Dubrovački Akvarij je zbog svog ekološki osvještenog djelovanja dobio certifikat 'Prijatelj mora'

Dubrovački Akvarij, čiji je osnivač Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, prepoznat je kao održivi akvarij i dobio je certifikat 'Akvarij prijatelj mora'.

Certifikat Friend of the Sea Aquaria (Akvarij prijatelj mora) zahtijeva od akvarija da uspostave, osim čvrste politike održivosti, upravljanje otpadom i društvenu odgovornost, sveobuhvatne znanstvene informacije o svakoj vrsti koju imaju u akvariju i organizaciju godišnjih edukacija o očuvanju mora. Certifikat također osigurava da akvariji zadovoljavaju najviše standarde dobrobiti životinja i sprječava zatočenje sisavaca.

- Shvaćajući potencijal javnih akvarija u jačanju javne potpore našim naporima za očuvanje, uveli smo Certifikat održivog akvarija za one koji se izvrsno ponašaju u poticanju očuvanja mora - piše u objavi međunarodne organizacije Friend of the Sea u kojoj dodaju da 'od 90-ih godina širom svijeta je otvoreno više od 100 javnih akvarija koji privlače oko 150 milijuna posjetitelja godišnje. Stoga je važno osigurati da akvariji budu aktivno uključeni u programe očuvanja uzgoja kako bi se održala održivost ugroženih vrsta.'

- Namjeravamo poticati bolji uvid u ekologiju morskih organizama i povezane probleme nastale globalnim zagrijavanjem. otpadom i kontaminacijom oceana, a certifikat 'Akvarij prijatelj mora' vidimo kao smjer u kojem želimo da dubrovački Akvarij ide kako bi ispunio ciljeve održivog upravljanja - rekao je dr. sc. Nenad Antolović, predstojnik Instituta za istraživanje mora i priobalja Sveučilišta u Dubrovniku.

Obnovom Akvarija se također namjerava poboljšati iskustvo posjetitelja, s naglaskom na korištenje održivog upravljanja, edukacije i kontinuirane zaštite postojeće i prirodne baštine Hrvatske.

- Naš cilj certificiranja akvarija je pružiti referentnu listu turistima i ekološki osviještenim ljudima koji žele odabrati akvarije na temelju njihovog poštovanja prema morskom okolišu i dobrobiti prisutnih vodenih vrsta - kaže Paolo Bray, direktor Friend of the Sea.

Za dobivanje certifikata, akvariji moraju (između ostalog):

Postavili smo par pitanja direktoru organizacije dr. Paolu Brayu, osnivaču i direktoru organizacije Friend of the Sea i međunarodnih programa 'Projekt Sigurnost dupina' i 'Institut Earth Island'.

Kako, kada i s kojom svrhom ste uspostavili certifikat Friend of the Sea?

Još ranih 90-ih, kada je koncept održivosti prvi put počeo odjekivati ​​u glavama ljudi, imao sam priliku pomoći u razvoju projekta za Sigurnost dupina kod mreži za tunu, koji je spasio milijune dupina od umiranja u mrežama za lov na tune motivirajući ljude u ribarstvu - i industriju plodova mora općenito - kako bi se smanjio njihov utjecaj na morski okoliš. Takvo me iskustvo natjeralo da shvatim kako certifikati mogu biti bitan alat za postizanje opipljivih rezultata očuvanja.

Stoga sam 2008. godine odlučio pokrenuti Friend of the Sea, trenutno glavni certifikacijski program za proizvode iz održivog ribarstva, akvakulture i drugih proizvoda i usluga koji poštuju morsko stanište, uključujući javne akvarije. Kasnije 2018. uveli smo i certifikat Friend of the Earth za proizvode iz održive poljoprivrede i poljoprivrede.

Uspjeh programa certificiranja održivosti pomogao nam je i da unaprijedimo projekte očuvanja. Dio naših resursa ponovno se ulaže u projekte usmjerene na ugrožene vrste. Osim toga, ove godine odlučili smo dodijeliti dodatna sredstva za podršku organizacijama koje rade s vrstama na rubu izumiranja. Stoga smo sada uključeni u projekte spašavanja lemura, zaštite ugroženih vrsta šišmiša i obnavljanja populacija vodene žabe Titicaca. Cilj je podržati 20 novih konzervatorskih projekata do kraja 2022. godine.

Koliko tvrtki je dosad dobilo certifikat? Koji su glavni atributi koje te tvrtke moraju imati da bi ga dobile?

Danas se više od 1000 tvrtki u više od 70 zemalja ima certifikate Friend of the Sea i Friend of the Earth.

