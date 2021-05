Nedjeljom Musa (14), Dawud (13) i Maryam (10) potroše oko tri sata na kućanske poslove.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prebrišu lajsne po kući, peru sami svoju robu, a čak očiste i filter na perilici rublja. Dečki znaju i peglati svu svoju robu. Nisam peglala godinama - rekla je Nadiya.

U mnogim obiteljima djeca ni izbliza ne rade toliko, ali u Engleskoj postoji još obitelji u kojima je na snazi slična praksa.

Summer, Colette i Kalinka počele su svoju djecu učiti da pomažu po kući od kada su bili sasvim maleni. Za britanski The Sun otkrile su kako to izgleda u njihovim domovima.

Summer Thompson (21), samohrana majka koja živi s kćerkicom Lunom (3)

- Moja kćerkica obavlja kućanske poslove otkad je navršila godinu dana. Moji prijatelji kažu da pretjerujem, ali rođena je kao žensko i to je njezina dužnost - kaže Summer.

Ona je također počela pomagati po kući jako rano, spremala je stol za večeru, pomagala u kuhanju i prala iza sebe.

- Zbog toga sam pobornik toga da djeca rano počnu pomagati po kući. Luna je oduvijek obavljala kućanske poslove, ne zna za drugačije. Kada je navršila godinu dana, počela je sve raditi sa mnom - rekla je Summer.

Dodala je i da je stroga mama te da Luna nikada ne dobiva slatkiše, već jede samo zdrave grickalice i voće.

- Jedna od prvih stvari koje je naučila je stavljanje svoje robe u perilicu rublja, a kada ciklus završi, sve izvadi i stavi u sušilicu. To je počelo kao igra, a onda se naviknula. Kada ustane, sama sprema svoj krevet. Sama si napravi doručak, a poslije opere svoj tanjur. Svoju prljavu robu sama nosi u košaru za rublje, ali ne pere i moju robu, samo svoju - objasnila je Summer.

Dodala je i da Luna zna kako je sama odgovorna za svoje igračke pa ih sama sprema nakon igranja, a tijekom dana pomaže u raznim poslovima i pripremanju stola za svako jelo.

- Ne dozvoljavam joj da dira sirovo meso, ali reže povrće za pripremu jela. Uživa u tome i cijelo vrijeme razgovaramo. Tako uči i imena povrća, a najdraži su joj karfiol, brokula i mrkve. Neki me prijatelji kritiziraju jer joj ne dopuštam da ima normalno djetinjstvo. Ali naravno da ima slobodno vrijeme i igra se sa svojim najdražim igračkama. Jako smo bliske i volimo provoditi vrijeme zajedno. Zašto ne bismo i radile u isto vrijeme - govori Summer.

Kaže da joj je Luna velika pomoć i da se jako lijepo ponaša.

- Kao sva djeca, zna ponekad protestirati i imati tantrume oko nečega što mora napraviti, ali obično to kratko traje i onda odradi sve što treba. Dobra je ideja tako se odnositi s djecom od najranije dobi. Luna mora biti sposobna za kućanske poslove, a to uključuje kuhanje, čišćenje i vođenje kućanstva, jer će te iste stvari morati raditi i u svom domu i brinuti se o svojoj djeci kada odraste. Isto kao što djeca trebaju naučiti čitati i pisati, tako trebaju znati raditi i kućanske poslove. Naš zadatak kao roditelja je da ih pripremimo za odgovornosti odraslog života. Ponekad joj dajem nagrade za odrađeni posao, ali ne želim da to bude razlog zbog kojeg radi te poslove. Moji prijatelji kažu da je to previše, ali na kraju dana, rođena je kao žensko. Jednog dana će biti mama i supruga i mora znati sve te stvari - zaključila je Summer.

Collette Arora (39), udana je i ima dva sina: Shauryu (5) i Ranveera (3)

- Počela sam raditi kućanske poslove sa sinovima kada su navršili jednu godinu. Svojim sam sinovima usadila ideju da smo mi kao obitelj cjelina. To znači da si moramo međusobno pomagati u kućanskim poslovima. Počela sam ih navikavati da to čine kao igru. Uživali bi u brisanju televizora i slaganju odjeće. Voljeli su raditi poslove koje rade odrasli. Danas oba dječaka imaju svoje svakodnevne zadatke za koje znaju da ih moraju obaviti. Neke, poput brisanja prašine, usisavanja, presavijanja odjeće čine uz određenu pomoć, ali mnoge rade i samostalno, poput stavljanja stvari u perilicu rublja, pražnjenja perilice posuđa i slično - kaže Collette.

Dječaci svako jutro spremaju i svoje krevete, nakon svakog jela pospreme iza sebe, a često rade i kao tim.

Uz sve to, još i usisavaju i brišu prašinu.

- Njihov najdraži posao je čišćenje poda u kupaonici jer to rade s tatom, a on im to učini zabavnim. Iznose i smeće. Također sam naučila starijeg sina kako sjeckati povrće. Voli kuhati, uzor je mlađem bratu koji isto to sada želi raditi. U početku sam naglasak stavljala na to kako je bitno obavljati zadatke, ali sada im već pokušavam usaditi osjećaj da stvari treba napraviti i kako treba. Ponekad se žale da im je dosadno raditi po kući, ali stalno im ponavljam da moramo pomagati jedni drugima - rekla je.

Collette kaže i da joj njezin suprug pruža podršku u ovakvom načinu odgoja, a i on puno pomaže po kući.

- Kao dijete ja nisam ništa radila po kući. Dolazim iz obitelji u kojoj je moja majka radila sve sama, ali ja želim da moji sinovi budu neovisni. Moraju odrasti tako da znaju sve te stvari obaviti i sami - zaključila je Collette.

Kalinka Williams (38), udana majka dvoje djece: Ruby (8) i Aleksa (7)

- Moja su se djeca počela baviti kućanskim poslovima čim su bila sposobna za to. Moje je pravilo, ako mogu hodati, mogu i raditi po kući. Prohodali su sa 18 mjeseci i odmah sam ih počela učiti da pospremaju igračke i odlažu svoje stvari: odjeću, šalice, stolice. Udana sam za vojnika i ponekad je to kao da sam samohrana mama. Kad je moj muž raspoređen u inozemstvo, mjesecima čuvam našu djecu sama. Prošle godine nije bio niti jedan dan da nisam bila s njima. Zbog toga sam odredila granice koje se moraju poštovati i objasnila sam im da smo tim te da sve moramo raditi zajedno - kaže Kalinka.

Dodaje da djeca pomažu i u kuhanju, ali da im još ne daje da koriste oštre noževe, već samo one za mazanje.

- Brisali su stol iza sebe dok još nisu mogli ni govoriti, dala bih im krpice i predstavila to kao igru. Zatim smo krenuli na postavljanje stola. Već godinama sami spremaju svoju robu i stavljaju je na pranje, i to smo počeli raditi kao igru. Otkrila sam da je trik u tome da to radite svakodnevno kako bi im se stvorila navika. Trebalo je neko vrijeme da to počnu raditi kako treba, ali bitno je da su uložili trud. Moj suprug je u početku mislio da sam prestroga prema njima, ali kada god odemo nekome u goste, svi komentiraju kako su nam djeca pristojna - objašnjava ona.

Pohvalila se i kako djeci ne mora govoriti da pomažu po kući, već oni sad i sami ponekad krenu čistiti, a često joj naprave i neki sendvič.

- Ne žalim zbog toga jer sam ih rano počela tjerati da pomažu po kući jer sam danas jako ponosna na njih - zaključila je.