalne pacijente iz cijele Dalmacije koja gravitira Splitu kao središnjem regionalnom referentnom centru.