Mi smo certifikat treće strane. To znači da vanjski revizori iz neovisnih certifikacijskih tijela - kao što su SGS, Control Union, DNV, Rina, London Associati, Bambers i Bruce, da spomenemo samo neke - provode sve naše revizije. Istodobno, ova tijela za certifikaciju moraju biti akreditirana od strane nacionalnih akreditacijskih tijela - npr. UKAS u UK, Accredia u Italiji, SLAK u Šri Lanki ili Kan u Indoneziji. Ova dvostruka procedura certificiranja nas čini vjerodostojnijima kod potrošača.

Tijekom godina, poboljšali smo standarde kako bismo osigurali da naše certifikate dobiju samo održive i etičke tvrtke. To je proces koji neprestano traje. I proizvodi i cijela proizvodna linija ocjenjuju se prema našim strogim zahtjevima, bilo da se radi o ribarstvu, poljoprivredi ili modi.

Na primjer, za divlje ulovljene plodove mora, revizor će provjeriti provjerom na licu mjesta i pregledom dostupne literature da se ribarstvom dobro upravlja i da nije usmjereno na pretjerano iskorištavanje, da se provodi selektivnim zupčanicima, ne utječući ni na morsko dno ni na ugrožene vrste. Svi naši standardi uključuju zahtjeve i kriterije društvene odgovornosti u pogledu energetske učinkovitosti, upravljanja otpadom i vodama.

Kontinuirano radimo na poboljšanju kontrola transparentnosti, koje su temelj povjerenja potrošača. Revizije se provode svake godine. Također se sve više oslanjamo na nove tehnologije kao što su satelitske informacije, CCTV sustavi, dronovi ili nenajavljene revizije proširene stvarnosti. Zahvaljujući ovim novim alatima, možemo prikupiti dokaze o usklađenosti na sigurniji i učinkovitiji način nego putem tradicionalnih revizija.

Što je dubrovački Akvarij napravio da dobije ovu nagradu? Što to znači za Akvarij i njegov budući rad?

Javni akvariji nude jedinstveno iskustvo promatranja morskog života iz prve ruke, a često i mnogih vrsta vodene flore i faune na koje inače nikada ne biste mogli naići.

Dok broj javnih akvarija nastavlja rasti diljem svijeta, Friend of the Sea prepoznao je potrebu da se osigura da ti akvariji slijede načela održivosti i da se posvete dobrobiti životinja.

Dubrovački akvarij pokazao je, kroz kontrolu treće strane, da je snažno uključen u podizanje javne svijesti, podučavajući svoje posjetitelje o očuvanju i održivosti, kako bi zaštitio integritet vodenog svijeta. To je razlog zašto su Svjetska organizacija za održivost i Prijatelji mora (Friends of the Sea) Dubrovačkom akvariju dodijelili certifikat 'Održivi akvarij Prijatelj mora'.

Među različitim dobrim praksama akvarija su provedba politike zaštite okoliša, obveza da se ne zadržavaju u zatočeništvu morski sisavci, zapošljavanje osoblja osposobljenog za održavanje dobrobiti životinja i, svakako, upravljanje vodom, otpadom i energijom na održiv način.

Dubrovački akvarij sada se može pohvaliti da je postigao važan uspjeh. Održivost dokazana certifikatom treće strane zasigurno će pomoći posjetiteljima da svjesnije odaberu koje će aktivnosti odabrati tijekom putovanja u Dubrovnik, u vrijeme kada je poštovanje okoliša sve važnije.

Što smatrate da bi još šira publika trebala znati o vašem radu i ciljevima?

Certifikat za održivi akvarij Friend of the Sea nedavno je pokrenut kao dio šireg programa certificiranja proizvoda i usluga Friend of the Sea koji poštuju morsko stanište.

Na primjer, razvijeni su drugi standardi za certificiranje morskih plodova iz održivog ribarstva i akvakulture, Omega3 i dodaci kolagena, UV kreme koje ne utječu na koraljne grebene, održive brodske i kružne linije, operateri za promatranje dupina i kitova, deterdženti, održiva sol.

Friend of the Sea također podržava i upravlja s više od deset konzervacijskih projekata diljem svijeta za zaštitu ugroženih vrsta i staništa, kao što su kitovi, dupini, kornjače i pingvini.

Ekološki prihvatljivi potrošači sada mogu odabrati proizvode s certifikatom Friend of the Sea, proizvedene na održiv način, a ujedno pridonijeti projektima očuvanja diljem svijeta.

U Hrvatskoj bilježimo sve veći interes za certifikaciju Prijatelj mora. Certifikat Dubrovačkog akvarija nagrađuje njegov veliki rad u očuvanju i edukaciji o pitanjima vezanim uz morsko stanište, njegovu važnost i glavne prijetnje s kojima se suočava.

