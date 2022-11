Dvanaest znakova da te ne voli, nego te samo voli 'popravljati'

Tip s kojim izlazite može se činiti kao 'ostvarenje sna'. Može biti nježan, sladak i uvijek priskakati u pomoć kad god vam zatreba, pogotovo ako se u nekom trenutku nalazite u nezavidnoj životnoj situaciji, ako se primjerice borite s problemima poput usamljenosti i sličnima.

Kako vam postaje bolje, možda počnete uviđati jasniju 'sliku'.

Možda vas je samo volio popravljati. Postoje pojedinci koji vole nekog vidjeti 'slomljenog' - jer ga činite važnim. Možete ih nazvati 'popravljači', jer doslovno samo traže partnere koje mogu 'popravljati', tretirajući ih kao 'projekte'.

Nažalost, žene nisu strojevi, a muškarci koji to rade obično to čine iz potrebe za kontrolom, dobivanjem potvrde, osjećajući se tako 'herojima'.

12 znakova ukazuje na to da vas on ne voli, već vas samo voli 'popravljati'

1. 'Opsjednut' je vašim problemima

Uvijek biste se trebali zabrinuti kada se čini da su dečki pretjerano zainteresirani za stvari poput vaše navike prema drogama, navike samoozljeđivanja ili poremećaja prehrane. Većinu vremena, tipovi koji to rade traže nekog koga smatraju ranjivim, koga mogu kontrolirati ili koga mogu 'spasiti'.

2. Imate osjećaj da ima nisko samopoštovanje

Većina 'popravljača' smatra da je jedina vrijednost koju imaju 'spašavanje' drugih. Time što vas neprestano čuvaju, postajući slamkom spasa, misle da će vas to natjerati da ostanete s njima. A ako se za tebe uvijek treba 'brinuti', također te je moguće kontrolirati, a to je nešto što dečki s niskim samopouzdanjem žele kod djevojaka jer se zbog toga osjećaju jakima.

3. Čini se da je fiksiran na to da vas 'spasi' ili brani

Ovo se također naziva 'bijeli vitez'. On može govoriti o tome kako će vas spasiti, omogućiti vam bolji život i pomoći vam da prevladate sve svoje probleme. Dobar pokazatelj da vas pokušava 'spasiti' može zvučati kao da će vam 'pomoći da ozdravite' ili 'od vas napraviti poštenu ženu'.

4. Nagovara vas da radite zdrave stvari

Govori li redovito da odete u teretanu, manje jedete ili prestanete piti nakon jedne čaše vina - ovo je jedan od najčešćih znakova da vas tip pokušava 'popraviti', a također može biti i suptilan znak zlostavljanja. Ne želite nekog tko će vas ovako gnjaviti. Ako izlazi s vama, trebao bi biti sretan s onim što ima.

5. Upuštali ste se u rasprave s njim o tome što želite u životu

Ako vam govori što biste trebali željeti u životu ili vas zeza kada kažete da ste dobro - on ​​je 'popravljač'. Štoviše, ovo je također znak da vas maltretira. Ako se to događa, trebali biste ga odmah ostaviti. Ne postoji način da spasite vezu u kojoj se vaš glas ne čuje.

6. Sabotira vaše pokušaje da postanete bolji kada stvari postanu obećavajuće

Kada 'popravljači' stvarno uspiju pomoći nekome da prevlada stvari, skloni su se naći u panici. Kako bi vas spriječili da potpuno ozdravite, mogli bi učiniti nešto što će vas unazaditi.

7. Često mislite da se ponaša kao samoproglašeni životni i osobni trener

Ovo je stvarno kontrolirajuće ponašanje. Ne možete biti u partnerstvu u kojem jedan tip jasno misli da zna što je bolje za vas od vas samih. U zdravom partnerstvu, jedan partner na drugog ne gleda kao na projekt ili pokvareni uređaj.

8. Kad vam se život ipak popravi, njegov interes opada

Čini li se nesretnim kad ste vi sretni i kada konačno postižete uspjeh - ovo je glavni opasan znak da vas on zapravo ne želi vidjeti sretnu. Većina 'popravljača' ne želi sretne djevojke, iako tvrde suprotno. Uostalom, ako je njihov projekt dovršen, ne preostaje im ništa što bi mogli popraviti - u njihovim umovima, to ih vama čini nepotrebnima.

9. Redovito nudi neželjene savjete o tome što biste trebali učiniti

Ovo govori puno o onima koji to rade. Ne trebaju vam savjeti za poboljšanje osim ako se vi sami ne želite poboljšati. Ako ste sretni onime što jeste, tko je tu da vam sudi. Nitko tko vas ne može prihvatiti takvima kakvi jeste ne bi trebao biti u vašoj blizini.

10. Tvrdi da su liječnici pogriješili kad su dijagnosticirali nešto, ili da on može učiniti bolje od onoga što su liječnici učinili

Ovo je vrlo, vrlo opasan znak koji znači da morate odmah pobjeći. Ovo sugerira da je određeni 'popravljač' mnogo opasniji jer ima zabrinjavajuće zablude da je bolje opremljen za liječenje od liječnika s desetljećima medicinske obuke, donosi YourTango.

11. Ima naviku razgovarati o vašim 'problemima'

To često radi iz 'lažne' brige i možda njegovog načina da vam uđe u um i glumi psihoterapeuta. Nažalost, on nije psihoterapeut. On je samo psihopat kojeg biste trebali odbaciti.

12. Kaže da će te popraviti

Postaje li očitije od ovoga - recite mu da niste 'slomljeni' i otiđite.

