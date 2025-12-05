Obavijesti

News

Komentari 0
KBC SPLIT

Split: Pacijentici uklonili tumor od čak 3,3 kilograma

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Pacijentici uklonili tumor od čak 3,3 kilograma
Zagreb: Tim liječnika iz KB Dubrava ugrađuje čovjeku čeljusni zglob | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tumor je u cijelosti uklonjen, a defekt nastao uklanjanjem tumora je adekvatno rekonstruiran. Pacijentica se izvrsno oporavlja, a svi postoperacijski nalazi su uredni, kažu u KBC- u

U Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split izvedena je zahtjevna višesatna operacija tijekom koje je pacijentici uspješno odstranjen tumor vrata podčeljusne žlijezde slinovnice, težak čak 3,3 kilograma, izvijestila je splitska bolnica. 

S obzirom na neuobičajeno velike dimenzije tumora te pritisak na ključne anatomske strukture vrata zahvat je bio izuzetno izazovan, kažu u bolnici.

Unatoč složenim anatomskim, funkcionalnim, ali i estetskim okolnostima operacija je protekla uspješno i bez komplikacija.

Tumor je u cijelosti uklonjen, a defekt nastao uklanjanjem tumora je adekvatno rekonstruiran. Pacijentica se izvrsno oporavlja, a svi postoperacijski nalazi su uredni, kažu u KBC- u.

OBJAVILI DETALJE U Splitu predstavili novu metodu liječenja tumora
U Splitu predstavili novu metodu liječenja tumora

Zahvat je izveo tim maksilofacijalnih kirurga u sastavu Slaven Lupi-Ferandin, Ante Mihovilović i Sanja Kadić uz pomoć sestara instrumentarki Ivne Župić, Antonije Čikeš i Lu Domjanović.

U anesteziološkom timu bili su Sunčica Šuškov, i Neven Kuduz te anesteziološka tehničarka Mara Vardić, koji su održavanjem stabilnih uvjeta tijekom operacije omogućili sigurno izvođenje zahvata unatoč kompresiji dišnih struktura tumorom.

"Ovaj uspješan zahvat potvrđuje visoku razinu stručnosti Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Split i njegovu sposobnost rješavanja izrazito kompleksnih kliničkih slučajeva, istovremeno naglašavajući kontinuirani napredak u uvođenju novih kirurških tehnika i izvođenju sve složenijih zahvata", izjavio je pročelnik Zavoda Saša Ercegović.

Time se, dodao je osigurava vrhunska skrb za maksilofacijalne pacijente iz cijele Dalmacije koja gravitira Splitu kao središnjem regionalnom referentnom centru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025