Drvenu dasku čistite u 3 koraka - da ne bi bila prijetnja zdravlju

Jednom mjesečno očistite drvenu dasku krupnijom soli, limunom i soda bikarbonom kako bi se uklonile trajnije naslage. Osim toga, ovim postupkom ćete je i dezinficirati

<p>Drvene daske je izuzetno važno dobro očistiti svaki put nakon upotrebe, posebno ako ste na njoj rezali meso, jer je to pogodno tlo za razmnožavanje bakterija. Također, stručnjaci savjetuju da se meso reže isključivo na jednoj, a povrće na drugoj dasci, posebno ono koje jedete sirovo. Također, dasku za rezanje sirovog mesa trebalo bi češće dezinficirati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako napraviti domaći dezinficijens:</p><p>Daske bi, kaže <strong>Candice Batista</strong>, stučnjakinja za eko čišćenje, valjalo čistiti u tri koraka.</p><h2>1. Pravilno pranje nakon svake upotrebe</h2><p>Prvi korak je ono što svi manje više rade, a to je pranje vrućom vodom i deterdžentom za posuđe nakon svake upotrebe. No kod ovog koraka treba paziti na sušenje.</p><p>- Nakon pranja je svakako dobro osušite kuhinjskom krpom, ne ostavljajte je da se suši na zraku, jer je važno da bude suha što prije kako voda ne bi prodrla dublje u nju što vremenom vodi do nakupljanja mikroba. Svakako je osušite krpom za brisanje posuđa - savjetuje Batista.</p><p>- Ne želite je stavljati ni u perilicu posuđa, a niti ostaviti je da stoji u vodi u vašem sudoperu. Budite ustrajni i brzo je operite, isperite i osušite nakon upotrebe - dodala je. </p><h2>2. Posebno pranje jednom u dva tjedna</h2><p>- Uz redovita pranja, morat ćete temeljitije dezinficirati dasku za rezanje svakih nekoliko tjedana, pogotovo ako je koristite za rezanje sirovog mesa - kaže Batista.</p><p>- Možete na nju nanijeti tanki sloj vodikovog peroksida od 3 posto, ostaviti da odstoji nekoliko minuta, a potom obrisati suhom spužvom. Na kraju isperite dasku toplom vodom i osušite. Ako nemate pri ruci vodikovog peroksida, kao zamjenu posegnite za jabučnim ili alkoholnim octom, iako će biti nešto slabija zamjena - pojasnila je postupak.</p><p>Nanesite ocat, protrljajte i ostavite deset minuta, a potom isperite vrućom vodom. Postoji još jedan način dezinfekcije - pospite sodu po dasci, potom prelijte octom, ostavite desetak minuta pa isperite vrućom vodom.</p><h2>3. 'Generalno' čišćenje jednom mjesečno</h2><p>Očistite drvenu dasku abrazivnom smjesom kako bi se uklonile trajnije naslage. Ova metoda ne samo da dobro čisti površinu daske, već će od nje i ugodnije mirisati. Osim toga, ovim postupkom ćete je i dezinficirati.</p><p>Potrebni sastojci: pola šalice krupne soli, pola limuna, žlica soda bikarbone (po potrebi).</p><p>Postupak: Pospite sol po čiastoj dasci i ostavite da odstoji oko deset minuta. Potom polovicom limuna dobro izribajte površinu. Nakon toga je isperite vrućom vodom kako biste uklonili ostatke soli i limuna, dobro osušite krpom.</p><p>Ukoliko daska i dalje ima neugodan miris, uzmite soda bikarbonu jer ona neutralizira mirise pa je pospite po dasci, protrljajte spužvicom, isperite vrućom vodom i obrišite suhom krpom.</p><p>- Na kraju nanesite malo ulja od maslačka kako biste dasku zaštitili od porezotina od noža. Za to može poslužiti i ulje od oraha ili od badema - kaže Batista, a prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-clean-and-disinfect-wooden-cutting-boards-naturally?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=facebook--9-30-2020&utm_term=home&utm_content=new&fbclid=IwAR3AiHriAOXyFxPwt1ZHfv3roZhTwxmNo9tWy9YWHKFBFA8p7bbDkn_JRLo." target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p><p>Postoji jedan sličan način uklanjanja tragova noža:</p><p>Istrljajte je solju i limunom kao što je ranije opisano, pa isperite i osušite suhom krpom - to će izjednačiti površinu daske da se tragovi rezanja nožem ne vide, a i uništit će mikroorganizme nataložene na površini. </p><p>Sljedeći korak je poliranje kokosovim uljem. Stavite žličicu ulja na dasku pa je istrljajte dobro čistom spužvicom ili krpicom.</p>