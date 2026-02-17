Dugoselski fašnik još jednom ispunio grad dječjim maskama i osmijehom

Sve u organizaciji Grada Dugog Sela i Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, na platou kod Glazbene škole Dugo Selo.

Fašničku povorku i to baš na Valentinovo predvodila je svima već poznata dugoselska Guska, a pratili su je članovi Limene glazbe KUD-a Preporod.

- Danas je dan zabave gdje čak 19 vrtićkih skupina sudjeluje na fašniku. Obučeni su u likove iz bajke. Danas su na redu bajke, jedu krafne i uživaju. To je ono najbitnije - brinuti se o djeci i o njihovoj budućnosti. Dati im cilj u životu i kroz fašnik, kroz zabavu, sreću i veselje. Pogotovo danas kada je Valentinovo i u ljubavi - istaknuo je gradonačelnik Dugog Sela, Nenad Panian.

Časni sud ove je godine donio simboličnu odluku da se u dječjoj kategoriji ne proglašava klasično prvo mjesto već su sve dječje skupine proglašene pobjednicima. Smijeha nije nedostajalo jer je predstavljen i najnoviji broj satiričnih novina „Smrdljivi Martin“.

Po običaju za sve loše u prošloj godini proglašen je - Fašnik. Kao simbol svih nestašluka i krivac za protekle ludorije, nestao je u plamenu uz smijeh i pljesak okupljenih, čime je vladavina Fašničke republike službeno završila.

Dječji smijeh, šarene maske i brojna publika pokazali su da je Fašnik u Dugom Selu vesela tradicija koja se s ljubavlju prenosi s generacije na generaciju.