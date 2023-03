'Drastično sam smanjila svoje ogromne grudi i to je najbolja stvar koju sam ikad napravila'

Djevojka je dala oko 3800 eura za operaciju smanjenja grudi. Kaže da je to najbolja stvar koju je ikada napravila.

Phoebe je otputovala u Tursku i oglasila se na društvenim mrežama te objasnila kako je u Britaniji bila na listi čekanja više od tri godine, ali je nakon tako dugog čekanja odlučila odletjeti u inozemstvo na operaciju.

- Pođite sa mnom u Tursku na operaciju smanjenja grudi - objavila je u videu.

Djevojka je prvo pozirala u ogledalu, dok je nosila dekoltirani top, pokazujući svoje velike grudi. Zatim je sletjela u Tursku i ispričala kako je protekao njezin put.

- Dobila sam VIP tretman kamo god sam trebala ići. Uključili su mi prekrasan hotel i sve obroke - dodaje.

Nakon operacije, Phoebe je rekla da se dobro osjeća.

- Dobro sam, samo sam umorna - kaže.

Uvijek se pitala kako bi joj manje grudi stajale, a nakon što je otišla pod nož bila je zadovoljna svojom odlukom.

- To je najbolja stvar ikada. Tako sam sretna - izjavila je.

Korisnici društvenih mreža ostali su zapanjeni njezinim novim izgledom i brzo su to izrazili u komentarima.

- Izgledaš puno bolje, tako sam sretna zbog tebe - hvalili su je.

- Izgledaš fantastično - složili su se mnogi.

- Nevjerojatno. Kakvi su ožiljci, ako smijem pitati? - pitali su je na što im je odgovorila kako uopće nisu loši, toliko su izblijedjeli da su joj trenutno samo svijetloružičaste linije ostale.

U drugom videu, Phoebe je detaljnije opisala operaciju i cijenu.

- Cijena je bila 3800 eura. Razgovarala sam s nekoliko različitih ljudi iz različitih klinika jer ih je doslovno jako puno i odabrala sam jednu koja je bila malo skuplja, jer osjećam da dobiješ ono što platiš. Nema smisla birati onaj koji je super jeftin, jer morate razmisliti zašto je tako... Što se tiče mog oporavka, nisam imala ozbiljnih komplikacija ili slično. To je dug proces ozdravljenja, potrebno je vrijeme, ali osjećam se dobro, mogu obavljati normalne aktivnosti. Uglavnom, dok sam bila na operaciji, osjećala sam se malo ukočeno, ali nisam osjećala nikakvu bol, samo sam se osjećala malo umorno, ali mogla sam ići trčati da sam htjela. Imam i kompresijski grudnjak i to moram nositi šest tjedana. Nisam imala nikakve implantate, ništa nije neprirodno, to je bilo samo smanjenje i podizanje, tako da su u biti samo uklonili višak masnog tkiva, a zatim su podigli mišiće - detaljno je objasnila proceduru.

