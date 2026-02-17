Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OKO 300 SUDIONIKA

Dugoselski fašnik još jednom ispunio grad dječjim maskama i osmijehom

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Dugoselski fašnik još jednom ispunio grad dječjim maskama i osmijehom
Foto: PR

Ni oblačno vrijeme, ni kiša nisu uspjeli zaustaviti održavanje ovogodišnjeg Dugoselskog fašnika, koji je okupio više od 300 djece i njihovih roditelja. Šarenim maskama i veselim nastupima predstavila se 21 skupina, uz najviše vrtićkih dječjih skupina, našlo se i nekoliko odraslih skupina

Admiral

Sve u organizaciji Grada Dugog Sela i Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, na platou kod Glazbene škole Dugo Selo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ušle su u kino s iglama i hrpom pletiva. Nikome nije bilo jasno što se događa... 00:57
Ušle su u kino s iglama i hrpom pletiva. Nikome nije bilo jasno što se događa... | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell

Fašničku povorku i to baš na Valentinovo predvodila je svima već poznata dugoselska Guska, a pratili su je članovi Limene glazbe KUD-a Preporod.

Foto: PR

- Danas je dan zabave gdje čak 19 vrtićkih skupina sudjeluje na fašniku. Obučeni su u likove iz bajke. Danas su na redu bajke, jedu krafne i uživaju. To je ono najbitnije - brinuti se o djeci i o njihovoj budućnosti. Dati im cilj u životu i kroz fašnik, kroz zabavu, sreću i veselje. Pogotovo danas kada je Valentinovo i u ljubavi - istaknuo je gradonačelnik Dugog Sela, Nenad Panian.

Foto: PR

Časni sud ove je godine donio simboličnu odluku da se u dječjoj kategoriji ne proglašava klasično prvo mjesto već su sve dječje skupine proglašene pobjednicima. Smijeha nije nedostajalo jer je predstavljen i najnoviji broj satiričnih novina „Smrdljivi Martin“.

DJEČJI MASKENBAL FOTO Mali fašnik u Bjelovaru oduševio okupljene: Pogledajte preslatke dječje maske
FOTO Mali fašnik u Bjelovaru oduševio okupljene: Pogledajte preslatke dječje maske

Po običaju za sve loše u prošloj godini proglašen je - Fašnik. Kao simbol svih nestašluka i krivac za protekle ludorije, nestao je u plamenu uz smijeh i pljesak okupljenih, čime je vladavina Fašničke republike službeno završila.

Foto: PR

Dječji smijeh, šarene maske i brojna publika pokazali su da je Fašnik u Dugom Selu vesela tradicija koja se s ljubavlju prenosi s generacije na generaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Recepti za krafne i trik naših baka kako da ne upiju masnoću
6 VRSTI KRAFNI, SVE REDOM PREFINE

Recepti za krafne i trik naših baka kako da ne upiju masnoću

Jeste li probali džin-tonic krafne, finske krafnice ili krafne od tijesta s jagodama? Ako niste, sad je prava prilika. Također, tu je i recept za klasične krafne, krafne od limuna i 'križanac' muffina i krafne
Dnevni horoskop za utorak 17. veljače: Vaga je pozitivna, Lav je preopterećen obvezama...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 17. veljače: Vaga je pozitivna, Lav je preopterećen obvezama...

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 17. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo su mračne strane znakova Zodijaka: Jeste li lažljivac, diktator ili neizlječivi pesimist?
GRUBE ISTINE

Ovo su mračne strane znakova Zodijaka: Jeste li lažljivac, diktator ili neizlječivi pesimist?

Svaki znak Zodijaka ima svoju tamnu stranu koju ne može zatomiti, a zbog koje često pucaju prijateljstva, ljubavne veze pa čak i brakovi... Saznajte tko je škrt, ljubomoran, lažljiv, neizlječivi pesimist ili krajnje posesivan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026