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SKRIVENI BISER

Drvo na hrvatskom otoku prkosi gravitaciji, plaže su zlatne, a ovdje nema ni automobila

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Drvo na hrvatskom otoku prkosi gravitaciji, plaže su zlatne, a ovdje nema ni automobila
Vrgada: Večernjakova turistička patrola | Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Na Jadranu još postoje mjesta bez automobila i gužvi, a jedno od njih skriva i svoj zaštitni znak. Na rubu strme stijene na otoku Vrgadi raste bor koji godinama prkosi buri, vremenu i gravitaciji te privlači posjetitelje

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Vrgada se nalazi u Pašmanskom kanalu, nasuprot Pakoštanama i Biogradu na Moru. Do nje se dolazi isključivo brodom, a javna linija povezuje otok s Pakoštanama i Biogradom tijekom cijele godine. Plovidba iz Pakoštana traje oko pola sata, a iz Biograda približno sat vremena.

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Otok bez automobila

Jedna od stvari po kojima se Vrgada razlikuje od brojnih razvikanijih jadranskih destinacija jest činjenica da na otoku nema automobila. Umjesto njih, među karakterističnim prizorima su trokolice kojima se lokalno stanovništvo služi za prijevoz stvari. Otok je malen i pogodan za istraživanje pješice, a oko dvije trećine njegove površine prekrivaju borove šume.

Na površini od svega nekoliko četvornih kilometara smjestilo se istoimeno naselje, dok ostatkom otoka dominiraju zelenilo, more i manje uvale. Upravo zbog zlatnog pijeska na pojedinim plažama Vrgadu se nerijetko opisuje i kao „zlatni otok”.

Vrgada: Večernjakova turistička patrola
Vrgada: Večernjakova turistička patrola | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Drvo koje kao da visi iznad mora

Najneobičniji prizor čeka posjetitelje kod plaže Podbrizi. Na rubu pješčane stijene raste bor čiji položaj izgleda gotovo nemoguće – stablo se drži iznad strme obale unatoč izloženosti buri i drugim vremenskim uvjetima. S vremenom je postalo jedan od najprepoznatljivijih fotografskih motiva otoka.

Vrgada: Večernjakova turistička patrola
Vrgada: Večernjakova turistička patrola | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ispod njega nalazi se jedna od najpoznatijih vrgadinskih plaža. Podbrizi je pješčana plaža uz koju se uzdiže Crveni Brig, upečatljiv zid crvenkasto-zlatnog pijeska, dok se iznad njega nastavlja gusta borova šuma. Službena stranica Vrgade navodi da je upravo crvena boja ovog područja povezana i sa starim rimskim nazivom otoka 'Insula rubricata', odnosno Crveni otok.

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Do otočića se može i kroz more

Nasuprot Podbriziju nalazi se maleni otočić Artina. More između obale i otočića vrlo je plitko, pa se za mirnog mora kroz njega može prolaziti, dok službena stranica kao mogućnosti dolaska navodi plivanje ili brod.

No Vrgada nije zanimljiva samo zbog plaža. Otok ima dugu povijest, a tragovi naseljenosti sežu daleko u prošlost. Na Gradini su ostaci bizantske vojne utvrde iz 6. stoljeća, ondje je i stara crkva sv. Andrije, dok se kroz mjesto mogu vidjeti tradicionalne dalmatinske kamene kuće i dvorišta.

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Stoljećima povezana s morem

Ribarstvo je duboko utkano u život Vrgade. Nakon što je početkom 20. stoljeća filoksera uništila otočne vinograde, ribarstvo je postalo jedan od glavnih izvora života stanovnika. Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada osnovana je 1909. godine, a prema podacima zadruge riječ je o jedinoj ribarskoj zadruzi na hrvatskim otocima koja od tada kontinuirano djeluje.

Vrgada: Večernjakova turistička patrola
Vrgada: Večernjakova turistička patrola | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Na otoku se i danas čuvaju ribarska i poljoprivredna tradicija, stare kuće i mirniji ritam života. Za razliku od brojnih jadranskih mjesta koja ljeti potpuno promijene lice, Vrgada je zadržala velik dio svoje jednostavnosti – nema automobila, sve je blizu, a more i borova šuma prate gotovo svaki korak.

A upravo bor koji se drži za rub stijene iznad Podbrizija možda najbolje opisuje cijeli otok: pomalo divlji, izložen moru i buri, ali još uvijek čvrsto na svom mjestu.

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